Rusia: un accidente en una mina de carbón en Siberia deja más de 50 muertos

AFP

La mina se encuentra en Siberia, a unos 3.500 kilómetros al este de Moscú.

Al menos 52 personas han muerto en un accidente en una mina de carbón rusa, según informan medios locales. El incidente comenzó cuando el hollín acumulado en un conducto de ventilación de una mina de Siberia ardió el jueves, llenando de humo el lugar y provocando la muerte de 11 personas.A la caída de la noche, una operación de rescate para llegar hasta las decenas de mineros desaparecidos acabó en tragedia, con varios rescatistas muertos por asfixia. Es el peor desastre minero en Rusia en los últimos diez años. A última hora del jueves, después de que se suspendiera la misión de rescate, varias fuentes les dijeron a agencias de noticias rusas que el número de muertos había subido hasta 50, incluidos seis integrantes de los equipos de rescate. "No queda nadie vivo en la mina", le dijo un operario de emergencias a la agencia estatal Tass.

Otros accidentes

AFP Policía rusa en el exterior de la mina.

La mayoría de las 285 personas que se encontraban en la mina de Listvyazhnaya, en la región de Kemerovo, a unos 3.500 km al este de Moscú, escaparon después del accidente, ocurrido a las 08.35 hora local.Las autoridades informaron que 49 personas habían sido trasladadas al hospital con lesiones. Algunos de los heridos habían inhalado humo tóxico y cuatro de ellos se encontraban en estado crítico. Tres personas, incluido el director de la mina, han sido arrestadas por fallos de seguridad, según Reuters. Este no es el primer accidente que ocurre en la mina. Según la prensa local, una explosión de gas metano mató a 13 personas en 2004. Los siniestros en las minas rusas no son inusuales. En 2016 las autoridades realizaron una evaluación de la seguridad en 58 minas de carbón del país y establecieron que un 34% de ellas eran potencialmente inseguras. La lista no incluyó la mina de Listvyazhnaya, según los artículos publicados. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo: "Espero que puedan salvar a cuantos sea posible" de "esta gran tragedia".