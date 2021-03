Trump reaparece con un ataque frontal a las políticas de Biden e insinúa que se presentará a la presidencia en 2024

Reuters

Trump abrió la puerta a volver a presentar una candidatura presidencial en 2024.

El expresidente Donald Trump reapareció el domingo en la Conferencia de Acción Política Conservadora de Orlando con una intervención llena de críticas a las políticas puestas en marcha por su sucesor, Joe Biden y en la que abrió la puerta a volver a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024. "Quién sabe, quién sabe. Podría incluso decidir vencerlos por tercera vez", dijo en referencia a sus rivales demócratas. "Un presidente republicano regresará a la Casa Blanca. Me pregunto quién podrá ser", añadió. Ante una audiencia formada por seguidores, Trump insistió sin aportar pruebasen que perdió en las elecciones de 2020 porque fueron "amañadas" e hizo un llamamiento a sus seguidores a mantener activo su movimiento político.

El acto se convirtió en una reivindicación de la figura de Trump.

"No importa cuánto el establecimiento de Washington y los poderosos intereses especiales quieran silenciarnos, que no quede ninguna duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca", dijo.El expresidente apagó los rumores de que podría crear un nuevo partido, pero dejó claro que seguirá teniendo actividad dentro del Partido Republicano. "No voy a crear un nuevo partido. Tenemos el Partido Republicano. Se va a unir y a hacer más fuerte que nunca antes". Ante un público entregado, Trump no ahorró ataques a Biden, al que atribuyó "el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna", y fue especialmente demoledor con el plan de reforma migratoria que Biden impulsa en el Congreso de la que dijo que, de aprobarse, convertiría a Estados Unidos en "un santuario" para la inmigración irregular. Superado el "impeachment" por su papel en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, Trump parece decidido a competir por el liderazgo del Partido Republicano o, al menos, por mantener su influencia. Trump ha mantenido diferencias públicas con algunos dirigentes republicanos críticos con su actuación al final de su mandato, como el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y cargó contra los miembros del Partido que han marcado distancias con él y buscarán la reelección en las elecciones de mitad de mandato de 2022.

