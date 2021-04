Vacuna de AstraZeneca: la Agencia Europea de Medicamentos concluye que los coágulos de sangre inusuales deben incluirse como un raro efecto secundario

Getty Images

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó que los inusuales coágulos de sangre "deben incluirse como efectos secundarios muy raros" de la vacuna AstraZeneca.

Tras semanas de investigación, este miércoles la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó que los inusuales coágulos de sangre "deben incluirse comoun raroefecto secundario"de la vacuna de AstraZeneca.Aunque subrayó que "la combinación registrada de coágulos sanguíneos y plaquetas bajas en sangre es muy rara, y los beneficios generales de la vacuna en la prevención de covid-19 superan los riesgos de efectos secundarios".Mientras, en una rueda de prensa paralela, la Agencia Regulatoria de Medicinas y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés) anunció que a los menores de 30 años se les debe ofrecer una alternativa a la vacuna de AstraZecena si está disponible en su zona.La evaluación de ambas agencias viene después de que se registrara un pequeño número de casos de coágulos de sangre entre los receptores de esta vacuna en Europa.

Getty Images La vacuna AstraZeneca se ha administrado en varios países europeos.

Trece países —entre ellos,suspendieron su uso a mediados de marzo como "medida de precaución". Sin embargo, días después gran parte de ellos lo reanudaron pues el organismo regulador europeo concluyó que era "segura y eficaz". Agregó, no obstante, que no se podía descartar su vínculo y que, por este motivo, debía continuar investigando.La investigación realizada por MHRA encontró que a fines de marzosufrieron coágulos de sangre poco comunes después de la vacunación,El regulador dijo que esto no era prueba de que la vacuna hubiera causado los coágulos. Pero dijo que el vínculo se estaba volviendo más firme.Este martes, en tanto, el ensayo clínico de la vacuna AstraZeneca en niños fue suspendida. De acuerdo con el profesor de la Universidad de Oxford,no había preocupación respecto a la seguridad de la vacuna, sino que estaban esperando más información desde la EMA y de la MHRA.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.