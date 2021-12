Tornados en Kentucky: se temen hasta 100 muertos tras los peores tornados en la historia de ese estado

Getty Images

El gobernador de Kentucky describió los tornados como "los peores en la historia".

El gobernador de Kentucky, Estados Unidos, anunció que se teme que más de 50 personas pudieron haber muerto tras el impacto de devastadores tornados durante la noche.Andy Beshear dijo que la cifra podría aumentar hasta 100 en lo que llamó los peores tornados en la historia de ese estado. Agregó que el número era "probablemente más cercano a entre 70 y 100, es devastador". Los tornados han estado sembrando destrucción en varios estados de EE.UU., con empleados atrapados en un depósito de Amazon en Illinois.Los meteorólogos advierten que el mortífero sistema de tormentas continúan siendo una amenaza a medida que se desplaza hacia el norte, por los Apalaches y luego hacia el el noreste."Esto está lejos de acabarse", declaró un meteorólogo del Weather Channel, un canal de TV que informa las 24 horas sobre las condiciones climatológicas. Más de 100 personas se encontraban dentro de una fábrica de velas en Mayfield, Kentucky, cuando uno de los torbellinos la impactó, reportó el diario New York Times."Creemos que perderemos por lo menos una docena de esos individuos", expresó el gobernador Beshear.El el estado de Illinois, un depósito de Amazon en Edwardsville quedó destruido durante un tornado el viernes en la noche, informaron las autoridades.

Getty Images

Se informa que había más de 100 personas adentro del depósito de Amazon cuando se desplomó el techo.

Getty Images

Los servicios de emergencia han catalogado el colapso del depósito de Amazon un "incidente con bajas masivas".

No está claro cuantas personas resultaron heridas por el colapso del techo del depósito, pero los servicios locales de emergencia lo han catalogado en Facebook como un "incidente con bajas masivas" Sarah Bierman dijo que su pareja todavía seguía desaparecida. "Hablé con él como a las 8 esta noche, un poco antes le envié un texto, y estaba regresando al depósito para entregar su furgoneta. No he sabido nada de él desde entonces", dijo a la agencia noticiosa Reuters. "Decidí venir aquí para ver qué estaba pasando. No tenía idea que el edificio se viera en tan mal estado. Me siento... muy preocupada. Sólo quiero saber si se encuentra bien", añadió.

Getty Images Ciudadanos en Mayfield buscan entre los escombros de un edificio destruido por los tornados.

Getty Images Así quedó la iglesia bautista Emmanuel, en Mayfield Kentucky con el techo destrozado.

Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, escribió en Twitter: "Mis oraciones están con el pueblo de Edwardswille esta noche, y me he comunicado con el alcalde para proveer cualquier recurso estatal que se necesite".La empresa Amazon está evaluando la situación y el daño, declaró un portavoz en un comunicado.La policía dijo que el tornado causó "daños significativos" a través de regiones occidentales del estado. Un tren en el condado de Hopkins se descarriló por los vientos extremos, reportó el sheriff Matt Sanderson a la estación WKYT-TV. También describió cómo. En Arkansas, una persona murió y 20 otras quedaron atrapadas en una residencia de ancianos cuando esta se derrumbó parcialmente, según informes de un juez en el condado de Craighead. El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. ha emitido advertencias de tornados en varias zonas, incluyendo Arkansas, Tennessee, Missouri e Illinois.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.