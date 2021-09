Tokio 2020: el atleta paraolímpico al que le quitaron la medalla de oro por llegar tarde

Getty Images

El atleta paraolímpico de Malasia Muhammad Ziyad Zolkefli había ganado la competencia de lanzamiento de peso.

"Las reglas son las reglas". El Comité Paralímpico Internacional (CPI) defendió su decisión de despojar a un atleta de Malasia de su medalla de oro.El lanzador de peso o de bala Muhammad Ziyad Zolkefli ganó el oro en la clase F20, pero luego fue descalificado por llegar tres minutos tarde al evento.A Zolkefli se le permitió competir porque en ese momento tenía una razón "lógica" para llegar tarde, dijo el CPI.Sin embargo, un árbitro descubrió más tarde que no había una "razón justificable" para su demora.La decisión de quitar a Zolkefli su medalla creó polémica en las redes sociales, especialmente por parte de los malasios."¡Absolutamente vergonzoso! No debería haber permitido que los atletas compitieran si llegaban tarde. No le roben esta medalla que ha ganado con tanto esfuerzo y que batió el récord mundial", dijo el diputado malasio Fahmi Fadzil.El ministro de Juventud y Deportes de Malasia, Ahmad Faizul Azumu, informó que se ordenó al Consejo Nacional de Deportes del país que investigara lo sucedido. Añadió que estaba "decepcionado" por la decisión de retirarle a Zolkefli la medalla."Los atletas han esperado 5 años pero sus esperanzas y ánimos fueron destruidos por un retraso de ni siquiera cinco minutos... esto es muy triste", dijo al medio local The Star.

Ataque al atleta ucraniano

Getty Images Muhammad Ziyad Zolkefli (centro) había ganado la medalla de oro también en Río 2016

El hashtag #Ziyad se convirtió en tendencia en las redes sociales.Los comentarios negativos estaban dirigidosquien inicialmente ganó la medalla de plata, pero luego fue condecorado con el oro tras la descalificación de Zolkefli.Según medios de comunicación de Malasia, Ucrania había presentado una protesta por el retraso de Zolkefli.El portavoz del CPI, Craig Spence, dijo que hubo comentarios "muy abusivos" en internet después de la descalificación, muchos de ellos dirigidos a los ucranianos."Lo siento. Las reglas son las reglas. Se tomó la decisión., aseguró según Associated Press.El CPI informó que Zolkelfi, junto a otros dos atletas que llegaron tarde, dijeron que no habían escuchado "el anuncio o estaba en un idioma" que no entendían.Mientras tanto, el organismo rechazó un recurso de apelación contra la decisión.Zolkefli había participado en el evento de lanzamiento de peso F20, que es para atletas con discapacidad intelectual.