Rusia-Ucrania: 6 claves para entender la escalada de tensión en la frontera entre ambos países

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una visita militar a la región del Dombás en junio de 2021.

¿Se están preparando las fuerzas rusas para la guerra en Ucrania? Ese es sin duda el miedo entre los líderes occidentales y la propia Ucrania.Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, sostuvieron este martes una reunión a través de videollamada en la que la tensión en la frontera ruso-ucraniana fue el tema más destacado.Biden insistió en advertir que Estados Unidos no observará impasible una invasión rusa a sus vecinos, y Putin afirmó que no tiene planes de hacerlo.Hace solo siete años, Rusia se apoderó de parte de Ucrania y apoyó a los separatistas que iniciaron un conflicto en grandes áreas del este.Ucrania comparte fronteras con la Unión Europea, de un lado, y con Rusia, del otro. Y como antigua república soviética, tiene profundos lazos sociales y culturales con Rusia; tanto que aunque no sea el idioma oficial, el ruso se habla ampliamente allí.Rusia se ha resistido durante mucho tiempo alacercamientode Ucrania hacia las instituciones europeas, y su demanda clave es que nunca se una a la OTAN ni tenga infraestructura de la OTAN en su territorio.Cuando los ucranianos depusieron a su presidente prorruso en 2014, Rusia tomó y luego anexó la península de Crimea, al sur de Ucrania, y los separatistas respaldados por Rusia capturaron grandes extensiones de los territorios orientales de Ucrania conocidos como Dombás.

1. ¿Existe una amenaza real de invasión?

Getty Images Ejercicios militares rusos en Crimea en marzo de 2021 aumentaron las preocupaciones de Occidente.

2. ¿Qué dice Rusia?

EPA Fotos oficiales divulgadas a la prensa que muestran al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la línea de combate este 6 de diciembre.

3. ¿Qué quiere Rusia?

4. ¿Cuál es el estado de las relaciones entre EE.UU. y Rusia?

5. ¿Cómo está ayudando la OTAN a Ucrania?

AFP Tanques de separatistas prorrusos en la región de Donetsk en septiembre de 2015.

6. ¿Hasta dónde llegará Occidente por Ucrania?

El conflicto en el este continúa hasta el día de hoy. Ucrania dice que Rusia ha enviado tanques, artillería y francotiradores al frente en áreas controladas por los rebeldes. Pero son los 90.000 soldados rusos reportados cerca de la frontera con Ucrania los de mayor preocupación.o incluso de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, haya decidido la invasión. El portavoz del Kremlin ha instado a todas las partes a mantener la "cabeza fría". Pero los servicios de inteligencia occidentales, así como los de Ucrania, creen que podría suceder en algún momento a principios de 2022."El momento más probable para estar preparados para la escalada será a finales de enero", dijo el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov.La inteligencia estadounidense dice que hasta 175.000 soldados rusos podrían ser involucrados tan pronto como en enero y el director de la CIA, William Burns, cree que Putin "está poniendo al ejército y a los servicios de seguridad rusos en un lugar desde el que podrían actuar de forma bastante extensa".El conflicto ya ha estado en este punto antes, en abril de este año, pero esa vez Rusia realizó ejercicios militares de menor escala y luego se replegó. Antes de la videollamada de dos horas entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este 7 de diciembre, cinco líderes occidentales hicieron un llamado a Moscú para "bajar las tensiones".Rusia describió inicialmente las fotos satelitales que mostraban la acumulación de tropas en Crimea y no lejos del este de Ucrania como alarmistas. Pero a principios de diciembre, un asistente presidencial dijo: "", y negó que eso equivaliera a una escalada.Moscú respondió acusando a Ucrania de desplegar en el este del país a la mitad de su ejército, unas 125.000 personas, y alegando que Kiev estaba planeando atacar áreas controladas por separatistas respaldados por Rusia. Ucrania dice que es nada menos que una "propaganda sin sentido" para encubrir los propios planes de Rusia.La afirmación de Rusia podría convertirse en una justificación para una acción militar.Vladimir Dzhabarov, número dos en el comité de asuntos internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, dijo a principios de diciembre que medio millón de ucranianos en las áreas controladas por los rebeldes ahora tienen pasaportes rusos. "Por supuesto, no podemos abandonar a nuestros compatriotas" si piden ayuda a Rusia, dijo.Putin advirtió a Occidente que.Pero ¿qué son esas líneas rojas?Una de ellas es detener la expansión de la OTAN hacia el este y desplegar armas en países vecinos que podrían amenazar a Rusia. Existe una hostilidad particular hacia el despliegue de drones turcos por parte de Ucrania contra las fuerzas respaldadas por Rusia en el este ucraniano y hacia los ejercicios militares occidentales en el mar Negro.Al hablar a fines de noviembre, Putin señaló que "el sentido común y la responsabilidad por sus propios países y la comunidad mundial finalmente prevalecerán".En julio de 2021, el líder ruso publicó un extenso relato en el sitio web del Kremlin en el que detalló la historia de las dos naciones juntas y apuntó contra los líderes actuales de Ucrania por estar ejecutando un "proyecto antirruso".Para aquellos que buscaron poner a Ucrania contra Rusia, "de esta manera destruirán su propio país", dijo.Rusia también está frustrada porque el acuerdo de paz de Minsk de 2015 destinado a detener el conflicto de Ucrania está lejos de cumplirse. Todavía no existen acuerdos para elecciones supervisadas de forma independiente en las regiones separatistas. Rusia niega las quejas de Ucrania y Occidente de que es parte del prolongado conflicto.Según el Kremlin, las relaciones entre Moscú y Washington."La parte rusa propuso hacer tabula rasa de todas las restricciones acumuladas respecto al funcionamiento de las misiones diplomáticas, lo que podría permitir normalizar otros aspectos de las relaciones bilaterales" entre ambos, indicó el Kremlin en su comunicado.Del otro lado, "Biden expresó la" y sus "aliados europeos sobre la", dijo la Casa Blanca.La alianza militar occidental de la OTAN es defensiva y su secretario general, Jens Stoltenberg, ha dejado claro que cualquier apoyo militar es puramente en ese sentido.Reino Unido está listo para ayudar a Ucrania a construir dos bases navales: en Ochákiv en el mar Negro y en Berdyansk en el mar de Azov. También se han enviado misiles estadounidenses Javelin (antitanques) a Ucrania y se han entregado a la marina dos lanchas patrulleras de la Guardia Costera estadounidense."Depende de Ucrania y 30 aliados decidir cuándo Ucrania está lista para unirse a la alianza", dijo Stoltenberg. Rusia "no tiene veto ni derecho a interferir en ese proceso", agregó.Estados Unidos ha dejado en claro que está comprometido a ayudar a Ucrania a defender su "territorio soberano", pero Biden dijo que la acción militar no está sobre la mesa.Entonces, incluso si Estados Unidos se niega a reconocer las "líneas rojas" de Rusia sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN o cualquier otra cosa, ¿hasta dónde llegará para ayudar a Kiev?. Biden habló de "costos muy reales" si Rusia emprende una acción militar, y los funcionarios estadounidenses están hablando de fuertes medidas económicas y de apoyo al ejército ucraniano.La ministra de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Vicky Ford, también dijo que los funcionarios británicos están considerando una extensión del apoyo defensivo.En cuanto a las medidas económicas, la mayor herramienta podría amenazar con desconectar el sistema bancario de Rusia del sistema internacional de pagos Swift. Eso siempre se ha considerado como el último recurso.Otra amenaza clave es, y el regulador de energía de Alemania está debatiendo si da o no su aprobación.También podría haber medidas dirigidas al Fondo Ruso de Inversión Directa o restricciones a los bancos que conviertan rublos en moneda extranjera.