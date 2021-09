Quién es Ahmad Massoud, el guerrillero que lidera la resistencia a los talibanes en el valle de Panjshir en Afganistán

Reuters

Ahmad Massoud, el hijo del icónico héroe de la resistencia Ahmad Shah Massoud, fundó el FRN.

El Talibán tomó el control de Afganistán con notable rapidez. Pero mientras planean su nuevo gobierno en Kabul, hay una pequeña región en el noreste del país que les está causando un dolor de cabeza: el valle de Panjshir.Es una pequeña zona de resistencia antitalibán que se niega a rendirse pese a estar completamente rodeada por las fuerzas de los talibanes.A pesar de los llamados del Talibán para que depongan sus armas, hasta ahora ha habido pocas señales de que lo vayan a hacer.Al frente de esta resistencia está Ahmad Massoud, el hijo de uno de los señores de la guerra contra el Talibán más venerados de Afganistán en los 90, Aham Shah Massoud, conocido como el "León de Panjshir".Massoud hijo lidera ahora el Frente de Resistencia Nacional (FRN), un grupo multiétnico fomado por milicias y exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas que, según algunos informes, tiene miles de miembros.En fotografías publicadas recientemente el grupo parece estar bien organizado, bien armado y entrenado. Pero es difícil conocer su verdadera fortaleza, como explica Zia Shahreyar, periodista del Servicio Persa de la BBC."La población de este valle montañoso es de unas 100.000 personas, pero es difícil saber cuál es el número exacto de los combatientes de Massoud, aunque sí podemos decir que son miles porque muchos exmiembros del ejército afgano se han refugiado allí", explica el periodista.

En efecto, el exvicepresidente afgano Amrullah Saleh también se unió al FRN y llamó a sus simpatizantes a apoyar a Panjshir. Pero es Massoud quien lidera la resistencia contra el Talibán en el valle.

Nueva resistencia

Reuters El FRN dice que quiere llegar a una negociación pacífica antes de un enfrentamiento armado.

Poder compartido

Así, la historia en esta región parece repetirse.Cuando los talibanes tomaron el poder en 1996, Panjshir también fue el último reducto de resistencia.En esa época, el comantande muyahedin Ahmad Shah Massoud, se hizo conocido por liderar con éxito no sólo la lucha para mantener fuera de la región a los talibanes.Tambiénen la década de 1980. Massoud estuvo al frente de la oposición del gobierno talibán de 1996 a 2001, hasta su asesinato en septiembre de 2001.Ahora su hijo ha prometido continuar la lucha de su padre desafiando al Talibán."Escribo desde el valle de Panjshir hoy, listo para seguir los pasos de mi padre con los combatientes muyahidines que están preparados para enfrentarse una vez más a los talibanes", escribió Ahmad Massoud en un artículo de opinión publicado en The Washington Post el 18 de agosto, poco después de que los talibanes tomaran Kabul. "Tenemos provisiones de municiones y armas que hemos recolectado pacientemente desde la época de mi padre, porque sabíamos que llegaría este día", agrega.Massoud, de 32 años,en Inglaterra, una de las más prestigiosas del país. También estudio en el King's College de Londres y obtuvo una maestría en política internacional en la City University de Londres, según The Spectator. Y tanto su tesis de licenciatura como su tesis doctoral trataron sobre el Talibán."Durante los últimos seis o siete años ha estado en Afganistán, en Kabul, pero ahora que el Talibán entró al país se trasladó a Panjshir, el enclave de su padre, y la única provincia, entre las 32 provincias de Afganistán, que se ha resistido al Talibán", explica el periodista Zia Shahreyar.En una entrevista con la BBC a fines de agosto, el FRN indicó que lo que buscan es un acuerdo de paz con los talibanes que les permita tener voz en el nuevo gobierno.Pero si eso no se logra, dijo que harán lo que sea necesario para aferrarse a la tierra que siempre ha sido un centro de resistencia."Preferimos la paz, damos prioridad a la paz y las negociaciones", le dijo Ali Nazary, jefe de Relaciones Exteriores de FNR, a la BBC. "Si esto falla, si vemos que el otro lado no es sincero, si vemos que el otro lado está tratando de imponerse al resto del país, entonces no vamos a aceptar ningún tipo de agresión".En última instancia, explica el periodista de la BBC Zia Shahreyar, Massoud y el FNR han dicho que quieren avanzar hacia una forma descentralizada de gobierno en Afganistán, con un sistema de gobierno que represente a todos los diferentes grupos étnicos del país."Han dicho que quierenporque el Talibán no puede representar a todas las partes de Afganistán", le dice Shahreyar a BBC Mundo."Han dicho que su objetivo es defender los derechos democráticos de la gente, los derechos de la mujer, elecciones. Pero también quieren el poder compartido para los grupos no pastunes porque el Talibán es visto predominantemente como un grupo pastún"."Afganistán está formado también por otras minorías étnicas, como los tayikos, los hazzara y los baloch, y Massoud y el FNR afirman que representaran a estas voces también", agrega el periodista.Hasta ahora, sin embargo, es difícil saber si Massoud y el FRN podrán tener éxito en su lucha de resistencia. Han dicho que tienen suficientes alimentos y armas, pero los talibanes mantienen rodeada la zona y tienen el control de todas las rutas de abastecimiento hacia Panjshir. Y no se sabe cuánto tiempo podrán resistir.La pregunta ahora es si Estados Unidos, Europa, o algún aliado en el mundo árabe apoyarán la resistencia. A principios de este año Massoud se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aparentemente buscando aliados internacionales a medida que se acercaba la retirada de las tropas de Estados Unidos.Pero tal como explica el periodista Zia Shahreyar, es poco probable que alguna potencia extranjera quiera volver a involucrarse en un combate armado en Afganistán."Desde el punto de vista del apoyo moral, Francia lo ha apoyado mucho recientemente. Pero no estoy seguro si eso se va a traducir en algún tipo de apoyo logístico o militar"."Y en cuanto a Estados Unidos, no creo que lo ayuden porque tienen un acuerdo con el Talibán. Además, es muy difícil imaginar que una vez más."Pero todo dependerá de la situación y de cómo se comporte el Talibán", afirma el periodista de la BBC.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.