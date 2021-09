Intra-crónica de Cine: Jean-Louis Jorge y La fiera y la fiesta

Maquillaje a Geraldine Chaplin.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los guionistas-directores de cine son, en cierta medida, como los escritores, tienen tres fuentes regulares de inspiración: la observación, la experiencia y la imaginación.

Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas han apelado a su experiencia y a la documentación para consagrar, mediante el drama La fiera y la fiesta, la personalidad de Jean-Louis Jorge, y hacer mejor, rindiendo homenaje a un artista fuera de su tiempo, uno que nos desborda como país.

Este era uno que no es conocido en estos tiempos postmodernos por una juventud amante de perfiles artísticos ya retorcidos o ya fabricados en los mecanismos del mercadeo mediático que eleva a la categoría de alto consumo “popular” a cualquier cosa, cuando a cualquier irrespeto al que se le quiere llamar arte, alcanza en una semana dos millones de visitas y las películas de Jean-Louis tienen 70 mil vistas en todo el tiempo que llevan en Youtube.

No son muchos los casos en los cuales una película es más que una producción de cine y trasciende lo fílmico.

Mucha es la gente que se imagina que La fiera y la fiesta es solo una película dominicana a presentarse desde este jueves 9 en Fine Arts de Novo Centro, escrita y dirigida por Laura Amelia Guzmán/Israel Cárdenas, (Cochochi, 2007, Jean Gentil 2010, y Dolares de Arena,2014).

Guzmán y Cárdenas, a nuestro criterio la mejor pareja cinematográfica del nuestro cine y una de las más resaltantes a nivel iberoamericano, entregan esta película, producción de Aurora Dominicana, Batú Films, y Lantica Media en coproducción con Pimienta Films (México) y Rei Cine (Argentina), en el momento justo.

La fiera y la fiesta es acto de justicia frente a un talento artístico que se adelantó por completo a su tiempo, no es solo una película de arte, una justicia que la sociedad toda no le ha hecho a la forma en que lo ignoramos como talento y la forma impune en que permanece su trágico final.

No la he visto (estoy fuera del país) pero me inclino con reverencia ante la jornada de justicia de haberla hecho.

Más que todo, esta película es acto de respeto por la huella estética que dejo al mundo y los precedentes que estableció cuando en el país ni se pensaba en tener un cine dominicano digno.

Fue un artista que lo subestimamos en su país en el cual le dimos espacio tan solo para crear producir programas televisivos de entretenimiento masivo, en los que impregnó su talento, pero eso no era lo suyo.

La fiera y la fiesta no es una película dominicana más. Es la película más íntima, sentida y personal de sus dos directores, y que fuera selección oficial en la sección Panorama en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2019, en el cual impresionó a público y críticos.

Un artista que nos desbordó

Jean-Louis Jorge estudió arquitectura naval en EU pero antes de finalizar esa carrera la dejó para inscribirse en la Universidad de California, Los Ángeles y obtener un Máster de Bellas Artes en Producción y Dirección Cinematográfica.

Comenzó su producción fílmica con varios cortometrajes, el primero de los cuales titulado Oh, my crazy aunts! fue galardonado con una mención especial en el Festival de Cortometrajes de Atlanta , Georgia.

En 1973 realizó en Estados Unidos como director, productor y guionista el largometraje, hablado en francés, La serpiente de la luna de los piratas una película dedicada a la actriz Greta Garbo cuyo título proviene de un poeta argentino, que fue galardonada con el Gran Premio Cinéma d´Aujourd´hui en el Festival de Cine Joven de Toulon.

En 1976, cuando ya residía en Francia, dirigió Mélodrame, filme seleccionado para la Semana de la Crítica en Cannes 1976, cuyo personaje es un actor narcisista y bisexual.La película sirvió al director para retomar el tema de la colisión entre la fantasía y la imaginación.

En Francia dirigió también la puesta en escena de la obra teatral Maggie, en la que además representó el papel de Arthur Miller.

Más adelante dirigió el cortometraje Afrodita, que fue exhibido en la Bienal de Santo Domingo de ese mismo año. Cuando retornó a su país trabajó en teatro y como productor en televisión.

Murió el 13 de marzo de 2000 al ser asesinado en su vivienda sin que se hayan esclarecido las circunstancias y la identidad del autor.

Su biografía

La enciclopedia en línea Wikipedia, le dedica estas palabras: “Jean-Louis Jorge era poseedor de “un talento excepcional, refinado y extravagante cuya predilección por lo kitsch y trasgresor lo ubican, visto desde una perspectiva contemporánea, como un antecedente del cine de Almodóvar.

Su explosiva mezcla de pasión caribeña, glamour a lo Hollywood y noción histriónica de la escuela francesa se plasmó en una obra que combina lo anecdótico con lo surreal.

Adelantado a su época, sus insólitas realizaciones han adquirido status de cine de culto… es uno de los autores más reverenciados en su país, dueño de una visión insólita y temeraria donde se conjugan temperamento latino y vocación universal.”

Quien fuera su asistente Gabriel D. Mena dijo que “nadie como Jean-Louis supo explorar, presentar y dar testimonio de este sustrato kitsch del buen dominicano. …Su alma siempre fue muy creativa, díscola, apasionada más por las imágenes que por las palabras, más por el blanco y negro que por los juegos de luces, más concentrado en el gesto de un Valentino que por los saltos de cualquier Zorro”.

Sinopsis

Vera Velásquez, una actriz clásica y de renombre mundial en el ocaso de su carrera, aterriza en el Caribe para rodar su última película, “La Fiera y la Fiesta,” escrita con el difunto y afamado director de culto Jean-Louis Jorge. Busca elenco. La llegada de Yony, un misterioso actor argentino, desata en Vera una tempestad emocional. Para Vera, Yony no sólo rebosa el mismo magnetismo de Jean-Louis, sino que también le recuerda a ella misma, y la fuerte conexión entre ambos parece exceder los límites de la comprensión humana.