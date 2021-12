Por qué están aumentando los ataques contra cristianos en algunos estados de India

Getty Images

Los cristianos son una minoría religiosa en la India. El cartel reza: "no maten a gente inocente".

Un domingo del pasado octubre, el pastor Somu Avaradhi se sorprendió cuando entró a su iglesia en la ciudad de Hubballi en el estado de Karnataka, en el sur de India."Había gente sentada adentro cantando canciones religiosas hindúes y gritando consignas", dijo a la BBC.El pastor llamó a la policía, pero cuando ésta llegó los manifestantes lo acusaron de abusar de un hindú y obligarlo a convertirse al cristianismo. El pastor fue arrestado - bajo cargos de "ultrajar sentimientos religiosos de cualquier clase" - y pasó 12 días en prisión antes de ser liberado bajo fianza.No se trata de un incidente aislado: un informe de la Comunidad Evangélica de la India (EFI) enumeró 39 casos de amenazas o violencia contra cristianos de enero a noviembre de este año en Karnataka.Los incidentes incluyen presuntos ataques a pastores por parte de miembros de grupos hindúes de derecha, e incluso casos en los que, según informes, estos grupos impidieron físicamente a los religiosos celebrar servicios en sus iglesias. Los cristianos son una pequeña minoría en comparación con la abrumadora mayoría hindú en la India.Representantes cristianos aseguran que la frecuencia de los ataques ha aumentado desde octubre, cuando el Partido Bharatiya Janata (BJP), que está en el poder en Karnataka y a nivel nacional, anunció que estaba trabajando en una ley "fuerte" contra la conversión religiosa en el estado.Los críticos han descrito el borrador actual del proyecto de ley como "draconiano": incluye penas de cárcel de hasta 10 años para quienes sean declarados culpables de convertir a otros por "la fuerza, métodos "fraudulentos o matrimonio". También se contempla negar beneficios estatales a quienes se conviertan de una religión a otra.

Grupos hindúes de derecha han exigido durante mucho tiempo una ley nacional contra la conversión religiosa.

Cada caso será objeto de escrutinio. Aquellos que decidan convertirse deberán notificar dos meses antes a funcionarios locales que investigarán las razones del cambio antes de permitirlo. Líderes cristianos temen que el nuevo proyecto de ley envalentone aún más a los radicales hindúes. El miedo se ve exacerbado, según observadores, por un entorno cada vez más polarizado bajo el BJP del primer ministro Narendra Modi en el que las comunidades minoritarias se sienten atacadas y amenazadas.

Getty Images El misionero cristiano Graham Staines y sus hijos fueron quemados vivos en 1999.

Getty Images Los líderes cristianos aseguran que temen por el futuro.

"Una vez que se apruebe el proyecto de ley habrá más persecución y más dificultades", señaló al Servicio en Hindi de la BBC Peter Machado, arzobispo de Bangalore.El proyecto de ley se basa en una ley presentada el año pasado en el estado norteño de Uttar Pradesh, también gobernado por el BJP. Allí,, una conspiración popular de la derecha hindú de que hombres musulmanes atraen a mujeres hindúes y les proponer matrimonio para que se conviertan.Desde que se aprobó la ley en Uttar Pradesh la policía estatal ha registrado más de 100 casos de presunta conversión forzada, según informó en noviembre el sitio web de noticias Print.El reverendo Vijayesh Lal, secretario general de EFI, que dirige 65.000 iglesias en India, alegó que el patrón en Karnataka era similar a lo que sucedió en Uttar Pradesh antes de que se introdujera la ley."", afirmó.La conversión religiosa es un tema controvertido en India. Los grupos de derecha han acusado durante mucho tiempo a los misioneros cristianos de convertir por la fuerza a los hindúes pobres ofreciéndoles dinero u otro tipo de apoyo como sobornos, una alegación que niegan.Pero históricamente se sabe que los dalits (anteriormente denominados "intocables"). A pesar de las leyes que la protegen, esta comunidad suele ser víctima no solo de discriminación sino también de violencia.Las tensiones a menudo se han traducido en violencia sobre el terreno: en 1999, una serie de ataques contra instituciones cristianas en el estado oriental de Orissa (también conocido como Odisha) fue seguida por los.Los pastores y sacerdotes cristianos de Karnataka aseguran temer por el futuro. Inicialmente, los ataques se limitaron a unos pocos focos en el estado, pero ahora 21 de los 31 distritos han informado de al menos un incidente violento."He estado aquí durante 40 años y realmente no sé por qué se producen ahora estas acusaciones de conversión. Tenemos muchos amigos aquí entre la comunidad hindú", dijo el reverendo Thomas T, presidente de la asociación de pastores en el distrito de Belagavi.Thomas señaló que en noviembre la policía local dijo informalmente a la comunidad cristiana que no realizara reuniones de oraciónUn oficial de policía, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la BBC que, si bien las estaciones de policía individuales han aconsejado a los sacerdotes que tengan cuidado, no existe una "política estatal" sobre el tema.El padre Francis D'Souza, sacerdote de una iglesia local en Belagavi, alegó la semana pasada que un hombre con una espada intentó atacarlo. El caso está siendo investigado y altos funcionarios policiales han asegurado al padre D'Souza que será protegido."Pero el miedo sigue presente en mí", afirmó el religioso.Representantes de la comunidad cristiana han cuestionado la necesidad de una ley contra la conversión, señalando que.No existe una ley nacional que restrinja la conversión religiosa y los intentos en el pasado de presentar tales proyectos de ley en el parlamento han fracasado. Pero varios estados han promulgado leyes a lo largo de los años para regular la conversión religiosa.El legislador del BJP Arvind Bellad, quien encabezó una protesta masiva contra el pastor Somu, preguntó ""."El aspecto interesante es que otras comunidades minoritarias como los musulmanes, los sijs o los jainistas no están preocupados por esta nueva ley", agregó.El ministro principal del estado, Basvaraj Bommai, señaló que solo aquellos que intentan atraer a la gente para que se convierta a una religión diferente deben temer a la ley.Pero el arzobispo Machado asegura que los ataques y el discurso en torno al proyecto de ley"No es nada bueno lo que el gobierno nos está haciendo", afirmó.El militar retirado SG Vombatkere dijo que la gente no debería tomar justicia por mano propia. "Si tengo una queja en tu contra no puedo ir a golpearte", señaló. "No tengo derecho a atacarte, sea lo que sea que hayas hecho.".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.