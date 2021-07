Tokio: la georgiana Nino Salukvadze se convierte en la mujer con más participaciones en la historia de los Olímpicos

Getty

Nino Salukvadze representa a Georgia. En la foto está en los Juegos Europeos de Minsk 2019.

La tiradora georgina Nino Salukvadze se ha convertido en la mujer con más participaciones en la historia de los Juegos Olímpicos.Con su debut este domingo en Tokyo 2020, la atleta completó nueve participaciones olímpicas. Salukvadze, de 53 años, ha competido en todos los juegos desde Seúl 88, donde representó a la Unión Soviética y obtuvo la medalla de oro en la modalidad 25 metros de pistola.Ese mismo año también obtuvo plata en la categoría 10 metros de pistola de aire.

Getty Ha participado en 9 Juegos Olímpicos.

Paradoja

Getty Salukvadze portó la bandera de Georgia durante la inauguración de Tokyo 2020.

Getty Salukvadze ve los Olímpicos como un símbolo de "paz y amistad".

Paz y amistad

Getty En Beijing 2008, Nino Salukvadze envió un poderoso mensaje de paz al abrasarse con la rusa Natalia Paderina.

El futuro

BBC

En Beijing 2008 logró bronce en 10 metros en la modalidad de pistola de aire.En Río 2016, Salukvadze también marcó un hito, al conformar la primera duplaen unas olimpíadas.Ese año, Salukvadze representó a Georgia junto a su hijo Tsotne Machavariani, que para entonces tenía 18 años.Actualmente, Salukvadze ocupa el puesto 54 en el ranking de la Federación Internacional de Tiro Deportivo.Nacida en Tiblisi, Salukvadze recuerda que tras la disolución de la Unión Soviética, "todos los pueblos (de Georgia) fueron", como lo cuenta en una entrevista para la organización de los JJ.OO."No quedó nada", dice.Para poder entrenar, Salukvadze diseñó y construyó su propiode tiro en el sótano de su casa. Aunque no siempre podía hacerlo debido a los constantes y extensos"Después de eso iba a las competencias y ganaba", dice,La tiradora además recuerda que se impuso ante la desconfianza de su padre."No pensé que podrías lograrlo,", recuerda que le decía su padre, "¿para qué necesitas disparar?".Sin embargo, Salukvadze sostiene que para ella la pistola es solo un equipamiento deportivo, "no lo veo de ninguna otra manera", dice en la entrevista con los Olímpicos.En Beijing 2008, cuando Georgia estaba enfrentada con Rusia por la región de Osetia del Sur, Salukvadze protagonizó una imagen simbólica al abrazarse en el podio junto a la rusa Natalia Paderina.Salukvadze obtuvo bronce y Paderina plata, en la modalidad de 10 metros de pistola de aire.Ambas sonrieron y se dieron un beso en la mejilla."Vivimos en el siglo XXI, después de todo. No deberíamos rebajarnos tanto para librar guerras entre nosotros", dijo Salukvadze en ese entonces, según declaraciones que recoge The Guardian.En la entrevista con los Olímpicos, Salukvadze sostiene que para ella los juegos son un símbolo deSalukvadze dice que es la adrenalina la que la mantiene vigente en el deporte.Si llegase a participar en los juegos de París 2024, Salukvadze igualaría la marca del, quien tiene el récord de 10 participaciones olímpicas.Sin embargo, Salukvadze dice que cree que estos serán sus últimos juegos."Mi mente está alerta, la técnica no se pierde, pero tus", dice."No puedes detener el tiempo, envejecemos y los ojos también".Por ahora, en todo caso, su mente y sus ojos están con la mira en Tokio.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.