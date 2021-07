República Dominicana quedó en 4to lugar de los más visitados en el Marché du Film del Festival de Cannes

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Dirección General de Cine (DGCINE) representó por décima ocasión a la República Dominicana en el Marché du Film del Festival de Cannes, en esta ocasión de manera virtual, y en el cual el pabellón dominicano ocupó el cuarto lugar en visitas.

La DGCINE explicó que el evento realizado del 6 al 15 de julio logró más de 2 mil reproducciones y, según datos remitidos por los organizadores del festival, el pabellón dominicano ocupó el cuarto lugar en visitas entre 51 instituciones participantes.

En esta entrega, el pabellón promovió el país como destino fílmico y apoyó a 27 proyectos cinematográficos dominicanos en la ruta de posible colocación con agentes de ventas, distribuidores, inversionistas y productores acreditados en el Marché, y a su vez se dieron a conocer las oportunidades de coproducción existentes con la República Dominicana.

“El Marché du Film del Festival de Cannes es un mercado audiovisual de suma relevancia para la industria cinematográfica mundial, porque convergen profesionales claves que ayudan a impulsar cientos de proyectos que allí se exponen. En los próximos meses veremos los resultados de los esfuerzos de la colocación de los proyectos dominicanos en mercados internacionales, que entendemos serán positivos para la industria”, destacó Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la DGCINE.

Entre los eventos llevados a cabo en el mercado figuran: Dominican Pitching Sessions, Why has the DR become one of the top film destinations in the region?, Shooting in Latin America y Coproducing with Dominican Republic.

Las actividades tuvieron alcance en 29 países, tales como: Argentina, Alemania, Australia, Austria, Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Francia, Filipinas, Holanda, India, Irán, México, Namibia, Macedonia del Norte, Panamá, Perú, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía y Uruguay.