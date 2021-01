Trump indulta a su exasesor Steve Bannon quien está acusado de fraude

Reuters

Steve Bannon está acusado de fraude en una campaña de recaudación de fondos. Él niega los cargos.

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó este miércoles a su exasesor Steve Bannon, quien enfrenta cargos de fraude.El anuncio se produjo pocas horas antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.Trump también otorgó el perdón a más de 70 personas en sus últimas horas en el cargo.Se anunciaron indultos para los raperos Lil Wayne y Kodak Black, así como para el exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick.

Cargos por fraude

Getty Images Trump perdona a Bannon en su último día de mandato.

Bannon, quien fue un asesor clave del presidente Trump durante su campaña de 2016, fue acusado en agosto del año pasado de fraude por unaen la frontera entre Estados Unidos y México.Los fiscales dijeron que Bannon y otras tres personas defraudaron a cientos de miles de donantes en relación con la campaña "We Build the Wall", que recaudó US$25 millones. Se alegó que Bannon recibió más de US$1 millón, al menos parte de los cuales utilizó para cubrir gastos personales. Él niega los cargos y aún no ha sido juzgado.Lil Wayne y Kodak Black han sido procesados ​​por cargos de armas, mientras que Kwame Kilpatrick está cumpliendo una pena de prisión de 28 años por delitos de corrupción.Es común que los presidentes salientes otorguen indultos antes de abandonar la Casa Blanca.Un indulto cancela una condena penal, mientras que una conmutación acorta o pone fin a la pena de prisión. Cuando se trata de delitos imputados en un tribunal federal, el presidente de Estados Unidos tiene un poder prácticamente ilimitado para indultar.