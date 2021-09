Título original: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Año: 2021. Género: Fantástico. País: USA. Dirección: Destin Cretton. Guion: Dave Callaham, Destin Cretton, Andrew Lanham. Personaje: Steve Englehart, Jim Starlin. Elenco: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Fala Chen. Duración: 2 horas 12 minutos

Adaptación cinematográfica del héroe creado por Steve Englehart y Jim Starlin en 1973, un personaje mitad chino, mitad americano, cuyo característico estilo de combate mezcla kung-fu, y armas de fuego, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” es cine de puro divertimento y que reescribe con absoluta caligrafía artística lo mejor cine de Honk Kong con la narrativa estadounidense del comic “marveliano”.

Shang-Chi (Simu Liu) es hijo de uno de los criminales más poderosos de China y viviendo en Nueva York este se mantiene aislado del resto del mundo, hasta que unos emisarios lo han localizado para ser devuelto a China y hacerle frente a un enemigo sumamente poderoso conocido como El Mandarín (Tony Leung).

En este relato se mezclan todos los estilos de esta clase, de esas odas coreográficas a la distracción circense de peleas y persecuciones que, en este caso, la escena del autobús ya puede sentirse antológica para el género.

Su apuesta apunta a resolver un marco aventuras y personajes idóneos para la propia historia dejando ese inmenso panorama rico en referentes asiáticos que hacen del filme un adecuado camino hacia la evolución del MCU.

Con un guion a cargo del propio Destin Daniel Cretton, Dave Callaham y Andrew Lanham, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” no se detiene a inventar mucho dentro del contexto que le ha tocado establecerse; la dirección de Daniel Cretton (Just Mercy, 2020) encuentra un nido apropiado para dejar sentir la naturaleza del propio comic.

Aunque es un riesgo para Marvel, pues es uno de sus personajes menos conocidos y es básicamente la presentación de este personaje ante la mayoría de los espectadores. No obstante, su fuerza rítmica y su determinación a convertirla en una saga atractiva la coloca como uno de los mejores productos que, seguramente, evolucionará exitosamente.