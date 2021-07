Simone Biles explica por qué se retiró de la final de gimnasia por equipos en Tokyo 2020: Tengo que concentrarme en mi salud mental

Getty Images

"Tengo que concentrarme en mi salud mental".Simone Biles, la estrella olímpica de EE.UU., explicó así el porqué se retiró este martes de la final por equipos de la gimnasia femenina en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que ganaron las rusas.La cuatro veces medallista de oro abandonó la arena después de la prueba de salto, lo que significó un duro golpe para las aspiraciones del equipo estadounidense.Hasta ese momento había alcanzado 13.766 puntos, la calificación más baja de su marca personalen unos Juegos Olímpicos."Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir", dijo Biles, quien confirmó que no sufría ninguna lesión física."Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más importante en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos", continuó."Ya no confío tanto en mí misma. Quizás esté envejeciendo. Hubo un par de días en que todo el mundo te tuitea y sientes el peso del mundo", explicó la gimnasta de 24 años.

Reuters

Dijo que como cualquier persona, a veces "simplemente tienes que dar un paso atrás" cuando no sientes la confianza de lograr el objetivo."No quería salir y hacer algo estúpido y lastimarme. Siento que muchos atletas que han hablado al respecto [sobre la salud mental] realmente han ayudado (…) Es algo muy importante, son los Juegos Olímpicos, pero al final del día no queremos que nos saquen de allí en una camilla".En mayo, la tenista japonesa Naomi Osakase retiró del torneo Roland Garros al considerar que la competición estaba afectando su salud mental, una medida respaldada públicamente por deportistas de otras disciplinas.Biles es la gimnasta estadounidense más exitosa de todos los tiempos y ganadora de cuatro medallas de oro y un bronce en Río 2016.Aún no descarta su participación en las competencias individualesde gimnasia de Tokio 2020."Vamos a ver el jueves", dijo. "Lo tomaremos día a día y veremos qué sucede".

BBC

