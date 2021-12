El naturalista isleño y los cinco mejores documentales ambientales

El naturalista isleño.

El naturalista isleño (Eladio Fernández, 2021) es, sin duda, ni apasionamiento, uno de los mejores documentales ambientales que hayamos visto, por el extraordinario criterio científico y artístico desarrollado, su facturación visual y sonido y los descubrimientos científicos que aporta y el amor apasionado de su director por la temática, a la que ha dedicado buena parte de su existencia, sin esperar nada a cambio.

Para Eladio Fernández esta es una pasión que se vive, lejos de los medios contratados para la supervivencia. este artista visual profesa una vocación por la conservación y una actitud de entrega al aporte para que ese patrimonio se mantenga y sea admirado.

Una pena verdadera que sus realizadores solo se limitaran a tener una función premiere, apoyada por Palacio del Cine y no apostaran por exponerlo al público, como una oferta más del cine de paga, temerosos de estereotipos que condicionan al documental, para el cual mucha gente piensa que es un “arte cinematográfico menor”, atribuyéndole condiciones que no tiene y fallas de las que no adolece.

El naturalista isleño es una obra visual basada en el amor y desarrollada con la técnica de cine que deberían tener todas estas producciones documentales.

Sus tomas unen los criterios artísticos y la documentación científica inédita respecto de flora y fauna de la isla y en cuyo tratamiento sobresale la pasión de su director, expresión de un amor firme y desinteresado por la conservación de las especies.

Con un discurso que permite disfrutar la belleza de las especies enfocadas (Aristolochias, ballenas, Gavilanes y Magnolias), El naturalista isleño es una pieza para enamorar y para enamorarse. ¡Cuánto y cuan fuerte es el amor radica en cada una de sus tomas! Justo reconocer el trabajo de postproducción a cargo de Aurora Dominicana (Laura Amelia Guzmán &Israel Cárdenas) y su banda sonora, precisa e impecable.

Prejuicios documentales

Se da por sentado que la gente que prefiere la ficción, que los cinéfilos lo piensan mucho para sacar con que pagas la taquilla de una pieza de cine enmarcada en la cruda realidad y que el género regularmente toca temas poco atractivos o muy crudos, que lo hacen diferenciar poco de la televisión y que, en cambio, los públicos están condicionados a la fantasía, la violencia y las tramas creadas por algún guionista imaginativo.

Magnolia himani.

Tipos de documentales hay variedad considerable: históricos (el más reciente de los cuales es Presidentes dominicanos 1844-1966 (Euri Cabral) – los institucionales (públicos o privados), los ideológicos y propagandísticos, los deportivos y……. los ambientales.

En el fondo del prejuicio contra el documental, parece radicar el temor por conocer la verdad, o al menos “ la verdad” del director del trabajo de que se trate.

El documental es una película de cine. No es ficción, sino que es otra forma de hacer películas. Pero estamos hablando de cine. Y de un cine de género que está evidenciando la ascendente calidad que se experimenta en el área de la ficción. Y ejemplos hay muchos

Nuestro top 5

En materia de cine documental ambiental, el país y sus creativos cultivadores, ha avanzado, teniendo una relación de excelentes documentales ambientales, en los cuales seleccionamos los que nos parecen ser los de mayor calidad y mejor realización en los últimos años y un señalamiento al que consideramos el peor de todos ellos:

1- El naturalista isleño (Eladio Fernández, 2021)

2-Cacú, un cambio por la vida (Marvin del Cid,2019) ganador del Premio ADOPRESCI a mejor documental (2020).

3- “Cordillera Central Dominicana: Oásis del Caribe”, (Máximo José Rodríguez, EPD,2014)

Isla de Plástico (José María Cabral, 2019)

4- Muerte por mil cortes (Jacke Kheel, 2016)

Y lo peor que hemos visto en este género: Nunca es demasiado tarde (Joel Guzmán, 2020) sobre la liberación de tres manatíes del Acuario Nacional a su ambiente natural, un gran tema desaprovechado por una realización deficiente, propagandística y de escaso talento en ejercicio. Una pena.

Ficha Técnica

Título: El naturalista Isleño

Año: 2021

País: República Dominicana

Productor General: Jake Kheel

Directores: Freddy Arturo Ginebra y Eladio Fernández,

Directores postproducción: Aurora Dominicana (Laura Amelia Guzmán & Israel Cárdenas) y Pablo Chea

Guion: Miguel Yarul sobre idea, experiencia y data audiovisual de Eladio Fernández

Dirección de fotografía: Sebastián Cabrera Chelín, Andrés Miolán, y Sofia Torres Prida

Asistente de dirección: Stephanie Briones

Música original: Freddy Antonio Ginebra, Guy Frómeta y Edgar Molina

Soporte legal: Ley Nacional de Cine 108-10

Sinopsis: El documental ofrece cuatro historias sobre el trabajo de E. Fernández, fotógrafo de conservación, investigador, autor de libros de fotografías y gestor naturalista. Exposición de imágenes medioambientales inéditas y de alta estética de flora y fauna de la isla (República Dominicana y Haití)

Auspiciadores: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Propagas, Mitsubishi Motors RD, Bonanza Dominicana, Grupo SID e Induveca.