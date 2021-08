Tokio: Ana Marcela Cunha obtiene el oro para Brasil en la prueba de natación en aguas abiertas

Reuters

Ana Marcela Cunha sumó el oro olímpico a su extensa colección de medallas.

A su extensa colección de reconocimientos solamente le faltaba una medalla olímpica y la brasileña Ana Marcela Cunha la consiguió este miércoles al hacerse con el oro en la prueba de 10 kilómetros de natación en aguas abiertas en Tokyo 2020.La neerlandesa Sharon van Rouwendaal obtuvo la plata, mientras que la australiana Kareena Lee se llevó el bronce. Con este nueva presea, Brasil suma ya 15 medallas en estas olimpiadas, incluyendo 4 de oro, 3 de plata y 8 de bronce.En su fructífera carrera como nadadora, Cunhna ya atesoraba 12 medallas obtenidas en campeonatos mundiales, incluyendo 5 de oro, y en 2019 fue incluida en el Salón de la Fama Internacional de la Natación.Ese mismo año fue nombrada por sexta vez como la "mejor nadadora femenina en aguas abiertas" por la Federación Internación de Natación.La gloria olímpica, sin embargo, se le había resistido hasta ahora.Pese a un inicio muy promisorio en Pekín 2008, donde con apenas 16 años logró una quinta plaza; no logró clasificarse para Londres 2012 y logró un lejano décimo puesto en Río 2016.Pero, Cunha estaba confiada en que esta vez sí lograría llegar hasta el podio."Puedo traer esa medalla deseada a mi país", había dicho antes de asistir a estas Olimpiadas."Es mi sueño. Es la única medalla que todavía no he ganado. Voy tras ella". Y finalmente la consiguió. Y no una cualquiera, sino la dorada.

BBC

