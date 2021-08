Rusia decide no renovar la visa de la corresponsal de la BBC en Moscú

BBC

Sarah Rainsford periodista de la BBC.

Este viernes se conoció que el gobierno de Rusia decidió no renovarle la visa de estadía a la corresponsal de la BBC en ese país, Sarah Rainsford. La BBC señaló en un comunicado que esa decisión es un "asalto directo a la libertad de prensa". La entidad además le pidió al gobierno ruso que reconsidere de manera urgente la "expulsión" de la periodista, que actualmente reside en Moscú. Los medios rusos señalaron que Rainsford deberá abandonar el país a finales de este mes, cuando vence su acreditación. Y añadieron que se trata de una retaliación por la decisión de Reino Unido de no otorgarle visas a varios periodistas rusos. La vocera del ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, señaló en una publicación en la red social Telegram que su gobierno había advertido que iba a responder a lo que ella llamó una persecución de los periodistas rusos en Reino Unido. El medio estatal Rossiya-24 dijo este jueves que periodistas de medios con respaldo estatal ruso, como la cadena RT y el portal de noticias Sputnik, no habían sido acreditados por el gobierno británico para cubrir eventos internacionales. "Según nuestros expertos, a la corresponsal de la oficina de la BBC de Moscú Sarah Rainsford no se le extenderá su visa porque Reino Unido, en el contexto de los medios, ha cruzado todas nuestras líneas rojas", dijo el informe."La expulsion de Sarah Rainsford es nuestra misma respuesta", se lee en el reporte. En un comunicado, el director general de la BBC, Tim Davie, señaló que "la expulsión de Sarah Rainsford es un ataque directo a la libertad de prensa, que condenamos".

Getty Images

El gobierno ruso decidió no renovar la visa de la periodista de la BBC en ese país como retaliación de las medidas tomadas por el gobierno británico en contra de reporteros rusos.

"Sarah es una periodista excepcional y valiente. Habla ruso con fluidez y ofrece informes independientes y en profundidad sobre Rusia y la ex Unión Soviética. Su periodismo informa a la audiencia de la BBC que está conformada por millones de personas en todo el mundo", señala. "Instamos a las autoridades rusas a reconsiderar su decisión. Mientras tanto, continuaremos informando sobre los eventos en la región de manera independiente e imparcial", concluye. El ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido describió la decisión como "otro acto injustificado de las autoridades rusas". Esta es la primera expulsión de una periodista británica de Rusia en una década, que aumenta las tensiones entre ambos países. En 2019, el regulador de medios del Reino Unido, Ofcom, multó a RT por infringir las reglas de imparcialidad en su cobertura del envenenamiento del exoficial de inteligencia ruso, Sergei Skripal, y su hija Yulia, en la localidad británica de Salisbury.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.