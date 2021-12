Putin advierte a Biden que aplicar nuevas sanciones contra Rusia sería un error colosal

Reuters

Biden y Putin mantuvieron este jueves su segunda videollamada en menos de un mes.

"Ruptura total de las relaciones". Ese podría ser el escenario que se produciría si se imponen nuevas sanciones contra Rusia por la situación en Ucrania, advirtió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.En una llamada telefónica este jueves, Putin dijo que unas eventuales sanciones serían un "error colosal".Biden, por su parte, le dijo al mandatario ruso que Estados Unidos y sus aliados responderían de manera decisiva a cualquier invasión de Ucrania.La llamada, solicitada por Rusia, fue la segunda conversación de este tipo entre ambos gobernantes este mes y duró casi una hora.Marcó el último esfuerzo para aliviar las tensiones sobre la frontera oriental de Ucrania con Rusia, donde los funcionarios ucranianos dicen que Moscú ha desplegado más de 100.000 soldadosLa acumulación ha provocado preocupación en Occidente y ha llevado a Estados Unidos a amenazar a Putin con sanciones "nunca antes vistas por nadie" si Ucrania es atacada.Rusia niega que esté planeando invadir a su vecino y dice que las tropas están allí para unos ejercicios militares. Dice que tiene derecho a mover sus tropas libremente en su propio suelo.

Disposición al diálogo

Getty Images Putin quiere garantías de que Ucrania se mantendrá fuera de la OTAN.

Diferencias por la OTAN

Getty Images Las reservas militares de Ucrania se mantienen alertas ante cualquier eventualidad en la frontera con Rusia.

Aunque las dos partes intercambiaron advertencias durante la llamada, el asesor de política exterior de Rusia, Yuri Ushakov, dijo a los periodistas poco después que. Agregó que se había creado un "buen telón de fondo" para futuras conversaciones.Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el tono había sido "serio y sustantivo"."El presidente Biden reiteró que el progreso sustancial en estos diálogos sólo puede ocurrir en un ambiente de desescalada", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki."Dejó en claro que Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera decisiva si Rusia prosigue con la invasión a Ucrania", agregó.Los. La Casa Blanca dijo que Biden instó a su homólogo ruso a buscar una solución diplomática.En un mensaje con motivo de las fiestas de fin de año, antes de la llamada del jueves, Putin dijo que estaba "convencido" de que ambos países podrían trabajar en conjunto sobre la base del "respeto mutuo y la consideración de los intereses nacionales de cada uno".Su portavoz, Dmitry Peskov, dijo que Moscú estaba "en buena disposición para una conversación"."Creemos que sólo a través de conversaciones es posible resolver todos los problemas inmediatos que abundan entre nosotros", agregó Peskov.El ministro de Defensa de Ucrania dijo al Parlamento a principios de diciembre quey que podría estar preparándose para una ofensiva militar a gran escala a finales de enero.Rusia ha argumentado que la concentración militar en la frontera es una medida de protección contra la OTAN, la alianza militar occidental.y de que ciertas armas no serán enviadas a Ucrania ni a ningún país vecino.Estados Unidos ha rechazado lo que califica como un intento del Kremlin por controlar el futuro de países independientes.A Ucrania no se le ha ofrecido ser miembro de la OTAN, pero tiene estrechos vínculos con el bloque.Las tensiones entre Rusia y Ucrania no son nada nuevo. En 2014, Rusia anexó la península de Crimea y poco después comenzó a respaldar una insurgencia separatista en el este de Ucrania que ha provocado la muerte de unas 14.000 personas en combates periódicos.Washington y sus aliados europeos han advertido a Rusia que espere severas sanciones económicas si las tropas vuelven a cruzar a Ucrania.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.