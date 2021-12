Una empresa de Corea del Sur pide perdón por mostrar a mujeres como vacas

Seoul Milk

Una captura del pantalla del controvertido anuncio.

La mayor marca de productos lácteos de Corea del Sur se ha visto obligada a disculparse por un anuncio que caracteriza a las mujeres como vacas.El video de Seoul Milk muestra a un hombre que filma en secreto a un grupo de mujeres en un campo. Estas de repente se convierten en vacas.Ante la reacción crítica del público, la compañía eliminó el anuncio de YouTube, pero eso no evitó que se volviera viral, ya que varios usuarios lo volvieron a subir a internet.Algunos también compararon el comportamiento del hombre de la promoción con una práctica ilegal denominada molka,que consiste en filmar personas en secreto."Nos disculpamos sinceramente con todos los que se sintieron incómodos con el comercial de leche lanzado el 29 del mes pasado", declaró la empresa matriz de Seoul Milk, la Cooperativa de Lácteos de Seúl, en una disculpa publicada en línea."Hemos tomado este asunto con seriedad, realizaremos una investigación interna y tendremos especial cuidado para evitar que ocurran incidentes similares en el futuro. Inclinamos la cabeza en señal de disculpa", agregó.El clip comienza mostrando a un hombre con una cámara deambulando por el bosque."Finalmente logramos captarlas con la cámara en un lugar impecablemente limpio", dice una voz en offmasculina.A esto le sigue el hombre quien, escondido entre los arbustos,filmaa un grupo de mujeres bebiendo agua de un arroyo y haciendo yoga.Cuando el hombre pisa accidentalmente una ramita, las mujeres se asustan y de repente se convierten en vacas.El anuncio termina con las palabras: "Agua limpia, alimento orgánico, leche de Seúl 100% pura. Leche orgánica de un rancho orgánico en la agradable naturaleza de Cheongyang".https://www.youtube.com/watch?v=9carAjKjT4IEl anuncio ha provocado un debate nacional sobre sexismo y sensibilidad de género, pero las críticas no se limitaron a que las mujeres fueran representadas como vacas.Algunos también expresaron su preocupación por el hombre que filmaba subrepticiamente al grupo de mujeres, y las grabaciones con cámaras ocultas en Corea del Sur, un delito en aumento en los últimos años.

Seoul Milk Captura del pantalla del controversial anuncio publicitario.

Molka, que literalmente se traduce como "cámara secreta", se ha convertido en un problema particular para las mujeres en Corea del Sur.Esta no es la primera vez que Seoul Milk acapara titulares por las razones equivocadas.En 2003 la compañía organizó una actuación enEl jefe del departamento de marketingde Seoul Milk y las modelos que participaron en el evento fueron.Nota escrita con información adicional de Hyojung Kim,del servicio coreano de la BBC.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.