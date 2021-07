Simone Biles: por qué eligieron una cabra como el emoji de la gimnasta estadounidense para los Juegos de Tokyo 2020

Getty Images/Twitter

Simone Biles ahora tiene su propio emoji en Twitter.

La gimnasta estadounidense Simone Biles no para de batir marcas, incluso cuando no está compitiendo.Ahora es la primera deportista en poseer su propio emoji en Twitter.La imagen ha sorprendido a muchos, pero para tiene toda la lógica: una cabra.Y es que la cuatro veces campeona olímpica estadounidense fue homenajeada así por la red social haciendo alusión a GOAT, una palabra en inglés que significa "cabra" pero que se usa como acrónimo de "Greatest Of All Time", o "la más grande de todos los tiempos".GOAT ya se ha usado en el pasado para definir a otros deportistas, desde el futbolista argentino Lionel Messi hasta el quarterbackestadounidense Tom Brady o el tenista Roger Federer.Pero el emoji que aparece en Twitter al usar la etiqueta #SimoneBiles o #Simone es el primero usado exclusivamente para un deportista en la red social.Fue bautizada como "Goldie, la cabra"y aparecerá durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, cuya ceremonia de inauguración es este viernes.https://twitter.com/TwitterSports/status/1417850103428169730La participación de Biles es una de las más esperadas en el calendario olímpico, pues se espera que añada más medallas a su colección de cinco preseas que ya posee.Podría llegar a convertirse en la gimnasta estadounidense más condecorada en la historia olímpica si supera las siete de Shannon Miller.Durante una sesión de entrenamiento este jueves, Biles estuvo practicando una serie de rutinas impresionantes que incluían un salto tan difícil que ninguna otra gimnasta lo ha intentado nunca en competición.Además, aspira a convertirse en la primera mujer en ganar dos oros olímpicos consecutivos en más de medio siglo.

BBC

