Cine dominicano: con 55 películas de calidad y diversidad sin estrenar

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El siguiente es un trabajo panorámico del cine hecho y por terminarse de hacer, sin estrenarse comercialmente (excepto las que se señalan como proyectadas recientemente, que son cuatro).

Esta vez, producto de condiciones únicas, pandemia incluida, hay un número record de producciones que no han llegado a cartelera: 51.

Lo interesante es la variedad, diversidad y sentido de inclusión que se observa.

Durante más de un mes solicitamos informaciones a productoras, estudios cinematográficos de rodaje y postproducción, directores, productores, críticos de cine (casi todos de la Asociación de Prensa y Critica Cinematográfica, las que podía difundir la Dirección General de Cine, ejecutivos vinculados a la industria, como los de Egeda Dominicana y Premios Platino, los responsables de festivales de cine locales (el Global de Funglode, (Omar de la Cruz) y el líder de estos eventos: el Festival Internacional de Cine de Fine Arts, (El equipo de Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas).

Cierto que muchas de estas películas fueron rodadas y muchas terminadas antes de 2019, y otras tuvieron uno que otro pase en los dos festivales mencionados, pero por razones diversas no se estrenaron comercialmente.

El criterio para estar en esta lista es que fueran películas rodadas, en postproducción o terminadas.

Escena de Liborio, de Nino Martínez.

Mucho y muy variado

El cine dominicano ha llegado, sin saberlo, a un récord de películas realizadas, realizándose y sin estrenar.

Nada menos que 51 películas, cantidad que es una marca que no se registra por casualidad.

Desde marzo de 2020 se cerraron los cines por la pandemia y había ya un número de películas realizadas o en postproducción. Y cuando se pudo reiniciar, los equipos de cineastas ya volvían a las locaciones.

El tapón está en las limitadas salas de cine, todas en ese momento de Caribbean Cinemas, primera en abrir, cuyo el valor es resaltable, al abrir sentó un ejemplo de valor empresarial que, a sabiendas que perdería ingresos en pago de empleados, en los insumos para el desarrollo de un protocolo sanitario y el perfeccionamiento de los instrumentos digitales (venta de boletas y Candy bar, entre otros)

Más recientemente abrió salas Palacio del Cine, aportando a la normalización del ambiente de la exhibición cinematográfica.

En el análisis de sus fichas técnicas, salta a la vista el cambio de los perfiles en el género, porque ahora es el drama el dominante, que abarca más del 60 % de las películas dominicanas producidas. 7 son documentales y hasta una novedad: una película de animación.

Una ley a ser defendida

Los beneficios de la Ley Nacional de Cine se constituyen en un atractivo para emprender proyectos, en el marco de una gerencia correcta y transparente por parte del organismo rector, la Dirección General de Cine, pese a lo cual, sectores recaudadores o adversos a la cultura y el arte, insisten por lo bajo en invalidar o eliminar esta legislación. Falta de óptica o exceso de criterios mercuriales.

Las dos gestiones anteriores a la presente (Marianna Vargas) – Don Ellis Pérez, a quien tocó la empinada tareas de crear desde 0 el espacio fílmico habitable para los productores nacionales y extranjeros, siendo “el muchacho nuevo en el solar”- y la de Ivette Marichal, que profundizó el proceso de normas y estimuló la industria local e internacional- cumplieron con su rol.

Vargas, una técnica profesionalmente conocedora del sector, enfrenta el desafío de ascender al tercer nivel de incidencia. Y lo está haciendo bien.

No hay “un cine dominicano”

Una de las ventajas de compilar y analizar esta cantidad de títulos, es determinar la falsedad que implica concebir que todo el cine dominicano cabe en una etiqueta.

Incluso han cambiado los patrones de producción: la comedia (sobre todo la que con todo su derecho se produce con criterio comercial) ya no es dominante: cuatro comedias – incluso con líneas distintas- hay en este listado, en que aparece más de 40 dramas y siete documentales, algunos thirllers y hasta una película animada.

El esfuerzo debe orientarse a la calidad y al desarrollo de una marca cinematográfica distintiva, de modo que para 2022, podamos figurar en las nominaciones de unos premios como Los Platino y Los Goya. Aspirar a los Oscar, ahora, es una quimera sobre todo por la inversión que demanda ese premio mundial en publicidad.

Liborio.

Producciones ya estrenadas luego del impacto inicial de la pandemia

Papi(Noelia Quintero/Rita Indiana). Realizada en Estudios Lántica/Pinwood. Productor Rafael Elías Muñoz. Una muestra de la capacidad coordinada de los talentos del caribe para hacer un cine de sabor universal. Elogiada no en la medida que merecia, Papi demostró como la creatividad caribeña se puede colocar a un nivel universal. Elenco: Hony Estrella, Amauris Pérez, Olga Bucarelli y Avril lcántara, la gran sorpresa actoral; Sinopsis; Sonia, una niña de nueve años que espera a su padre, un mafioso dominicano que le ha prometido llevarla a la playa. Papi la deja esperando, porque se mantiene ocupado. Estrenada en noviembre de 2020.

Hotel Copelia (José María Cabral), Drama. Uno de los trabajos cinematográficos que mejor reconstruye la guerra de Abril 1965. Cabral tiene agudo sentido para detectar temas y consagrarse en los fotogramas con una calidad fuera de todo cuestionamiento. Cabral evidencio que su juventud es relativa. Produjo una historia madura, responsable y con sentido desde su guión hasta la realización. Estrenada9 de marzo de 2021

No es lo que parece (David Maler).Comedia romántica. Realizada en 2019. Por Caribbean Cinemas Film. Estrenada el 29 de abril de 2021

Sol en el Agua (Francisco Valdez); Productora: Lántica Media; Guión: Francisco Valdez. Elenco: Camila Santana, Frank Perozo, Josué Guerrero, Stephany Liriano, María del Mar, Judith Rodríguez. SINOPSIS: Sol despierta esposada a la cama de un siniestro hospital sin recordar quién es ni cómo llegó allí. Este director es un artista delineado en el objetivo de hacer cine de autor, no lo deslumbra ni el tintineo comercial de la taquilla, ni busca agradar la crítica o el público. Desea solo contar buenas historias… a su modo. Estrenada el jueves 12 de agosto pasado..

Con estreno comercial fijado

Más que el agua (Amauris López) Drama. Producción de Frank Perozo. Sinopsis: Nicolás y Carlitos son dos hermanos huérfanos que viven cerca del casco antiguo de Santo Domingo. Nicolás se dedica a la venta de cannabis como salida para sacar a su hermano del barrio si quiere que progrese en una sociedad cada vez más hostil a personas como ellos. Se estrena 16 de septiembre de septiembre.

Motel, Cuentos de la vida, la muerte y otras celebraciones" (Gustavo López, Johanne Gómez, Amelia del Mar Hernández, Ernesto Alemany, Francisco Valdéz, Luichy Guzmán, Daniel Aurelio, Valeria Valentina, Ico Abreu, Diego Muziak, Emmanuel Galán & Ramón Monsanto, Adrian Pucheu y Alan Nadal PIantini,) Producción: La Casita de Producciones/Alan Nada Piantini. Director de Arte: Ruy Dos Santos; Productora: Kovermann Pictures; Estudio: La Casita de Producciones; Actores y Actrices: Fifi Landestoy, Eduardo Martínez, Hector Anibal, Richardson Díaz, Camila Santana, yasser Michelén, Hony Estrella, Christian Álvarez, Guillermo Liriano Bass, Juan Fernández, Luís del Valle, Christina Little, Freddy Ginebra, Carmen Brugal, Isaac 'Panky' Saviñón, Olga Valdéz, Luís De Araoz, Cora González, Cindy Galán, Eddaviel, Isabel Spencer, Irving Alberti, Carolina Rivas, Virgínia Rodríguez, Vlad Sosa, Karla Hatton, Luna Guzmán, Ana Rívas, Hector Then, Margareth Vargas, Josue Guerrero, Erlyn Saúl, Cinthia Guzmán, María Emilia García, Francis Cruz, Lumy Lizardo y Juan Fernández. Sinopsis: ¿Cuántas cosas raras pueden pasar en la habitación de una cabaña? Más de una docena de directores aportan sus propias historias en esta antología del cine dominicano. Premier: Festival de Fine Arts Septiembre 2021.

Liborio (Fernando Martínez) Drama; Productora: BALSIÉ GUANÁBANA MACUTO, S.R.L.;Guion: Fernando Martínez; Productores: Fernando Díaz; Reparto: Vicente Santos, Ramón Candelario, Karina Valdez, Stephany Liriano, Fausto Rojas, Sinopsis: La vida de Liborio, personaje histórico de influencia social y religiosa en la zona de San Juan de la Maguana. Estreno: 23 de septiembre.

Nadie muere en Ambrosía.

Coproducción de RD con otro país

Guayabo (Miguel y José Luis Jiménez), Protagonistas: Guión: Andrés Lopera. Producción: Euder Arce Films – Colombia y Pop Entertainment- República Dominicana; Distribución: Caribbean Films Distribution Elenco: Lenard Vanderaa, Evelyna Rodríguez, Braian V. Aburaad, Keysi Oviedo y Danilo Reynoso. Estreno: 30 de septiembre en las salas de Caribbean Cinemas.

Finalizadas y sin estreno comercial anunciado

Bantú Mamá (Iván Herrera) estrenada en la plataforma de Festivales SXSW 2021, siendo la primera película dominicana en hacerlo. Es un drama afro-caribeño que según en palabras de su director Iván Herrera “Queríamos contar una historia contemporánea con personajes descendientes de la diáspora africana y mostrar un tipo diferente de reencuentro entre el Caribe y la Madre Tierra.

Carta Blanca (Pedro Urrutia). Thriller de acción policíaca. Protagonista: Pepe Sierra. Urrutia se las trae como director de cine de acción. Se toma su tiempo para producir y ahora se espera una obra digna de su trayectoria.

De lo mío (Diana Peralta).

Dossier de ausencias (Rolando Díaz). Docu-drama. Guión y producción de Alfonso Quiñones, con la actuación de Judith Rodríguez, valiosa carta de presentación del periodista cultural dominico-cubano, ante nuestra industria, El Rey, biográfico sobre Joseito Mateo, y que toma más valor por su desaparición física.

Kintsugi (Alan Nadal PIantini); Productor: Alan Nadal Piantini; Diseñador de Producción: Karla Groizard; Productora: Kovermann Pictures; Estudio: La Casita de Producciones; Actores y Actrices: Akhuarela Mercedes, Juan Fernández, Patricia Ascuasiati, Pericles Mej́ia y Miguel Ángel Martínez.

La otra Penélope, (Bladimir Abud). Drama social que llego a ser proyectado en el Festival Global y que vimos en Galería 360 de Caribbean Cinemas, en una de las mejores adaptaciones de la literatura criolla, novela de Andrés L. Mateo.

Nadie muere en Ambrosía, (Héctor Valdez). Guión: Héctor Manuel Valdez/ José R. Alama, Ángel de la Cruz, José P. y Felipe Jiménez, Productora Bou Group. Distribución y exhibición: Caribbean Cinemas. Elenco: Elenco: Nashla Bogaert, Dulcita Lieggi, Julietta Rodríguez, Frank Perozo y los españoles Adrián Lastra, Asier Etxeandia, Macarena Gómez, Hugo Silva. Sinopsis: Lázaro, un joven con una enfermedad terminal que emprende un viaje para encontrar Ambrosía, un misterioso pueblo de filibusteros en el que la muerte brilla por su ausencia. El realismo mágico hace posible atenuar la miseria y la dureza que domina la vida cotidiana en el pueblo. Fue rodada en 2016, por lo que va a cumplir cinco años sin ser estrenada en RD por las más variadas razones, Covid incluido.

La vida de los reyes, de (Frank Perozo) (Comedia) Celebra la carrera de Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Producción Caribbean Cinemas Films. Elenco: Raymond Pozo y Miguel Céspedes

Libélula, (Ronni Castillo)

Súper Familia, (Roberto Ángel Salcedo (Comedia)

Las pequeñas cosas (Yasser Michelén) Este joven actor se coloca tras la cámara para entregar su ópera prima.

Freddy(Giancarlo Beras Goico). Drama biográfico sobre el ya legendario productor, presentador de TV humorista, músico y compositor.

A tiro limpio de Jean Gabriel Guerra. Thriller con que su director se estrena como tal, luego del éxito del corto homónimo del 2013.

Limonada.

En proceso de producción

Pepe(Nelson Carlo de los Santos) Ficción. Otro director tan joven como fundamental, trabaja en la que probablemente sea su pieza más internacional: Pepe, Actualmente se encuentra rodando en un país africano. El tema gira en torno a los rinocerontes y el zoológico de Pablo Escobar en Colombia, pero no hay mucha información. El productor es Pablo Lozano y la productora es Monte y Culebra SRL.

Perejil. (José María Cabral) Ficción.

Rango de Honor (Carlos Salcedo).Drama. Entre sus talentos están Jalsen Santana y Manolo Ozuna. Productora: Voces Films

Producciones terminadas, sin fecha fijada

En La Oscuridad. (Adrian Pucheu); Productor: Alan Nadal Piantini; Diseñador de Producción: Karla Groizard; Productora: Kovermann Pictures; Estudio: La Casita de Producciones; Elenco: Alan Nadal Piantini, Sandy Hernández Cross, Bernardita García y Juan Fernández. Sinopsis. Dieciséis años después de que David fuera apartado de su Madre alcohólica por ser maltratado, deberá enfrentarse a lo desconocido y sus propias debilidades para demostrar que es inocente."

Limonada" (Ethan Maniquis); Productor General: Alan Nadal Piantini; Diseñador de Productora: Kovermann Pictures; Estudio: La Casita de Producciones; Elenco: Diego Vicos, Grasciela Dietsh, Hony Estrella, Pachulí, Sandy Hernández Cross, Acentoh y Carasaf.; Sinopsis: "Una pareja de novios se instalan en una villa vacacional con sus padres para planear su boda cuando deciden beber de una limonada adulterada con drogas psicotrópicas que encuentran en la nevera."

Mosh / Amor Divino (Juan Bisonó).Drama. Productora: GLUCK AUDI; Productores: Ricky Glusky; Reparto: Damián Alcázar, Isabel Spencer, María Rebeca y Rita Indiana Hernández. Sinopsis: Una niña de 16 años que sufre el cáncer de su madre y el comportamiento criminal de su primo Gerónimo.

Candela(Andrés Farías); Drama; Productora: KALIDOSCOPIC, S.R.L.; Guión: Andrés Cintrón; Productores: Pablo Lozano; Reparto: Sarah Jorge, Gerardo Mercedes y Cesar Domínguez; Largometraje basado en la novela homónima del Rey Andújar. Proyecta ser el proyecto más firme e impecable de adaptación de la literatura dominicana al cine en su tiempo. Preveo será uno de los grandes saltos cualitativos del cine nuestro.

La Boya (David Maler/Cacique Films; Cuentan que es un proyecto interesante y digno Fue selección oficial del Festival de Shangai.

Carajita Drama. (Silvina Schnicer y Ulises Porra) Drama. Ficción. Productor: Pablo Lozano. Selección oficial del Festival de San Sebastián, España, en la sección “New Directors”.

Juego de Hombres – (Ángel Muñiz) Ficción. Guión: Ángel Muñiz; Producción: Estudios Quitasueño. Este director fundamental en la historia de nuestro cine tiene Juego de Hombres, en que trata desprejuiciadamente el caso de un pelotero homosexual, es responsable del creativo concepto de mercadeo para su magnífica comedia social Nueva Yol, estrenada el 16 de Agosto de 1995 estableciendo los parámetros del cine local como mercancía de consumo popular.

Muñiz tiene, además de ese precedente, otros en el cine local:

A) Generoso. Es capaz de tender la mano directores dominicanos que habían tenido grandes fracasos, para dar la oportunidad de rehacer una obra fílmica distinta aportando los recursos y asumiendo riesgos. Y nunca difunde sus acciones en favor de nuevos directores.

B) Tuvo la visión y el atrevimiento de crear un estudio de cine independiente y de enorme incidencia en la industria (Estudios Quitasueño);

C) inició también la proyección gratuita de sus obras por Youtube, como ocurrió con Y a Dios que me perdone, que ahora ostenta el récord de mayor visionado para una película dominicana en esa plataforma. Muñiz es, en el marco del cine local, una figura fundacional, auténtica, que no acepta premios, ni estrellas en paseos de la fama del cine. No está en su naturaleza de artista y gesto comprometido en el cine. No participa en premios, ni concursos pero puede apoyar a quienes deciden hacerlo. Acepta pocos amigos en su espacio cercano y tiende tendencia a englobar al resto del mundo en universos uniformes, sin grados ni medidas, lo cual es su derecho, pero no justo respecto de quienes le respetan aún desde las orillas variables de la crónica de arte, que no es la preferida en sus atenciones.

Flor (Francisco Valdez, dirección y guión) Drama. Productores: Elsa Turull y Humberto Castellanos. Reparto: Camila Santana, Josué Guerreo. Sinopsis: Flor alberga a un delincuente herido y desarrolla una relación con él. (Puede que resulte uno de los grandes hitos de calidad del cine criollo).

El Vendedor del Arte (Marcel Fondeur); Género: Drama; Productora: RAZANTE FILMS, S.R.L. Guión: Hans García y Marcel Fondeur; Productor: Hans García; Reparto: Anderson Encarnación, Antonio Melenciano y Claudio Rivera; Sinopsis: Un vendedor de arte renuente a vender arte moderno, ve en un joven inmigrante la salvación de su galería.

50 Primeras Citas (Mauricio Valle); Productora: ART 3+4 PRODUCCIONES, S.R.L.; Guion: Mauricio Valle; Productores: Rafael Elías Muñoz; Reparto: Vadhir Derbez y Ximena Romo; Sinopsis corta: Lucy tiene problemas para recordar a corto plazo, Diego la conquista y la sorprende una y otra vez, cada día de una forma nueva.

Luna Negra (Alan Nadal); Género: Fantasía – Terror Productora: PILÓN PRODUCTIONS, S.R.L. Guión y producción: Alan Nadal; Reparto: Omahyra Mota, Richard Douglas, Juan Fernández y Lía Chapman; Sinopsis: Daniela es una joven rebelde que decide escapar de casa de sus padres para vivir en RD. Unos extraños sucesos en la frontera del país la llevarán a descubrir cosas de su pasado.

El Blanco (Alejandro Tejada); Drama; Productora: ART 3+4 PRODUCCIONES, S.R.L.; Guión: Alejandro Andújar; Productores: Rafael Muñoz, Carolina Encarnación y Ettore Trombín; Reparto: Ettore Trombín y Judith Rodríguez; Sinopsis: Esta historia está enfocada en la relación entre una pareja inmersa en una vida rural. Ella ha sido entregada a él por manos de su padre, en la ilusión de mejorar la raza.

El Poder de las Tinieblas (Félix Limardo) Drama. Productora: LILO PRODUCTIONS, S.R.L. Guión: Luis Eduardo Lora (Huchi) y Terrell Tanner. Productores: Huchi Lora y Félix Limardo; Reparto: Octavio Pizano, Natasha Mckinley, Roger Manzano, José Logroño, Margaret Vargas, Bruce Davison, David Thornton y Patricia Ascuasiati. No hay sinopsis conocida.

Constanza (Andrés Baccino). Drama; Productora: BACANARAMA PRODUCCIONES, S.R.L. Guión: Juan Bisonó y Andrés Curbelo

Productor: Juan Bisonó; Reparto: Héctor Aníbal. Sinopsis: Por una montaña profunda y frondosa un hombre arrastra cuesta arriba el cadáver de una mujer y ni puede detenerse hasta llegar a la cima.

Pelota Invernal (Gardner Hall); Drama; Productora: POINT 13 PRODUCTION, S.R.L; Guión: Gardner Hall; Productores: Gardner Hall; Reparto: Drew Roy y Stephany Liriano; Sinopsis: Gordie Wellman es pitcher de ligas menores a punto de ascender a grandes ligas o eso es lo que piensa. En lugar de esto, es enviado a R.D. a jugar pelota invernal y encontrar así su corazón de béisbol.

El País de las Últimas Cosas; (Alejandro Chomski); Drama; Productora: PRODUCCIONES GUAVACANES 001, S.R.L. Guión: Alejandro Chomski; Productores: Rafael Elias Muñoz; Reparto: Jazmín Díaz, María de Medeiros, Christopher Von Uckermánn y David Maler; Sinopsis: En una ciudad en ruinas una mujer anda en busca de su hermano desaparecido.

Sin Aliento (Ettore Trombin); Drama; Productora: ECAH FILM, S.R.L.; Guión: Ettore Trombin y Carolina Encarnación; Productor: Esteban Martin; Reparto: Ettore Trombin, Manny Pérez y Nashla Bogaert; Sinopsis: Drama ambientado en R.D. que trata de gente común bajo circunstancias extraordinarias.

Sunshine (Juan Bisonó) Drama; Productora: BACANARAMA PRODUCCIONES, S.R.L.; Guion: Juan Bisonó; Productores: Pablo Mustonen, Pablo Lozano y Juan Bisonó; Reparto: Héctor Aníbal, Manny Pérez, Richardson Díaz, Nashla Bogaert, Charityn Goico, Damián Alcázar, Laura Gómez y Kyle Holsten; Sinopsis: Kyle, un joven extranjero de 28 años, adicto en recuperación que decide venir a Santo Domingo, pero recae debido a la tristeza que le causa la muerte de un amigo.

Sólo Respira (Félix Limardo); Género: Horror; Productora: GUAYACÁN FILMS, S.R.L; Guión: Angélica Aguilar y Juan Garzón; Productores: Marión Pagés; Reparto: Paulette Hernández, Nicolás Galán y Ándrés Iturbe; Sinopsis: Lourdes comprende que su llegada a la casa de caoba no ha sido una casualidad. El mal que en ella habita tiene planes para Lourdes y sus peculiares facultades.

La Rasante(Hans García) Productora: RAZANTE FILMS, S.R.L; Guion: Hans García y Marcel Méndez; Productores: Hans García y Jaime Gómez; Reparto: Richard Douglas, Madeline Abreu y Bryan Payano

Sinopsis: Luego de la muerte de su madre, Raúl se ve obligado a buscar a su padre para resolver un problema legal con una propiedad, lo encuentra en un pueblo lejano casado y tras 20 años sin verse empiezan una relación afectiva que inesperadamente termina mal.

Rafaela (Francisco Rodríguez). Drama – Acción; Productora: DESTINY´S FILMS PRODUCTIONS, S.R.L. Guión: Cristian Mojica; Productor: Danilo Reynoso; Reparto: Judith Rodríguez, Danilo Reynoso, Manuel Raposo y Hony Estrella. Sinopsis: Una chica que actúa como un joven delincuente ocultando su identidad.

Sugar Island (Johanné Gómez Terrero); Drama; Productora: GUASABARA CINE, S.R.L.; Guión: Johanné Gómez Terrero; Productor: Fernando Santos Díaz; Sinopsis: Bellanira una adolescente de 14 años, la cual está embaraza y vive en un batey, comunidad dominico- haitiana donde habitan los trabajadores de la caña y sus familias, rodeados de kilómetros de cañaverales. Post Producción: La Nave.

Películas de las que menos se sabe

Cuarentena (David Maller)

Croma Kid (Pablo Chea)

La Encomienda (Pablo Giorgelli)

La Bruja (Ronny Sosa)

La Broma de la Justicia (Jassel González) Uno de sus protagonistas es Josué Guerrero.

Jupia – (José Castillo); Productora: Leticia Tonos.

Maboya (Felipe Esteban).

Documentales

Deforestación en los Parques Nacionales (José María Cabral) (Título de trabajo).

Pedro, el Poeta (José Enrique Pintor). Describe el aporte de la obra poética de Don Pedro Mir. En postproducción; Productora: REMEDIO FILMS, S.R.L; Guión: Pinky Pintor; Productores: Shandy Cuesta; Sinopsis: Vida y obra literaria del poeta dominicano Don Pedro Mir. Proyecta ser el mejor homenaje audiovisual al poeta dominicano, luego del realizado por Alicia Ortega y Fernando Hasbún para la televisión.

D’Sory (Marie Jiménez); Productora: GUASABARA CINE, S.R.L., Cuaba Srl; Guion: Marie Jiménez; Productor: Fernando Santos Díaz; Sinopsis: Sory, peluquera dominicana residente en Barcelona, encuentra la manera de traer al hijo a España, mientras su hija hace los arreglos finales para emigrar, dejando a sus hijos en la isla.

El vals de Santo Domingo (Tatiana Fernández Geara). Productora: CINE CARMELITA, S.R.L. Guión: Tatiana Fernández; Productor: Fernando Díaz; Sinopsis: La historia de tres estudiantes varones de la Escuela Nacional de Danza. Describe la represión social y prejuiciosa contra niños y jóvenes por el hecho de inclinarse por la carrera del ballet. Tras su premiado documental Nana, la fotógrafa y cineasta parece que nos ha premiado con una obra estética notable de gran valor social y con sentido de desmitificación de prejuicios además de ser inclusiva.

Consuelo (Gabriel Valencia) con un sorprendente tema: la educación modélica que imparten las monjas canadienses en el Municipio de Consuelo, basado en el libro El Milagro de Consuelo, una historia con valor para la educación dominicana, tesis doctoral de la profesora Leonor de Elmudesi, directora del Colegio Lux Mundi.

El fotógrafo de la 40 (Erika Santelices y Orlando Barría.) Esta pareja de fotógrafos decidieron indagar la vida de un colega que tuvo un lúgubre pero históricamente importante: tomar fotos a los torturados en las cárceles de La 40 y El 9. Se está terminando de post producir en La Nave

Isla de las Repúblicas (Héctor Montás); Productora: MAMUT FILMS, S.R.L. Guión: Luisa Sherezade Vicioso (Chiqui); Productora: Wendy Santos; Sinopsis: Documento que relata las incidencias en una isla con dos repúblicas.

Animación

Olivia y las Nubes (Tomás Pichardo Espaillat); Animación; Productora: GUASABARA CINE, S.R.L; Guión: Tomás Pichardo Espaillat; Productores: Fernando Santos Díaz, Amelia del Mar Hernández. Sinopsis corta: Explora las relaciones y todas sus complicaciones en una manera surrealista. Donde los personajes no se entienden del todo y crean diferentes escenarios confusos entre ellos.

