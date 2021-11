Una mujer kurda se convierte en la primera víctima en ser identificada tras el trágico naufragio en el canal de la Mancha

BBC

Maryam Nuri Mohamed Amin tenía 24 años.

Una mujer kurda de 24 años, proveniente del norte de Irak, se ha convertido en la primera víctima en ser identificada luego de que una embarcación naufragara en el canal de la Mancha el miércoles pasado.Maryam Nuri Mohamed Amines una de las 27 personas que intentaba llegar a Reino Unido desde Francia y que murió en el trágico naufragio. Su prometido, que vive en el Reino Unido, le dijo a la BBC que le estaba enviando mensajes cuando el bote del grupo comenzó a desinflarse.

Getty Images Los cruces de migrantes a través del canal de la Mancha se han disparado en los últimos meses.

"Tenía un gran corazón"

BBC

Ella, sin embargo, intentó tranquilizarlo asegurándole que serían rescatados. Pero la ayuda llegó demasiado tarde, y ella, 17 hombres, otras seis mujeres, una de las cuales estaba embarazada, y tres niños, fallecieron después de que su bote se hundiera en el mar frente a la costa norte de Francia.Solo dos personas sobrevivieron, una de nacionalidad somalí y otra iraquí, según informó el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin.Ambos fueron dados de alta del hospital y deben ser interrogados sobre cuántas personas más había en el barco.desde que se comenzó a recolectar datos en el 2014."El mundo entero habla de Europa como un lugar tranquilo, que es agradable, ¿eso es lo que significa la calma? ¿Alrededor de 30 personas muriendo en medio del mar?", aseveró el padre de Maryam, Nuri Hamadamin, a la BBC., agregó. Por su parte, un tío de Maryam le confirmó a la BBC que ella fue una de las personas que se ahogaron en el Canal de la Mancha.Además, aseguró que su familia intentó trasladarse legalmente al Reino Unido dos veces pero que, como el proceso "se retrasó", ahora están esperando que su cuerpo sea trasladado de regreso a Irak.El viernes por la noche, su padre, familiares y amigos se reunieron en su casa en el norte de Irak para compartir su dolor y recordarla.La mejor amiga de Maryam, Imann Hassan, dijo que era "muy humilde" y tenía "un gran corazón"."Cuando dejó Kurdistán estaba muy feliz, no podía creer que iba a conocer a su marido", dijo Hassan a la BBC."En su fiesta de compromiso me decía: 'compraré una casa y viviré cerca de ti... vamos a vivir juntos'".Hassan también aseguró que le quería enviar un mensaje al mundo:"Trató de vivir una vida mejor, eligió el Reino Unido, pero murió", añadió.