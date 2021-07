Tokio: la broma que le costó el puesto al director de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos

EPA

La noticia de la destitución de Kentaro Kobayashi se dio a conocer por todo Japón.

El director de la ceremonia inaugural de los Olímpicos de Tokio ha sido destituido, un día antes de que el evento se presente. Un video de Kentaro Kobayashi de la década de los 1990 surgió recientemente en el que aparentemente hace bromas sobre el Holocausto. El jefe de las Olimpiadas en Japón, Seijo Hashimoto, dijo que el video ridiculizaba "hechos dolorosos de la historia". La reciente destitución se suma a una serie de escándalos que han golpeado los Juegos Olímpicos. Tokyo 2020 -pospuesto el año pasado debido a la pandemia de covid-19 que continúa amenazando con descarrilar el evento- ya había visto a tres funcionarios forzados a dimitir a sus cargos desde comienzos de 2021.A principios de esta semana, un compositor renunció al equipo creativo de la ceremonia después de que se supo que había hostigado a sus compañeros con discapacidades en la escuela. En marzo, el jefe creativo de las Olimpíadas, Hiroshi Sasaki, abandonó el cargo después de sugerir que la cómica de talla grande Naomi Watanabe podría presentarse como un cerdito (haciendo un juego de palabras con la palabra "pig", que es cerdo en inglés). Se disculpó más tarde. Y en febrero, Yoshiro Mori se vio forzado a renunciar al cargo de jefe del comité organizador tras comentarios sobre mujeres que fueron catalogados de "inapropiados". Mori fue citado diciendo que las mujeres hablaban demasiado y que las reuniones con muchas mujeres en la junta de directores "tomaría mucho tiempo".

"Indignantes e inaceptables"

EPA La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

Preocupación

Reuters Los primeros eventos deportivos de Tokyo 2020 ya han empezado, con México venciendo a Francia 4-1 en fútbol.

En este último escándalo, Kobayashi, un otrora cómico, fue severamente criticado por, en el que él y otro cómico pretendían ser animadores infantiles.En la rutina, Kobayashi se dirige a su colega y, refiriéndose a unos muñecos de papel, dice que son "los de la vez pasada cuando dijiste 'vamos a jugar al Holocausto'", según la agencia noticiosa AFP.El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, describió los comentarios como, mientras que el rabino Abraham Cooper, del Centro Simón Wiesenthal de investigación sobre el Holocausto en EE.UU., declaró: "Ninguna persona, no importa cuán creativa, tiene el derecho a burlarse de las víctimas del genocidio nazi". Kobayashi también emitió un comunicado en respuesta a su destitución. "Los actos de entretenimiento no deberían hacer sentir incómodas a las personas. Entiendo que mi estúpida selección de palabras fue equivocada y lo lamento", dijo.La ceremonia del viernes, que según Suga seguirá adelante como estaba planeada, inaugurará oficialmente dos semanas de competencia.Sin embargo, después de la salida de Kobayashi, los organizadores están reevaluando cómo llevar a cabo el evento del viernes, que, para minimizar el riesgo de contagio."Con la ceremonia de apertura tan inminente, nos disculpamos por crear preocupación a los que están vinculados a los Olímpicos, a los ciudadanos de Tokio y al público japonés", expresó Hashimoto en un comunicado.Los escándalos se han añadido a la. El jefe del Comité Olímpico Tokyo 2020 reconoció esta semana que no había descartado cancelarlos, aún a estas alturas.Un sondeo reciente encontró que 555 de las personas en Japón se oponían a la celebración de los Juegos, por temor de que se convirtieran en un evento súperpropagador, reportó la agencia Reuters.Los organizadores ya están lidiando con un aumento de casos de covid entre atletas y funcionarios. El jueves, informaron que.Un incremento en casos entre la población japonesa -de la que sólo un tercio ha sido vacunada- también generó una declaración de emergencia durante los Juegos.Sin embargo, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó a los organizadores este miércoles por haber logrado hasta ahora "haber hecho lo mejor que pudieron", añadiendo que unos Juegos de "cero riesgo" no eran posibles. "La marca de éxito en estos próximos 15 días no será cero casos", declaró. "La marca de éxito será asegurarse que todos los casos sean identificados, aislados, rastreados y cuidados tan rápido como sea posible".Los primeros eventos deportivos de Tokyo 2020 ya han iniciado. En el fútbol femenino, Chile perdió 0-2 contra Gran Bretaña y en el fútbol masculino