Qué significa el juicio de Ghislaine Maxwell para el príncipe Andrés

El príncipe Andrés le dijo a la BBC que conoció a Jeffrey Epstein a través de Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell fue condenada por captar adolescentes para que Jeffrey Epstein abusara de ellas. ¿Qué implicaciones tiene esto para su examigo el príncipe Andrés?El veredicto llega en un momento en el que los abogados del miembro de la familia real se preparan para ir a la misma corte federal en Manhattan, Nueva York, para defenderlo frente a las acusaciones por daños que presentó una de las víctimas de Epstein. Entonces, ¿qué supone el juicio contra Maxwell, si es que supone algo, para el príncipe?

Quien estaba en juicio era Ghislaine Maxwell, nadie más

Pero uno de sus examigos más cercanos es ahora un abusador convicto

Epstein no era simplemente un conocido casual

Virginia Giuffre destacó, pero no apareció

Virginia Roberts Virginia Giuffre dice que le pidió a Epstein que tomara esta foto de ella con el príncipe Andrés. El príncipe Andrés dice no recuerda haberla conocido.

Los fiscales del caso Maxwell argumentan una conexión británica

El "lolita express"

¿Tiene la condena de Maxwell implicaciones para Scotland Yard?

El elemento más obvio e importante para tener en cuenta del veredicto de Maxwell es que sólo aplica para lo que ella hizo. Nadie más estaba sometido en juicio. El duque de York no enfrenta cargos criminales en EE.UU. Lo está demandando Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas de Epstein. De hecho, en el juicio no se escuchó evidencia de que el príncipe Andrés hubiera estado involucrado en las acciones ilegales.Durante su entrevista de 2019 con la BBC, el príncipe Andrés le dijo a Newsnight que su relación con Epstein era producto de su larga amistad con Ghislaine Maxwell.Específicamente dijo que él y Epstein se habían conocido en 1999 y que su cercanía con Maxwell era la única razón por la cual había llegado a conocer al financista en primer lugar. Sin embargo, durante el juicio, las acusadoras de Maxwell no la presentaron como una ayudante de Epstein, sino como una mujer que era central en sus planes para cometer abusos. Si Ghislaine Maxwell hubiera sido absuelta, le hubiera quitado credibilidad inmediatamente al testimonio de Virginia Roberts Giuffre, porque ella alega en documentos presentados ante la corte que la mujer de la alta sociedad británica "pasó años supervisando y administrando la red de tráfico sexual de Epstein, y activamente reclutaba niñas menores de edad".Entonces, el veredicto significa que los abogados de Giuffre pueden argumentar en el caso contra el príncipe Andrés que no hay duda razonable de que Maxwell haya jugado un papel en el abuso de Epstein. La relación del príncipe con Ghislaine Maxwell es ahora tan importante a la evidencia del caso por daños como lo es su relación con Epstein.Los documentos presentados a la corte por Giuffre repetidamente insisten en que Epstein era tan cercano al duque que estuvo presente en su fiesta de cumpleaños número 40 y tiene sus números de contacto. El caso Maxwell no tumbó ninguno de estos argumentos.Durante el juicio, los fiscales presentaron nuevas fotos de Maxwell y Epstein para hacer énfasis en su cercanía. Y una foto muestra a la pareja relajádose en la cabaña de madera dentro de la inmensa propiedad privada de la reina en Escocia, Balmoral. Se cree que la foto se tomó en 1999, cuando el príncipe Andrés supuestamente invitó a la pareja a quedarse en el castillo.Aunque los conocidos casuales de la familia real no logran quedarse en una de los lugares más seguros y aislados del Reino Unido, ésto no sería evidencia para argumentar que el duque estuviera involucrado o que incluso supiera de cualquier tipo actividad indebida.Una de los testigos contra Maxwell, conocida solamente como "Carolyn", dijo en el juicio que había sido Virginia Roberts, como se conocía en ese momento a Giuffre, quien le presentó a Epstein.Y un exempleado de Epstein recordó haber visto a Giuffre en la propiedad del financista en Florida. Entonces, ¿por qué Giuffre no presentó evidencias?Pues primero, no apareció mencionada en la acusación como una de las víctimas de abuso en el juicio contra Maxwell. Por lo que no había necesidad legal de que el jurado tuviera en consideración lo que ella tiene para decir.Pero pudo haber sido citada. Los fiscales se han mantenido en silencio. Algunos reporteros en Nueva York especulan que Giuffre no fue convocada porque el reconocimiento mediático que tiene hubiera sido un factor de distracción.O porque los abogados de Maxwell se hubieran aferrado a las supuestas inconsistencias de sus apariciones en medios de comunicación.También es posible que los fiscales, quienes estaban lidiando con las distintas leyes de cada estado de EE.UU. frente a la edad de consentimiento sexual, la hubieran mantenido por fuera para simplificar el juicio.Pero como lo dijo el diario TheNew York Times, su testimonio se sintió durante el juicio. Pareciera que su testimonio quedará sin contrastar hasta que, posiblemente, se presente evidencia en su caso por daños contra el príncipe Andrés.Presentaron evidencia sobre las actividades de Epstein en el hogar londinense de Maxwell, lugar donde Giuffre argumenta que luego sería traficada al príncipe Andrés.La evidencia que escuchó el jurado, sin embargo, no estaba relacionada con ese testimonio en específico. La testigo solamente conocida como Kate dijo que Maxwell y ella se hicieron amigas en 1994 y que la invitó a tomar té en su hogar en Belgravia (en el centro de Londres). Dijo que Maxwell después la convenció de tener un encuentro sexual con Epstein en ese sitio. Kate también viajaría después a la casa del financista en la Florida, donde se dice que Maxwell le dio un uniforme de colegio para ponerse.Su evidencia era claramente parte de un esfuerzo por parte de los fiscales para demostrar cómo Maxwell identificaba mujeres para satisfacer las demandas de Epstein.Pero Kate estaba por encima de la edad de consentimiento en Reino Unido y, por tanto, el juez decidió que el jurado no podría tener en cuenta su historia como evidencia de un crimen cometido por Maxwell; y sus abogados rechazaron la inclusión de su historia en el juicio.Más relevante para el duque de York es el hecho de que la historia de Kate no justificaba ningún alegato acerca Maxwell traficando mujeres jóvenes para los amigos de Epstein.Mientras el mundo ha visto la foto del príncipe con Virginia Roberts, como se le conocía en ese entonces, en la casa de Ghislaine Maxwell, él solo apareció en la evidencia que presentó Kate sobre Londres de una manera periférica: la corte escuchó cómo Maxwell alardeaba de su nombre y de otras personas ricas y famosas que conocía.El príncipe Andrés le confirmó a Newsnight que había estado en el hogar de Maxwell en Belgravia anteriormente, pero dijo no recordar haber conocido a Giuffre o haberse tomado la foto.Así que dado que en el juicio de Maxwell no se escuchó nada que relacione al príncipe Andrés con los abusos en Londres, uno de los argumentos más explosivos de Giuffre sigue sin estar probado.Larry Visoski, el piloto de Epstein, le dijo al jurado que había servido de piloto para llevar al príncipe Andrés y a otras celebridades a destinos de lujo. El duque de York le había dicho anteriormente a Newsnight que había estado en ese avión.Las mujeres que acusan a Epstein dicen que el jet era el "lolita express", un medio para transportar tanto a los confidentes del financista como a las niñas que había engañado hasta controlarlas.Si el caso por daños se sostiene, los registros de los vuelos pueden ser evidencia importante para cualquiera de los dos lados, dependiendo de qué revelen sobre quién voló a dónde y cuándo.Una de las personas que acusan a Maxwell, "Jane", recordó estar en el avión con el duque de York, pero no lo acusó de malas actuaciones.El jurado también exculpó a Maxwell de incitar a Jane para que viajara de Florida a Manhattan para que Epstein pudiera tener sexo con ella.La policía metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, ha decidido hasta el momento, después de revisar el material de las cortes civiles estadounidenses y de los medios, no tomar acciones con respecto a alegatos de criminalidad en Reino Unido relacionados a Jeffrey Epstein. La policía metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, ha decidido hasta el momento, después de revisar el material de las cortes civiles estadounidenses y de los medios, no tomar acciones con respecto a alegatos de criminalidad en Reino Unido relacionados a Jeffrey Epstein. La policía nunca ha confirmado si ha investigado las acusaciones de Giuffre contra el príncipe Andrés, siguiendo sus políticas de rara vez confirmar la identidad de una persona viva que sea parte de sus investigaciones.La pregunta es si la condena criminal de Maxwell en un caso que incluye situaciones en Londres convencerá a la policía de repensar su posición.Dado a que la evidencia relacionada con Londres que presentó Kate no cubre un crimen y sólo está relacionada con el financista fallecido y Maxwell, es difícil ver a la fuerza londinense cambiando su posición.