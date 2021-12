Por qué Europa no se ha visto afectada por una Gran Renuncia de trabajadores como Estados Unidos

Getty Images

Los expertos preveían una "Gran Renuncia" global, pero la realidad que muestran las cifras es otra.El fenómeno se empezó a registrar en Estados Unidos en plena pandemia: un abandono masivo y voluntario de puestos de trabajo rara vez visto en su mercado laboral, y que dificulta a los empleadores llenar las vacantes.Comenzó con profesionales del sector de la saludyprofesoresobligados a volver a las clases presenciales pese a que los casos de covid-19 seguían aumentando, y se fue extendiendo a otras partes de la economía: las industrias de servicios, el comercio minorista, la hostelería, la alimentación…

Getty Images

La tasa de actividad

Getty Images Cuando se levantaron las restricciones por la pandemia, muchas empresas estadounidenses se encontraron con que no podían cubrir sus vacantes.

Factores estructurales

Getty Images Los sindicatos tienen más poder en Europa que en Estados Unidos.

El papel de los sindicatos

Getty Images Las bajas por maternidad pagadas en Europa son generosas.

Getty Images El origen del Estado del Bienestar quedó definido tras las dos guerras mundiales.

Distintos enfoques

Getty Images Muchos trabajadores no quieren renunciar a la flexibilidad y a la autonomía que ofrece el trabajo remoto.

Empleo para los jóvenes

Tener que cambiar el trabajo remoto por la oficina, el agotamiento tras el sufrimiento causado por la pandemia o elen sectores no calificados son algunas de las razones detrás de estas renuncias, según Anthony Klotz, profesor asociado en la Escuela de Negocios Mays de la Texas A&M University que acuño el término.Ese panorama al que se enfrenta EE.UU., sin embargo, no está afectando en igual manera a otras grandes economías, le subrayan varios economistas a BBC Mundo., aclaran los expertos, pero no renuncias masivas.Te contamos por qué.Un dato, técnico pero sencillo de entender esEste índice que mide el nivel de empleo de un país cayó en la eurozona del 73,4% al 71,6% en un año, el de los confinamientos.Menos de dos puntos porcentuales de retroceso de 2020 a 2021. Mientras, en Estados Unidos retrocedió tres puntos porcentuales en tan solo tres meses, pasando de 63,3% en febrero de 2020 a 60,2% en abril de ese mismo año. "En Europa no se ha registrado la disminución de la tasa de actividad observada en EE.UU. Tampoco hemos visto un aumento considerable de, explica Juan Francisco Jimeno, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, España.La pregunta ahora esen comparación con Estados Unidos para que sus trabajadores hayan vuelto a sus puestos tras la pandemia.Para empezar, hay que tener en cuenta un factor estructural.La flexibilidad y las bajas tasas de desempleo de EE.UU. propician que un trabajador abandone su puesto esperando mejores oportunidades y condiciones laborales, porqueen tiempos normales.Los trabajadores, dicen los expertos consultados.Sin embargo, el mercado laboral europeo es en general más rígido y tiene una menor rotación. Tras la pandemia, las cifras muestran que los europeos han decidido regresar a sus puestos de trabajo."El mercado laboral estadounidense es más fluido y eso hace que sea más fácil dejar un empleo.como en Europa", explica Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en economía laboral.Así mientras Europa utiliza medidas de flexibilidad dentro de la empresa cuando las cosas van mal —como reducir las horas de sus trabajadores o recortar las primas (bonus) o beneficios más allá del salario—,"Además la mayor afiliación sindical (que existe) en Europa y una negociación entre empleadores y trabajadores más extendida implicana hacerlo a través de las renuncias", añade Dolado.Para Luca Nunziata, economista y profesor en la Universidad de Padua, en Italia, los sindicatos también juegan un papel importante en el Viejo Continente."Los mercados laborales europeos funcionan de manera diferente al mercado laboral estadounidense. Si excluimos a Reino Unido, se caracterizan por un entornopor encima de la flexibilidad", explica. "Además, lapueden desempeñar un papel destacado, especialmente en algunos países", dice en referencia a la homogeneidad de los salarios de la eurozona frente aPero con que en Europa no haya habido una oleada de renuncias tienen también que ver con beneficios laborales como, coinciden los economistas consultados por BBC Mundo.Y apuntan a lapara quienes pierden su empleo mediante formación y otros recursos en los países de la eurozona."En general, la duración comparativamente larga de la permanencia en un puesto es un. La determinación y la influencia de los comités de empresa y los sindicatos contribuyen a ello en los sectores centrales de la economía", apunta Joachim Moeller, economista y catedrático de la Universidad de Ratisbona, en Alemania."En Europa hayy eso hace que los trabajadores de menor cualificación, más afectados por la crisis de la Covid-19, tengan mayores incentivos a volver al trabajo", afirma el profesor Jimeno. "Lasque en muchos otros países del mundo, y estoy pensando en muchos países en desarrollo donde las normas laborales y las condiciones son mucho más pobres al tiempo que la productividad y los salarios reales son más bajos", coincide Nunziata.El profesor de la Universidad de Padua explica que las razones deDespués de la I y II Guerra Mundial, el Viejo Continente impuso reglas más estrictas ydebido al derramamiento de sangre y al sufrimiento en este periodo de la historia. Esto sentó las bases del Estado del Bienestar. "La otra cara es uy una menor deslocalización de trabajadores en sectores en declive o en sectores en alza. Esto puede afectar el crecimiento potencial una vez que termine la pandemia", afirma el economista.Pero para la economista Christine Erhel, del Centro de Estudios del Empleo y del Trabajo de París, ela los dos lados del Atlántico también tiene mucho que ver en la rápida recuperación del mercado laboral en Europa. Mientras Estados Unidos abordó los confinamientos aumentando el seguro por desempleo,a nadie, incluso aunque la plantilla estaba en casa sin trabajar.La protección social mantuvo el vínculo entre los trabajadores y sus empresas.También la mayor asistencia pública en la inserción laboral."En general, en la mayoría de los países europeos, la recuperación ha sido bastante fuerte desde el verano de 2021 y el crecimiento del empleo es dinámico", dice la académica.Y agrega: "Aún no tenemos evaluaciones, pero"."Otras medidas (como el seguro por desempleo) han proporcionado un buen nivel de protección de los ingresos y un nivel de demanda sostenido. Algunostambién se han dirigido a grupos específicos (especialmente los jóvenes), para evitar la dependencia de la trayectoria y las consecuencias duraderas de la crisis en sus trayectorias", apunta. Y es que"El empleo se ha recuperado bien y el barómetro general del mercado laboral se encuentra en territorio positivo. Esto", dice Moeller. Como en el resto de Europa, en Alemania, el principal problema es que se han cancelado demasiados estudios durante la pandemia."Debido al coronavirus, se han firmado muyen comparación con años anteriores"."Se trata de una desventaja tanto para los jóvenes como para la economía a largo plazo", añade.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.