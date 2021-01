Toma de posesión de Joea B iden: quién es Amanda Gorman, la poeta de 22 años que conmovió al público en la ceremonia

Reuters

Amanda Gorman se convirtió en la poeta más joven en actuar en una investidura presidencial.

Amanda Gorman "gritó y bailó como loca" cuando se enteró de que había sido elegida para leer uno de sus poemas en la toma de posesión del presidente Joe Biden.A sus 22 años se convirtió en la poeta más joven en actuar en una investidura presidencial y con sus palabras conmovió al público.Su intervención en el evento interpretando el poema "The Hill We Climb" (La colina que subimos) se hizo viral en las redes socialesy rápidamente el hashtag #AmandaGorman inundó Twitter.https://twitter.com/LindaGJCEA/status/1351947744697610241Gorman le dijo a la BBC antes de evento que sintió "emoción, alegría, honor y humildad"cuando se le pidió que participara en la ceremonia, "y también al mismo tiempo terror".

EPA Nacida en Los Ángeles en 1998, Gorman sufría de tartamudez cuando era niña, algo que comparte con el nuevo presidente de Estados Unidos.

Nacida en Los Ángeles

Su poema, dijo, es una nueva composición que busca "hablar del momento" y "hacer justicia a este tiempo". Este es un extracto:"Hemos visto una fuerzaquedestrozaría nuestra nación en lugar deunirla,destruiría nuestro país si eso significabaretrasar la democracia,yeste esfuerzo estuvo a punto de tener éxito.Pero si bien la democracia puede retrasarsede vez en cuando,nunca podrá ser derrotadapermanentemente.En esta verdad, en esta fe, confiamos.Porque mientras tengamos nuestros ojos en el futuro,la historia tiene sus ojos puestos en nosotros"., dijo antes de la ceremonia."Creo que se trata de un nuevo capítulo en Estados Unidos", expresó emocionada y agregó que quería intervenir en el evento "a través de la elegancia y la belleza de las palabras"."Ahora más que nunca, Estados Unidos necesita un poema inaugural. Tenemos que afrontar estas realidades si queremos seguir adelante", dijo en declaraciones al periódico The New York Times.Nacida en Los Ángeles en 1998,, algo que comparte con el nuevo presidente de Estados Unidos."Me ha convertido en la intérprete que soy y la narradora en que me esfuerzo por ser", dijo en una entrevista reciente conLos Angeles Times."Cuando tienes que aprender a decir sonidos [y] estar muy preocupado por la pronunciación, te da una cierta consciencia de los sonidos, de la experiencia auditiva", agregó.. Tres años más tarde, mientras estudiaba sociología en Harvard, se convirtió en la primera poeta juvenil premiada a nivel nacional.Publicó su primer libro, The One for Whom Food Is Not Enough, en 2015 y publicará un libro ilustrado, Change Sings, a finales de este año.La joven siguió los pasos de Maya Angelou, Richard Blanco y Robert Frost, quienes se encuentran entre los cinco poetas que han actuado en anteriores inauguraciones presidenciales.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.