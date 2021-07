Simone Biles se retira de la primera final individual de gimnasia artística en Tokio

Getty Images

Simone Biles es considerada la mejor gimnasta de la historia.

La gimnasta estadounidense y múltiple campeona olímpica Simone Biles no participará en su siguiente competencia, el concurso completo individual femenino de gimnasia artística. El anuncio fue realizado este miércoles por el equipo de US Gymnastics en su cuenta de Twitter."Después de una evaluación médica adicional, Simone Biles se ha retirado de su primera competencia final individual. Apoyamos incondicionalmente la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Su coraje muestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos".https://twitter.com/USAGym/status/1420266286441922562La competencia individual de concurso completo está planeada a realizarse este jueves. Biles, quien es considerada la mejor gimnasta de la historia, se había retirado este martes de la competencia por equipos, donde el equipo ruso acabó ganando el oro. Durante una rueda de prensa, la gimnasta explicó que su salida se debió a temas de "salud mental". "Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental ha tomado más relevancia en los deportes en este momento", dijo Biles a los medios acreditados en Tokio. Aún se desconoce si Biles tomará parte de las otras cuatro competencias a las que clasificó.

BBC

