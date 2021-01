Toma de posesión de Biden: por qué Kamala Harris y otras mujeres eligieron vestirse de color morado

Getty Images

Kamala Harris fue juramentada en el cargo por la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor.

La nueva vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la primera mujer en la historia en ocupar el cargo, optó por vestir de color morado en el día en que se juramentó en Washington.No fue la única. La ex secretaria de Estado y candidata demócrata a la presidencia en 2016 Hillary Clinton y la ex primera dama Michelle Obama optaron por diferentes tonos de este color en la inauguración de Joe Biden como presidente. ¿Casualidad? Los comentaristas en la prensa estadounidense no lo creen. Una interpretación es que este color ha sido elegido como una llamada a la unidad en un país sumido en una gran división política. Los demócratas son tradicionalmente identificados con el color azul, mientras que a los republicanos se les reconoce con el color rojo. Y el morado es el color que resulta de mezclar rojo con azul. En los días que sucedieron al asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por seguidores del ya ex presidente Donald Trump se redoblaron los llamamientos a la unidad desde ambos lados del espectro político y a la propia ceremonia de inauguración se la ha bautizado con el lema "América Unida". Pero también ha habido quien cree que tras el protagonismo del color morado hay implícito un mensaje feminista.

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton también optó por el color del feminismo.

El morado o púrpura es uno de los colores tradicionalmente asociados al movimiento feminista.Como recordaba Vanessa Friedman, editora de moda del TheNew York Times, un boletín del sufragista Partido Nacional de las Mujeres de 1913 afirmaba que "el púrpura es el color de la lealtad, la constancia en un propósito, la firmeza inquebrantable en una causa". También hay quien ha visto en el color elegido por Harris una referencia a sus ideas y a su trayectoria política.

Reuters Michelle Obama asistió junto a su marido, el expresidente Obama.

En la CNN, le comentarista Abby Phillip dijo que Harris optó por ese color como un homenaje a Shirley Chisholm, congresista que en 1972 se convirtió en la primera mujer afroamericana en lanzarse a la carrera hacia la Casa Blanca al competir por la nominación demócrata.El color morado fue también el de la campaña de Harris cuando se postuló en las primarias demócratas en las que finalmente se impuso Biden. Kamala Harris juró su cargo ante la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor y ocupa desde este miércoles el segundo cargo más importante del gobierno estadounidense."Si bien soy la primera mujer en ocupar este cargo, no seré la última", enfatizó Harris el pasado 7 de noviembre en su primer discurso tras la victoria electoral, para luego añadir: "Porque cada niña que nos esté mirando verá que este es un país de posibilidades".