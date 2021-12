Título original: The French Dispatch (of the Liberty Kansas Evening Sun). Año: 2021. Género: Comedia. País: USA. Dirección: Wes Anderson. Guion: Wes Anderson. Historia: Wes Anderson, Roman Coppola, Hugo Guinness. Elenco: Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton. Timothée Chalamet. Duración: 1 hora 48 minutos.

Wes Anderson, autor de un impresionante control de sus aptitudes artísticas, es un realizador que ha sabido beber de las mejores fuentes de inspiración, así como de importantes autores cinematográficos para llevar estas mismas ideas a un nivel de delicada visión autoral.

Desde “Los excéntricos Tenenbaum”, “Vida acuática”, “Viaje a Darjeeling”, “El fantástico señor Fox”, “Moonrise Kingdom” o “Gran Hotel Budapest”, su influjo siempre ha estado cargado de una perfecta combinación entre la dirección artística y la simetría de su composición escénica.

“La crónica francesa” (The French Dispatch) es la confirmación de que su estilo cada vez más se afina hacia un sentido de particularidad sensorial que provoca en el público un deleite por su tipo de narración y su aspecto visual, donde los personajes se mueven al compás de un ritmo marcado por la justeza de su impresión artística.

“La crónica francesa” es una reverencia al mundo del periodismo, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense de nombre `The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun´, un nombre que parece ajustarse a esa imaginaria ciudad francesa del siglo XX, en la que Anderson interconecta tres historias sobre la vida, el ser humano y la innegable voluntad a existir.

Esa mirada a la “Edad de Oro” del periodismo es su optimismo por lo que ha significado el medio escrito como cronista de la realidad. Su manera narrativa apunta a la manera en que los mismos periódicos presentan sus secciones, dejando en el lector, en este caso, en el espectador cinematográfico un sentido de revelación de hechos donde sus principales protagonistas son el acontecimiento, los testigos y el cronista.

Las exquisitas partituras de Alexandre Desplat (El gran hoetl Budapest) y la fotografía de Robert D. Yeoman (Viaje a Darjeeling) van construyendo el aspecto visual y sonoro como un conjunto unificado en la que los planos, el color y la simetría juegan un papel importante en esta viñeta fílmica.

Un exclusivo elenco compuesto por Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Bill Murray, Owen Wilson, Christoph Waltz, Edward Norton, Jason Schwartzman, Liev Schreiber, Elisabeth Moss y Willem Dafoe, ayudan a crear un abanico de personajes en que cada uno de ellos detallan un proceso creativo de una indiscutible construcción armónica.

Con “La crónica francesa” el cine de Wes Anderson se reviste de un capricho escénico y narrativo que hace, una vez más, satisfacer las apetencias de sus acólitos incondicionales.