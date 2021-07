Tokio: la tenista Naomi Osaka queda eliminada en tercera ronda de los Juegos Olímpicos

Getty

Naomi Osaka se despide de los Juegos Olímpicos.

La superestrella japonesa Naomi Osaka sufrió una sorpresiva derrota en los Juegos Olímpicos de Tokio ante la checa Marketa Vondrousova.La japonesa, que llegó a la competición como número 2, cayó en dos sets (6-1, 6-4) en un partido en el que su oponente logró sacarla de su zona de confort con dejadas en la red.Osaka había ganado sus dos partidos anteriores con relativa facilidad después de un descanso de dos meses. Pero las condiciones eran diferentes este martes, con el partido disputándose bajo techo cerrado por la lluvia exterior.Osaka, de 23 años, ha sido una de las figuras más llamativas de los juegos en la capital japonesa y tuvo el honor de encender el pebetero olímpico en la ceremonia inaugural de la semana pasada.

Marketa Vondrousova se impuso claramente ante Osaka.

Este era el primer torneo Osaka jugaba después de retirarse del Abierto de Francia en junio, cuando reveló que había "sufrido largos episodios de depresión" desde que ganó su primer título de Grand Slam en 2018.

Derrota olímpica

Tras impresionantes victorias en las dos primeras rondas, Osaka parecía encaminarse hacia una medalla, pero cometió 32 errores no forzados ante Vondrousova.La checa de 22 años, solo cometió 10 errores no forzados y concretó cinco de 11 puntos de quiebre.