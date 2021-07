Tokio: ¿pueden las autoridades de Japón evitar que los Juegos Olímpicos se conviertan en un evento de supercontagio?

Reuters

Un hombre lleva una mascarilla con los colores olímpicos en protesta contra los Juegos

La covid-19, pese a las muchas precauciones tomadas, es el gran temor de estos Juegos Olímpicos. En los últimos días, las noticias del número de contagios de covid-19 entre atletas y personas que hacen parte de la organización van en aumento. Y las estadísticas acrecientan los temores de que las justas terminen siendo afectadas de manera definitiva con una alta concentración de infecciones en un grupo o, lo que es peor, que los Juegos terminen siendo un evento "supercontagiador". Si hay alguien que entiende el riesgo de recibir los Juegos Olímpicos durante una pandemia es la doctora Tara Kirk Sell. Su carrera como nadadora de elite llegó a su cúspide cuando ganó la medalla de plata para EE.UU. en Atenas 2004. Después se dedicó a la investigación médica. Ahora hace parte del equipo de seguridad en salud pública del Instituto Johns Hopkins.Y le cuenta a la BBC, desde su experiencia como atleta y como experta en salud, lo que las autoridades de Japón están planeando para mantener seguros a los atletas.

Tara Kirk Sell ganó una medalla de plata como parte del equipo de relevos combinados de 4×100 metros femenino del equipo de EE.UU. en Atenas 2004.

Potencial de contagio

Vida en la Villa Olímpica

Competencias

Getty Images Además de ser medallista de los Juegos Olímpicos, Sell también rompió el récord mundial de carrera corta de 100 metros en 2004.

¿Un evento supercontagiador?

EPA Habrá una gran cantidad de pruebas de Covid en los Juegos.

A los Juegos viajan más de 11.000 deportistas de 205 países, de todos los rincones del planeta. Eso lleva a los científicos a pensar que Tokyo 2020 podría permitir el contagio de las distintas variantes de covid-19 de manera muy efectiva. "Cuando los atletas llegan al país, están siendo examinados", anota la científica. Este examen se suma al que tienen que hacerse todos los participantes por obligación antes incluso de subirse al avión que los lleva a Japón. La mala noticia es que varios de los atletas que llegaron a la Japón ya han dado positivo en los exámenes de control del virus. "que continuaremos viendo casos positivos a medida que lleguen más atletas", anticipa Sell.Una vez alojados en la villa olímpica, los aspirantes a medallas necesitan transportarse hacia sus lugares de entrenamiento y competencia, una labor logística que ha sido ambiciosa y caótica en el pasado.cuando estaba compitiendo en Atenas para poder llegar a tiempo a una de sus competencias. Ahora, los desplazamientos por Tokio serán muy distintos a los de otras justas, como parte de las medidas de protección. El transporte tendrá "más camionetas privadas pequeñas que grandes buses donde la gente vaya mezclada", explica la académica.Otra gran diferencia será la experiencia dentro de la villa olímpica. "Estar en la villa olímpica es bastante impresionante. Tienes la oportunidad de ver a personas de todo el mundo y conocer a personas que no son como tú", señala la nadadora. "Estar cerca de otros atletas que viven en el mismo lugar, comer juntos, es una experiencia en la que aprendes sobre otras personas". Esto es totalmente lo opuesto de lo que las autoridades quieren que pase durante una pandemia. "La mayoría de esas oportunidades para conocer a otros, para aprender de las culturas de los demás, se reducirá. Se supone que la mayoría de los atletas debe comer en sus dormitorios", anota. Aquellos que se aventuren al comedor encontrarán pantallas de plástico entre los asientos y toallitas con alcohol para limpiar la mesa después de que hayan terminado de comer.Tampoco se venderá alcohol y las medidas de distanciamiento social afectarán sin duda cualquier posible romance entre los atletas. "y representar a su país, eso es algo que no debemos olvidar", señala la investigadora. "Porque para mí, como atleta, esa fue sin duda la principal razón por la que estaba en los Juegos Olímpicos: no era para festejar, era para competir y hacer que el entrenamiento de los últimos cuatro años valiera la pena", añade. Y una vez que los atletas ingresenpor la que se les permitirá salir hasta que vuelvan a casa. "Los lugares de interés son parte del atractivo de los Juegos Olímpicos para la ciudad anfitriona: que la gente venga y puedas demostrar lo gran anfitrión que eres", concluye Sell. "Así que es una pena que Tokio no pueda hacer eso este año"."Otro gran momento es cuando llegas al estadio y te reciben decenas de hinchas gritando tu nombre o el de tu país", recuerda Sell. "Poder competir por tu país en unas olimpiadas es un gran honor y creo que nunca lo voy a olvidar", anota. Y una ciudad que aloja los Juegos Olímpicos y Paralímpicos normalmente recibe miles de turistas durante las competencias. "Los atletas estarán allí, el personal estará allí, habrá algo de prensa", señala la médica. Pero no habrá aficionados.Las autoridades organizadoras primero prohibieron la llegada de espectadores del extranjero y después la asistencia del público local a los escenarios, en un intento por evitar la propagación del virus.Y la ciudad además fue declarada en estado de emergencia debido a que las tasas de infección habían aumentado. "Se va a sentir la ausencia de público", señala Sell. "Creo que podría estar bien para algunos atletas que ya están acostumbrados a lidiar con eso, pero otros que generalmente se alimentan de la multitud pueden no ser capaces de lograr los mismos resultados", señaló.A pesar de todos los riesgos que traerá a Japón la celebración de un evento masivo como los Juegos Olímpicos, la doctora Sell sigue siendo optimista de que puede evitarse un escenario de supercontagio."", alerta. "Ciertamente, si están examinando a todos, todos los días, hay una alta población de atletas vacunados y están poniendo a las personas en cuarentena rápidamente si presentan un caso positivo, creo que las recetas están allí para que sean capaces de controlar los casos cuando se los identifica", agrega.Aunque varios atletas hayan dado positivo, señala la analista, esto no significa que el sistema no esté funcionando."Es una buena cosa, el sistema está diseñado para detectar casos y eso es lo que está haciendo. "Es una buena cosa, el sistema está diseñado para detectar casos y eso es lo que está haciendo. Pero por otro lado, cada caso es una oportunidad para que las cosas salgan mal y se genere una transmisión adicional", dice. "La clave es: ¿se van a controlar estos casos? Yo creo que los japoneses tienen un buen plan para eso y tenemos que ver ahora si la implementación de sus medidas va a funcionar".