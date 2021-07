Quién es Sunisa Lee, la nueva reina de la gimnasia que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio

Getty Images

La estadounidense Lee pertenece a la etnia Hmong.

La gimnasia tiene una nueva reina.La estadounidense Sunisa Lee consiguió este jueves la medalla de oro en la final individual femenina de los Juegos Olímpico de Tokio. Nacida hace 18 años en Saint Paul, Minnesota, es la primera estadounidense de la etnia Hmong que compite en las Olimpiadas.Los Hmong son una comunidad asiática que nunca ha tenido un país propio. Durante siglos vivieron en el suroeste de China, aunque posteriormente emigraron a Laos.La madre de Lee, Yeev Thoj, es una trabajadora de la salud, y su padre, Houa John Lee, un veterano de la Marina estadounidense. La joven deportista tiene cinco hermanos: Shyenne, Evionn, Jonah, Lucky y Noah.Si en el deporte ha logrado coronarse como la nueva reina de la gimnasia superando todo tipo de obstáculos, también tuvo que hacerlo en su vida personal.Comenzó a practicar su deporte favorito a los seis años. En aquella época, las cosas no eran fáciles para la familia Lee.Su padre ha contado en la prensa estadounidense que, al no poder comprarle una barra de equilibrio a su hija cuando era niña, se la construyóen el patio trasero de su casa.Cuando la deportista tenía 12, hicieron una apuesta: recibiría de regalo un iPod si ganaba el all-around en el Campeonato Nacional Olímpico Junior Femenino en Des Moines, Iowa.Y lo ganó.De ahí en adelante Lee inició una carrera meteórica acumulando victorias que la llevaron a convertirse en una de las grandes promesas de la gimnasia mundial.

Su padre quedó paralizado

Todo iba bien, hasta que un día de 2019 su padre sufrió un accidente al, dos días antes de los Campeonatos Nacionales de Gimnasia de Estados Unidos.Quedó paralizado del pecho para abajo.Esta tragedia podría haber afectado su rendimiento deportivo, aunque la estadounidense la usó como motivación y aprendió a sacar fuerzas frente a la adversidad."Ella es alguien que es completamente capaz de manejar la presión. Esta no es la primera vez que Suni ha estado bajo una tremenda presión", dijo el entrenador Jeff Graba.Destacada por su increíble despliegue de habilidades en las, Lee agradeció en Twitter el apoyo que ha recibido durante su carrera."La avalancha de amor y apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que, algo que nunca había creído realmente", dijo la campeona olímpica.Con este oro, acumula dos preseas en los Olímpicos de Tokio 2020, tras conseguir la medalla de plata en la competencia en equipo.Lee logró la presea dorada en la rutina de la final individual de gimnasia artística, en la que se esperaba que Simon Biles arrasara. Pero la retirada Biles allanó el camino de Lee hacia la victoria.Además de su carrera como gimnasta, Lee va a estudiar en la Universidad de Auburn, en Alabama. De acuerdo con el sitio web de USA Gymnastics, en su tiempo libre le gusta pescar y acampar, es fan de "Harry Potter".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.