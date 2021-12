Sinovac: la OPS exige 3 dosis de la vacuna china para considerar completamente vacunadas a las personas de más de 60 años

Getty Images

La vacuna producida por el laboratorio chino Sinovac fue ampliamente utilizada este año en América Latina.

Los vacunados con Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, deben tener una tercera dosis si tienen 60 años de edad o más para ser considerados completamente vacunados, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).La vacuna de Sinovac ha sido ampliamente utilizada en países de América Latina. Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela la han aplicado, en mayor o menor medida."Todos aquellos de 60 años y más que recibieron Coronavac necesitan obtener una tercera dosis para ser considerados como completamente vacunados", dijo este miércoles en conferencia de prensa el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.Esta directiva cambia el esquema propuesto por ese organismo regional y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que hasta ahora habían indicado que dos dosis de Coronavac constituían el esquema completo de inoculación, aunque recomendaba una tercera dosis para los grupos de riesgo como mayores de 60 años e inmunodeprimidos, dado que se ha demostrado una caída en los anticuerpos con el paso del tiempo.Países como Brasil, Colombia o Uruguay ya implementaron la dosis de refuerzo para al menos los grupos de mayor riesgo, aunque la respuesta de la población al tercer pinchazo ha sido menor que a los dos primeros.En algunos países el refuerzo de la tercera dosis se ha realizado con vacunas de otras marcas, más efectivas.

Getty Images

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.

"La última vez que revisé los datos, (…) en Brasil probablemente 60% de esta población había recibido la tercera dosis. Por lo tanto, hay mucha gente que todavía necesita recibir la tercera dosis para estar completamente vacunada", agregó Barbosa.

Vacunados con Sinopharm

Barbosa también se refirió a aquellos vacunados con las dosis producidas por el laboratorio chino Sinopharm, un inyectable que fue aplicado en países como Argentina, Cuba, México, Nicaragua y Perú, entre otros."Todos los mayores de 60 años que recibieron las vacunas producidas por los laboratorios Sinovac o Sinopharm necesitan una tercera dosis. Los estudios han demostrado de una manera muy evidente que después de seis meses la inmunidad empieza a disminuir de manera muy significativa entre las personas mayores", añadió, aunque no aclaró si para aquellos vacunados con Sinopharm se considerará esquema completo cuando se haya recibido el refuerzo.Según Barbosa, la recomendación de la OMS tras escuchar al grupo independiente de vacunas (SAGE, por su sigla en inglés) es que todas las personas inmunocomprometidas deben recibir una tercera dosis de la vacuna con un intervalo de entre uno y tres meses entre la segunda y tercera dosis.Todos los mayores de 60 años que fueron inoculados con los inyectables de Sinopharm o Sinovac "pueden recibir una tercera dosis de cualquier dosis que esté disponible con un intervalo de entre tres y seis meses desde la segunda dosis", informó el subdirector de la OPS."Tenemos algunas preocupaciones por la situación porque podemos ver que (algunos países o regiones) han vacunado a todo el mundo; entonces (hay gente que dice) 'okey, la pandemia terminó'. No, esto no es así", dijo el funcionario.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.