Prohibidos los bebés en el Parlamento: la polémica reprimenda en Reino Unido a una diputada que debatía con su hijo en brazos

Stella Creasy en la Cámara de los Comunes con su hijo en septiembre pasado.

"No debería tomar asiento en la Cámara (de los Comunes) cuando está acompañada por un niño". Ese fue el mensaje que recibió la parlamentaria británica Stella Creasy, madre de un niño de 3 meses, después de participar con su bebé en un debate en el Parlamento el pasado martes.La legisladora del Partido Laborista recibió un correo electrónico con el detalle de la regla que no respetó.Lindsay Hoyle, el speaker de Cámara de los Comunes (el presidente de la cámara), pidió a un comité de legisladores que revise las normas y dijo que era "extremadamente importante" para los padres poder participar plenamente en el trabajo de la Cámara."Las reglas tienen que verse en contexto y cambian con el tiempo", dijo Hoyle en una declaración ante los parlamentarios.El parlamentario conservador Scott Benton criticó en Twitter a Creasy: "Los padres a quienes se les paga una fracción de lo que pagas por el cuidado de los niños hacen malabares con las responsabilidades para poder ir a trabajar. ¿Qué te hace tan especial?"

"Ni vistas ni escuchadas"

House of Commons Stella Creasy ya había concurrido al Parlamento en el pasado con su hija.

"No he renunciado a mi cerebro"

La laborista Stella Creasy le dijo a la BBC que lleva regularmente a la Cámara de los Comunes a su hijo, a quien está amamantando, y antes que él lo hacía con su hija. Pero después de estar presente con el pequeño en Westminster el martes, recibió un correo electrónico que decía que esoLa parlamentaria laborista, que está alentando a más madres a ingresar a la política a través de una campaña llamada This Mum Votes ("Esta madre vota"), compartió el correo electrónico en Twitter y añadió que las madres "parece que no deben ser ni vistas ni escuchadas". El libro de reglas se aplica a la Cámara de la Cámara de los Comunes y se actualizó en septiembre pasado."No debe sentarse en la cámara cuando esté acompañado por su hijo, ni pararse en ninguno de los extremos de la cámara, entre las divisiones", dice.Creasy afirmó dijo que "este sistema no funciona si no eres"No tengo cobertura de maternidad, no tengo los derechos laborales para tener cobertura de maternidad", dijo, y agregó que la situación tal como está "es mala para nuestra democracia".Si bien las parlamentarias tienen derecho a una licencia de maternidad remunerada durante seis meses, algunas expresaron que es difícil obtener el dinero suficiente para una cobertura de maternidad adecuada.Y los legisladores deben estar físicamente presentes en Westminster para representar las opiniones de sus electores durante los debates de los Comunes, por ejemplo."Tuve un bebé, no he renunciado a mi cerebro ni a mi capacidad para hacer cosas y nuestra política y", agregó.