Yo fui uno de los dos sobrevivientes del mortal naufragio en el Canal de la Mancha

BBC

Mohamed Isa Omar fue una de las dos personas que sobrevivieron a la tragedia en la que murieron más de 20 personas en el Canal de la Macha.

Ya ha pasado una semana desde que Mohamed Isa Omar fue rescatado de las gélidas aguas del Canal de la Macha; fue una de las dos personas que sobrevivieron al cruce más mortífero registrado hasta la fecha.Sentado en una silla de ruedas en un estacionamiento en Francia, al joven de 28 años aún se le ve claramente traumatizado. Habla en voz baja y le dice a la BBC que lo que vio aquella noche lo persigue. "Vi gente muriendo frente a mí", dice Mohamed. "Los que no sabían nadar, se ahogaron y murieron en minutos". "El agua estaba muy fría, demasiado fría", recuerda. Mohamed fue uno de los 29 migrantes que abandonaron en un bote la costa de Francia hace una semana alrededor de las 10pm hora local (9pm GMT). Él no conocía a los otros ocupantes, para él eran simplemente otras personas dispuestas a arriesgar su vida en el peligroso cruce del Canal de la Mancha para llegar a Reino Unido, un viaje que más de 25.000 migrantes han hecho este año.Habían estado viajando en el bote por aproximadamente tres horas y media cuando la embarcación comenzó a hundirse, cuenta Mohamed.En ese momento, los ocupantes que aún tenían sus teléfonos comenzaron desesperadamente a hacer llamadas para pedir ayuda.

La gente comenzó a ahogarse y a morir

BBC

Algunos sobrevivieron hasta el amanecer

BBC

Los restos estaban en aguas francesas

Getty Images Al menos 25.000 migrantes han hecho el viaje de Francia a Reino Unido este año.

Un sobreviviente le contó a los medios kurdos que llamaron tanto al lado francés como al inglés del Canal de la Mancha."Nuestros", recuerda Mohamed. "Pero el teléfono de uno de nosotros todavía funcionaba, su dueño llamó y las autoridades (británicas) le dijeron que enviara la ubicación"."Pero antes de que pudiera enviarla, su móvil también cayó bajo el agua y no pudimos enviar nada".Mohamed escuchó que otro hombre hizo una llamada a través del altavoz, la persona al otro lado de la línea hablaba inglés."Pero", le dijo Mohamed al servicio persa de la BBC. "El agua también se tragó su móvil antes de que pudiera enviar algo."Por eso la gente comenzó a ahogarse y a morir. Vi cómo la gente se moría frente a mí, pero comencé a nadar.y comencé a nadar hacia él".Pero pasarían horas para que Mohamed fuera rescatado. Según el único otro sobreviviente, un kurdo iraquí llamado Mohammed Shekha Ahmed, varias personas intentaron aferrarse al bote desinflado hasta que salió el sol."Luego, cuando", le dijo a la red iraquí Rudaw.Sus cuerpos fueron avistados por un pescador francés el miércoles alrededor de la 1pm. Pronto, se lanzó una operación de rescate, pero los dos hombres eran los únicos que quedaban con vida."Es por eso que encontraron el camino hacia nosotros,y nos salvaron, gracias a Alá", asegura Mohamed. Aún tiene las piernas vendadas, mientras sanan las heridas sufridas tras horas en el mar.Todavía se desconocen los nombres de todos los que murieron. Solo una persona ha sido nombrada oficialmente: una joven que esperaba reencontrarse con su prometido.Entre los desaparecidos se encuentran una madre y sus tres hijos, incluida.Los dos hombres que hicieron las llamadas murieron, según Mohamed. No está claro a quién contactaron cuando pidieron ayuda ni dónde estaban realmente.Los restos de la embarcación y sus ocupantescuando los migrantes solicitaron asistencia al servicio británico de guardacostas"Los franceses dirigieron una operación de búsqueda y rescate por un incidente que ocurrió en aguas territoriales francesas el miércoles 24 de noviembre, donde 27 personas murieron trágicamente", informó un portavoz del Ministerio del Interior de Reino Unido. "Como parte de esta operación, los franceses, que fue proporcionado por Los Guardacostas de Su Majestad tan pronto como se solicitó".Mientras tanto, un portavoz de la Agencia Marítima y de Guardacostas aseguró que ese día recibieron "más de 90 alertas, incluidas 999 llamadas de emergencia, desde el Canal de la Mancha, y"."Los Guardacostas de Su Majestad no ingresan de manera rutinaria a aguas francesas a menos que nuestros socios de búsqueda y rescate en Francia soliciten ayuda, como sucedió la semana pasada", dijo el portavoz a la BBC."En esa ocasión, enviamos el helicóptero del servicio de guardacostas desde Lydd (una población cerca de la costa inglesa) para apoyar el esfuerzo de búsqueda y rescate y el bote salvavidas RNLI de Ramsgate también participó en la búsqueda".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.