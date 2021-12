Vuelo MH370: ¿podrá uno de los grandes misterios de la aviación ser finalmente resuelto?

La desaparición de un vuelo de Malaysia Airlines, que transportaba 239 pasajeros y tripulación, es uno de los mayores misterios de la aviación del mundo.Pero un ingeniero aeronáutico británico, que ha pasado más de un año trabajando en el desastre, cree haber calculado dónde se estrelló el MH370.Richard Godfrey piensa que el Boeing 777 se estrelló en el Océano Índico a 2.000 kilómetros al oeste de Perth, Australia Occidental.El avión desapareció del radar durante un vuelo en marzo de 2014.Godfrey le dijo a la BBC que esperaba que "podamos ofrecer una clausura a los familiares y dar una respuesta al público y a la industria de la aviación sobre lo que sucedió exactamente con el MH370 y cómo lo prevenimos en el futuro".Combinó diferentes conjuntos de datos que anteriormente se mantenían en dominios separados, para alinearlos con esta nueva ubicación en el Océano Índico Sur.Godfrey dijo que era un "ejercicio complicado", pero anteriormente simplemente había habido una falta de pensamiento lateral, a través de múltiples disciplinas, para deducir esto."Nadie había tenido la idea antes de combinar los datos satelitales de Inmarsat, con los datos de rendimiento de Boeing, con los datos oceanográficos de los escombros flotantes, con los datos netos del protocolo WSPR", dijo.Godfrey indicó que el trabajo con el equipo ha progresado durante un año y "hemos hecho muchas pruebas de esta nueva idea y hemos ganado la confianza para aplicarla al MH370".El punto exacto determinado por los cálculos de datos está alrededor de 33 grados al sur y 95 grados al este en el Océano Índico.Se han realizado dos búsquedas exhaustivasdel MH370 en el Océano Índico, que han arrojado resultados no concluyentes.Estas búsquedas han costado cientos de millones de dólares y, si bien los familiares exigen que se encuentre a sus seres queridos, los costos asociados son enormes.

"Evidencia tangible"

4.000 metros de profundidad

Evidencia consistente

Reuters Oficiales de policía inspeccionan un resto del avión encontrado en la isla de La Reunión, en el Océano Índico.

Grace Nathan perdió a su madre, Anne, en el accidente."Realmente ha sido una pesadilla continua. Nunca hay un final. Parece que vamos en círculos y chocamos contra un muro de ladrillos tras otro"."Hemos estado: un nuevo avance, algo nuevo que justifique que la búsqueda comience de nuevo y que al menos hubiera una ubicación más precisa para la búsqueda y para aumentar las probabilidades de encontrar el avión", le dijo a la BBC.Nathan, una abogada de defensa criminal que vive en Kuala Lumpur, quiere que los nuevos datos sean probados por expertos en aviación que puedan comprender la ciencia y la física detrás de la ubicación y que muestren que la teoría es creíble.", especialmente si se basan en evidencia tangible. En este caso, se basa en evidencia tangible. Son cosas que se pueden calcular. No se basan solo en imágenes de Google o cosas sueltas que no pueden ser confirmadas", afirma.Las búsquedas anteriores de MH370 han sido difíciles debido al tamaño del área de búsqueda.Godfrey indica que "se ha buscado en un área de hasta 120.000 km2 y no se busca una aguja en un pajar,. Es muy difícil llevarlo a cabo".La nueva propuesta del ingeniero es un radio circular de 40 millas náuticas, mucho más pequeño que las búsquedas anteriores."Los restosen el fondo del océano", afirma. "Y es posible que necesite pasar por el área tres o cuatro veces antes de empezar a recoger las cosas". Los restos podrían estar a una profundidad de hasta 4.000 metros, agregó.Más de treinta piezas de escombros del avión han sido arrastradas a las playas de la costa africana y las islas del Océano Índico.En 2009, Godfrey debía viajar en el vuelo Air France 447 de Río de Janeiro a París, pero debido a planes de trabajo tuvo que permanecer en Brasil.Ese vuelo nunca llegó a su destino y se perdió en el Atlántico., se interesó por los vuelos perdidos en el mar y su localización.Godfrey es miembro fundador del Grupo Independiente MH370 y es ingeniero con experiencia en la construcción de sistemas de aterrizaje automático y sistemas de piloto automático para aeronaves."He trabajado mucho en sistemas de información y manejado muchos datos y eso es importante en este análisis. Hay una gran cantidad de datos por los que hay que pasar y filtrar esta aguja en el pajar", dice.David Gleave es el investigador principal de la firma Aviation Safety Consultants. Ha trabajado en accidentes aéreos y desapariciones durante décadas.Gleave espera que haya una nueva búsqueda pero afirma que "". "Debido a que ahora tenemos datos precisos adicionales que indican dónde podría estar el lugar del accidente, eso parece ser completamente creíble y consistente con otras teorías ".El momento y el lanzamiento de otra búsqueda dependerán de la disponibilidad de equipos especialmente diseñados y también del estado del mar."De manera realista, queremos estar en el Océano Austral en el verano austral, que es ahora. Así que la búsqueda bien podría comenzar de nuevo en 12 meses, porque no se pueden reunir los recursos y tenerlos en el sitio en un período corto de tiempo"."Pero puede ser que los chinosO las empresas privadas podrían buscar, patrocinadas por compañías de seguros", señala.Habíaa bordo del MH370, que partió de Kuala Lumpur pero nunca llegó a su destino, Pekín.La desaparición ha dado lugar a una gran cantidad de teorías sobre lo que sucedió. Una de las teorías es que fue un "secuestro de piloto", donde el piloto tomó el control y desactivó la tecnología de radar antes de dar la vuelta sobre el Golfo de Tailandia y dirigirse hacia el oeste.Gleave afirma que "si vas a ocultar el avión en el Océano Índico Meridional, debes asegurarte de que la aeronave esté más hacia el oeste de la ruta de vuelo estándar,de Australia. Así que esta ubicación precisa es consistente con esa teoría".La participación de la Junta de Seguridad del Transporte de Australia (ATSB) en la búsqueda submarina del MH370 concluyó en octubre de 2017.El organismo le dijo a la BBC que "la ATSBpara establecer la ubicación de la aeronave"."Cualquier decisión de reanudar la búsqueda de la aeronave sería un asunto del gobierno de Malasia, que es el Estado donde la matrícula de la aeronave está registrada".Se contactó al gobierno de Malasia y al gobierno de China para obtener una respuesta.Grace Nathan señala que "está en el interés de la seguridad de la aviación global que se encuentre este avión para que"."Va más allá de nuestra necesidad de clausura".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.