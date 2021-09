Todos nuestros maridos se fueron: el impacto real del cambio climático en el bosque de manglar más grande del mundo

Sundarbans es el bosque de manglar más grande del mundo y fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.Pero este vasto delta compartido por India y Bangladesh, que alberga cerca de 100 islas, atrae desde hace unos años la atención mundial por una razón muy diferente. Allí se ve en forma clara y dramática cómo el cambio climáticohace estragos enla vida de miles de personas y genera un flujo incesante de desplazados.En este delta confluyen los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna en la bahía o golfo de Bengala. Sundarbans significa "bello bosque" en bengalí. Pero para muchos de sus cerca de cuatro millones de residentes, el bello hogar fue transformado por el calentamiento global en un calvario.Muchos hombres se han visto forzados a abandonar las islas y buscar trabajo en otro lugar, porque el aumento en el nivel del mar y la penetración del agua salada hace que no se pueda practicar la agricultura.Con la migración de miles del hombres, son las mujeres las que están soportando el mayor impacto del cambio climático.Feroza Khatun vive con su hijo de 6 años en la isla india de Mousuni, afectada no solo por la invasión de agua de mar sino por las cada vez más frecuentes tormentas.

El aumento en el nivel del mar ha tornado muchos terrenos inutilizables para la agricultura..

Sunderbans fue impactada por cuatro ciclones en los últimos tres años. "Estábamos preparando la cena cuando vino una tormenta terrible, todo el mundo empezó a correr con sus hijos", relató Feroza al periodista de la BBC Debalin Roy."Teníamos miedo de que el techo colapsara por lo que nos escondimos debajo de las camas", agregó la joven. "Cuando pude contarle por teléfono a mi esposo lo que había sucedido él se angustió mucho. Los dos lloramos un largo rato".El esposo de Feroza, Sheik Mustakin, era agricultor, pero con su tierra arruinada por la penetración del agua de mar debió emigrar y trabaja ahora en una fábrica de confección de vestimentas en Calcuta, a unos 130 km distancia. Sheik no gana lo suficiente para llevar hasta esa ciudad a su esposa y a su hijo."Hay muchos hombres en una situación similar a la mía aquí", señaló. "Nuestras circunstancias han cambiado tanto que ahora solo pensamos en cómo sobrevivir".Feroza es solo una de las miles de mujeres cuyos esposos migraron a las ciudades en busca de trabajo."Mi hijo extraña horriblemente a su papá. Yo trato de mantenerlo entretenido con tareas escolares o juegos", relató la joven. "Yo también me siento muy sola, pero no se lo digo a nadie".

Otra de las islas de Sunderband es Sagar, la más grande y la más poblada del delta, con más de 200.000 habitantes. Sagar tiene un significado importante para los hindúes. Cada enero, más de medio millón de personas de otros sitios del país hacen un peregrinaje religioso a la isla y se bañan en el sitio en el que el río Ganges se encuentra con la bahía de Bengala.La erosion en Sagar se está acelerando e imágenes de satélites de la NASA muestran que el nivel del mar ha subido un promedio de tres centímetros por año en las últimas dos décadas.

Un residente de la isla Sagar en lo que quedó de su terreno. El resto colapsó con el avance del agua.

La vulnerabilidad de India

BBC/Debalin Roy Mles de hombres han debido migrar de Sundarbans ante la falta de trabajo.

BBC/Debalin Roy En el delta hay cada vez menos peces debido a la sobreexplotación.

BBC/Debalin Roy Feroza vive con su hijo de 6 años. "Mi hijo extraña horriblemente a su papá".

"¿Dónde vamos a encontrar trabajo?"

BBC/Debalin Roy Prabhat y Phullora Mondal (en los extremos a la derecha e izquierda en la foto) en una carpa con otros residentes de la isla Sonagha que perdieron su casa por las tormentas.

No solo es el destino de los habitantes de las islas lo que preocupa.El bosque de manglar funciona como una barrera de protección para otras partes de India."Si perdemos Sundarbans,", le señaló a la BBC el profesor Sugata Hazra, de la Universidad Jadavpur."No perderemos solo a entre cinco a 10 millones de personas sino una herencia global, que debería ser protegida por un esfuerzo global".El vasto delta de Sundarbans es considerado un adelanto de lo que podría suceder en India en el futuro.Más del 20% de la población del país (unos 250 millones de personas), viven a menos de 50 km del mar. El país tiene una vasta línea costera de mas de 7.500 km y es considerado uno de los más expuestos al cambio climático. Temperaturas extremas, cambios en patrones de lluvias, ciclones y el aumento del nivel del mar son algunos de los impactos que se predice deberá soportar India, un país especialmente vulnerable debido a los altos índices de pobreza y desigualdad social, y su alta dependencia de la agricultura.Y en diferentes regiones de India el cambio climático está teniendo un efecto devastador en los agricultores.Un estudio de 2017 de la Universidad de Berkeley en California, publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos o PNAS, señalaba que en la últimas tres décadas.Para los habitantes de Sundarbans que ya no pueden dedicarse a la agricultura, la pesca era una opción. Pero los recursos locales como el hilsa, un pez de la bahía de Bengala emparentado con el arenque, son cada vez más escasos debido a la sobreexplotación.El Banco Mundial predice que si no se toman acciones urgentes para reducir las emisiones de gases de con efecto invernadero, más de 800 millones de personas pueden verse afectadas directamente por el cambio climático en el Sureste Asiático y sufrirán una reducción dramática en sus condiciones de vida para 2050.Muchos habitantes de Sundarbans enfrentan como pueden la realidad del cambio climático, con escasas perspectivas de futuro.Prabhat y Phullora Mondal viven en la isla Sonagha.Ambos ya no saben cuántas veces"El río destruyó hace poco los muros de contención y tuvimos que vivir temporalmente en carpas", señaló Prabhat al periodista Debalin Roy."Acabamos viviendo en carpas prácticamente cada año", acotó Phullora.El matrimonio asegura que migrar, en su caso, no es una opción."No tenemos dinero, ¿y dónde vamos a encontrar trabajo? No conocemos a nadie", aseguró Prabhat. "Tendremos que morir aquí, no hay otra salida".