Tierra de nómadas

Título original: Nomadland. Año: 2020. Género: Drama. País: USA. Dirección: Chloé Zhao. Guion: Chloé Zhao, Jessica Bruder (Libro: Jessica Bruder). Elenco: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Bob Wells. Duración: 1 horas 48 minutos.

La periodista Jessica Bruder en su libro ‘Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century’, estudió el fenómeno de una nueva comunidad formada principalmente por trabajadores y trabajadoras de mediana edad, que se han convertido en comunidades itinerantes que se movilizan, según las circunstancias, por ese vasto territorio norteamericano.

Forzados por la debacle de la crisis que golpeó Estados Unidos entre los años 2007 y 2009, estos grupos perdieron su sustento vital y sus propiedades, y se vieron obligados a convertirse en nuevos nómadas dentro de una sociedad que no les permitió otras opciones.

Este libro es la base que toma la realizadora y guionista de origen asiático Chloé Zhao quien ya se había acercado a este mismo contexto geográfico, de comunidades marginadas, en cintas como “Songs My Brothers Taught Me” (2015) y “The Rider” (2017).

McDormand brinda también un retrato de gran sensibilidad para ofrecer la imagen de una mujer que trata de seguir adelante, aunque golpeada por la crisis y la pérdida de su esposo, realizando trabajos temporales en los lugares donde decide pasar una temporada. Compartir

Zhao se apoya en la magnífica interpretación de la actriz Frances McDormand (protagonista de Fargo y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) en su interpretación como Fern, esa mujer que después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada moderna en una caravana donde explora una vida fuera de la sociedad convencional.

Fern, al igual que el viaje que hicieron los colonos y pioneros que cruzaron las tierras americanas en busca de sueños de prosperidad, ella trata de enfrentar un tipo de sentimiento atávico por la tierra en señal de que el origen americano reside en todas esas conquistas que hombres y mujeres lograron para encontrar definitivamente un lugar propio.

Pero para ella su interés es alejarse de toda convencionalidad y encontrar respuestas dentro de ese nuevo grupo al que ella se integra como una forma también de subsistencia emocional y vivencial.

Zhao practica su estilo donde mezcla actores profesionales con otros no profesionales como sustento de dejar caer esas historias reales de personas que han vivido en carne propia la realidad que retrata la película como es el caso de Bob Wells, una referencia del estilo de vida del nuevo nómada estadounidense y autor del manual ‘How to Live in a Car, Van or RV--And Get Out of Debt, Travel and Find True Freedom’.

Estas figuras le otorgan al filme de un sentido de relato testimonial que ayuda a comprender también las razones del personaje de Fern y refuerza a la propia McDormand a entender las incógnitas de su propio personaje y la idea del espacio geográfico que comparte.

De esta manera McDormand brinda también un retrato de gran sensibilidad para ofrecer la imagen de una mujer que trata de seguir adelante, aunque golpeada por la crisis y la pérdida de su esposo, realizando trabajos temporales en los lugares donde decide pasar una temporada.

Recobrando el peso argumental de otros filmes que han tratado la experiencia de inspiración viajera como “Into the Wild” (Sean Penn, 2007), “The secret life of Walter Mitty” (Ben Stiller, 2013) o “Wild” (Jean-Marc Vallée, 2014), “Nomadland” otorga otros motivos que se concentran más en las vivencias de los lugares que visita Fern que la propia transformación personal. Por eso la cámara no se decide bien en situarse o en el rostro agobiado, pero esperanzado de McDormand, o en la vastedad de los paisajes crepusculares.

De todas maneras, se tiene un filme que recalca una idea del laconismo, el escepticismo y la ironía, pero abrazado a un discurso que va más allá de las penas y mira hacia un lado profundo y reservado.