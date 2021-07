Tokio: Naomi Osaka, la tenista rebelde que está cambiando Japón

Getty Images

Naomi Osaka encendió el pebetero de los Juegos Olímpicos.

Naomi Osaka cuenta una historia.Ocurrió en Florida, donde los mejores tenistas jóvenes del mundo se congregan y compiten.Osaka, de unos 10 años, se estaba preparando para un partido del prestigioso torneo Orange Bowl cuando escuchó una conversación de su oponente japonés."Estaba hablando con otra chica japonesa", le dijo Osaka al diario Wall Street Journal."Y no sabían que yo estaba escuchando o que hablaba japonés"."Su amiga le preguntó con quién estaba jugando", contó Osaka. "Y su amiga dijo: 'Oh, esa chica negra. ¿Se supone que es japonesa?'. Y luego la chica con la que estaba jugando dijo: 'No lo creo' ".Todo el mundo lo sabe ahora. Osaka, la hija de madre japonesa y padre haitiano, criada en Estados Unidos, es el rostro de Tokyo 2020.En cada parada de autobús en Tokio, la joven de 23 años aparece mirando hacia abajo desde un anuncio, saludando a los pasajeros locales e internacionales. Está vestida con una chaqueta rosa neón sobre ropa deportiva negra.

Getty Images

El lema del anuncio está escrito mitad en inglés y mitad en japonés. Es la palabra "nuevo", seguida de un símbolo que puede traducirse como "mundo" o "generación".Funciona. Porque Osaka, quien renunció a su ciudadanía estadounidense en 2019 en favor de su herencia japonesa, está trayendo más que títulos a su tierra natal. Ella está trayendo cambio.

"Nos sentimos un poco alejados de ella"

Getty Images La estrella del béisbol Sachio Kinugasa era hijo de padre afroestadounidense y madre japonesa.

Sus denuncias contra el racismo

Getty Images Osaka utilizó mascarillas en el US Open denunciando el racismo en EE. UU.

Getty Images

Largos episodios de depresión

Getty Images

Osaka y la nueva generación japonesa

Getty Images

BBC

No es necesario volver a la infancia de Osaka para encontrarse con interrogantes sobre cómo encaja en la sociedad japonesa."Para ser honesto, nos sentimos un poco alejados de ella porque", dijo Nao Hibino, actualmente la número tres de Japón, mientras Osaka avanzaba hacia los escalones más altos del tenis femenino en 2018."Creció en un lugar diferente y no habla tanto japonés", agregó. "No es como Kei (Nishikori), que es un jugador japonés puro".Osaka no es la primera deportista de raza mixta o "hafu" que genera este tipo de interrogantes.Sachio Kinugasa and Hideki Irabu eran estrellas del béisbol.Ni ellos ni el público japonés estaban interesados ​​en hablar sobre sus padres estadounidenses -soldados que ocuparon el país después de la Segunda Guerra Mundial- o la discriminación que enfrentaron.Osaka es diferente."Algunas personas mayores han planteado ideas sobre cómo debe hablar y comportarse una atleta japonesa en público", explica Hiroaki Wada, reportera del periódico Mainichi de Japón.". Ella visibilizó esos problemas a través de sus palabras y acciones en Japón", agrega."El tema de la raza y la identidad se discutieron más en los medios y en las redes sociales gracias a ella, incluidas sus declaraciones políticas. Es una figura que despierta pensamientos y reacciones".Osaka entró en el club reservado a los jugadores en el US Open del año pasado con un plan. Empacó siete mascarillas faciales diferentes. Una para cada ronda del torneo. Cada una con el nombre de un estadounidense negro que murió por presunta violencia policial o racista.Las usó todas, mostrando los nombres de George Floyd, Breonna Taylor y Trayvon Martin a una audiencia global en su camino hacia el título.Ese es un tema con el que Japón, una de las naciones con menor diversidad étnica del mundo, todavía lucha.Por ejemplo, la emisora pública japonesa NHK se disculpó el año pasado después de que una película animada que explicaba las protestas por la justicia racial caricaturizara a las personas negras y excluyera algunas de las razones clave del movimiento.Y en 2019, la compañía japonesa de fideos instantáneos Nissin publicó, y luego retiró, un anuncio con una ilustración de Osaka con piel blanca.Es un tema que está arraigado profundamente en otras generaciones. La madre y el padre de Osaka emigraron a Estados Unidos cuando ella tenía 3 años, sin la aprobación de sus abuelos maternos."Creo que lo que ha pasado en el último año ha sido", dice Robert Whiting, autor de Tokyo Junkie, un libro que detalla sus casi 60 años viviendo en la ciudad."Ha habido una discusión en programas de televisión, explicando por qué Naomi se siente de esa manera y habla del modo en que lo hace"."En Japón,y discusiones. No es como en Estados Unidos, donde es algo común", agrega Whiting."Generalmente, cuanto más famoso, más taciturno eres. No quieres ninguna controversia, no quieres que eso se refleje en tus compañeros de equipo, tu organización o patrocinadores"."El individualismo es algo muy valorado en Occidente, pero no en Japón. Aquí, la armonía es lo más importante", explica.Si el año pasado el tema giraba en torno al origen de Osaka, este año lo ha hecho sobre su vida.En mayo, después de decir inicialmente que no hablaría con los medios durante el Abierto de Francia, se retiró de ese torneo y luego de Wimbledon, citando problemas de salud mental y largos episodios de depresión durante los tres años anteriores.Los Juegos Olímpicos de Tokio marcan su regreso a la cancha después de dos meses.Ella es la figura japonesa de más alto perfil que ha instalado elen la opinión pública. Pero no es la única.La futbolista internacional Kumi Yokoyama, de 27 años, reveló el mes pasado que es transgénero y que tiene la intención de hacer la transición por completo a hombre, una vez que se retire del deporte.Explicó cómo haber jugado en Estados Unidos y Alemania le había hecho tomar conciencia deen Japón.En 2020, Hana Kimura, una luchadora profesional, se quitó la vida después de aparecer en Terrace House, un popular reality show.En la población japonesa en general, el número de personas que reportan problemas de salud mental se ha duplicado entre 1999 y 2014."Tradicionalmente en nuestra nación, recordando cuando era niño, hace 40 años, era vergonzoso que tú o un pariente tuyo tuvieran un problema de salud mental", dijo el periodista Hiroaki Wada."En general, la percepción de debilidad, probablemente más entre los atletas, ha impedido que la gente hable"."PeroLa gente se está volviendo más abierta a admitir que las personas tienen problemas de salud mental y que es algo con lo que tenemos que lidiar", comentó.Y Whiting no tiene ninguna duda de dónde viene ese cambio."Creo que Naomi Osaka y otros japoneses de raza mixta todavía son forasteros hasta cierto punto", apunta."Pero esta generación de japoneses es mucho más sofisticada que las generaciones anteriores, tienencon el acceso a internet y a innumerables canales de televisión"."Hay un entendimiento más amplio que no existía cuando llegué en la década de 1960 o en las décadas de 1980 y 1990. El mundo es un lugar mucho más pequeño ahora y Japón se ha beneficiado de eso".Un nuevo mundo. Una nueva generación. Como sea que lo expliques, Osaka es una parte importante del cambio.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.