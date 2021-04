Por qué el príncipe Hamzah de Jordania está bajo arresto domiciliario y de qué se lo acusa

Getty Images

El príncipe Hamzah bin Hussein, exheredero al trono de Jordania, denuncia que está bajo arresto domiciliario en el contexto de una serie de operaciones del gobierno contra los críticos del régimen.Al exheredero jordano, hermanastro del rey Abdalá II, se lo acusa de intentar movilizar a líderes tribales contra el gobierno, declaró Ayman Safadi, viceprimer ministro del país.El príncipe Hamzah trabajó con "entidades extranjeras" para desestabilizar el Estado, aseguró Safadi, según la agencia local de noticias Petra.Pero el complot había sido "cortado de raíz", aseveró.En unos vídeos que su abogado envió a la BBC, el príncipe Hamzah asegura que el jefe del Estado Mayor le comunicó que no puede salir ni comunicarse con nadiepor críticas al gobierno o al rey expresadas en reuniones a las que supuestamente asistió.Asegura que también su familia y todo su personal han sido detenidos en el Palacio de al Salaam, en las afueras de Amán, la capital jordana.El sábado fueron detenidas otras 16 personas, entre ellas Bassem Awadallah, exministro de Finanzas del país, y Sharif Hassan bin Zaid, miembro de la familia real.

Bassem Awadallah, también detenido, ha sido una fuerza influyente en los asuntos económicos de Jordania

Awadallah, economista formado en Estados Unidos, ha sido un confidente del rey y una fuerza influyente en las reformas económicas de Jordania.A menudo se ha visto enfrentado a una burocracia gubernamental atrincherada que se resiste a sus planes, sostienen los analistas.

Qué alega el príncipe

Getty Images El rey Abdalá y su esposa, la reina Rania (en la foto, a la derecha), asistieron en 2004 a la ceremonia de boda del príncipe Hamzah y la princesa Noor (a la izquierda) junto a la madre de Hamzah, la reina Noor (en el centro).

Tensiones en la Casa Real

Una nueva crisis para el país

Getty Images En los últimos tiempos, Jordania tuvo que hacer frente a una crisis económica, a la de la covid-19 y, además, recibió oleadas de refugiados por la guerra de Siria.

Reacciones internacionales

El príncipe Hamzah niega haber actuado de forma incorrecta y defiende que no forma parte de ninguna conspiración."No soy la persona responsable de la ruptura de la gobernanza, de la corrupción y de la incompetencia que ha prevalecido en nuestra estructura de gobierno durante los últimos 15 o 20 años y que ha ido empeorando... Y no soy responsable de la falta de fe de la gente en sus instituciones", dice en uno de los videos."Se ha llegado a un punto en el que, detenido, acosado y amenazado", asegura.Las tensiones en el seno de la Casa Real eran visibles desde hace tiempo, según declaró a la BBC la periodista jordana Rana Sweis."El antiguo príncipe heredero es visto como una figura popular. Tiene un parecido muy evidente con su padre, el rey Hussein, y también es muy apreciado entre las tribus locales", asevera.El príncipe Hamzah es el hijo mayor del difunto rey Hussein y de su esposa favorita, la reina Noor. Fue nombrado príncipe heredero de Jordania en 1999 y era uno de los favoritos del rey Hussein, quien a menudo lo describía en público como.Hazmah recibió una formación sólida. Se graduó en la escuela Harrow de Reino Unido y en la Real Academia Militar de Sandhurst. También asistió a la Universidad de Harvard en Estados Unidos y sirvió en las fuerzas armadas jordanas.Sin embargo, tras la muerte del rey Hussein.En su lugar, su hermanastro mayor, Abdalá, ascendió al trono y despojó a Hamzah del título de príncipe heredero en 2004.Esta medida se consideró un golpe para la reina Noor, que esperaba ver a su hijo mayor convertirse en rey.Tras los últimos acontecimientos, la reina Noor envió oraciones por "la verdad y la justicia".Esta es "una crisis de la realeza que parece haberse salido de control. Si bien la realeza jordana no es la primera de las familias reales del mundo que experimenta esto este año", explica Frank Gardner, corresponsal de la BBC para Asuntos de Seguridad.El vídeo "recuerda al de la encarcelada princesa Latifa de Dubai", aunque "Jordania tiene algunos problemas propios", señala."Su economía, que ya estaba en entredicho antes de la llegada de la covid-19, está en mal estado y el descontento de la población va en aumento", apunta el periodista.Jordania tiene pocos recursos naturales y su economía se ha visto muy afectada por la pandemia. También ha absorbido oleadas de refugiados de la guerra civil en la vecina Siria.El vídeo describeen el que cualquiera que critique al gobierno se arriesga a ser detenido por la policía secreta", analiza Gardner.Hasta ahora, las detenciones políticas de alto nivel eran poco frecuentes en Jordania, pero su poderosadesde que comenzó la pandemia, lo que ha desatado las críticas de diversos grupos de derechos civiles.Pese a esta situación, potencias regionales como Egipto y Arabia Saudíita han expresado su apoyo al rey Abdalá.También lo hizo Estados Unidos, aliado de Jordania en su campaña contra el autodenominado Estado Islámico y que describió al monarca como un socio clave."El rey Abdalá es un socio clave de Estados Unidos y", precisó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, que agregó que su gobierno sigue de cerca los informes y está en contacto con los funcionarios jordanos.El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, expresó este domingo, también en un comunicado, "la solidaridad total con las medidas que tomó el liderazgo jordano para mantener la seguridad del reino y preservar la estabilidad" en el país.Las monarquías del Golfo salieron en bloque para respaldar a Abdalá II, y "la seguridad y estabilidad" de su reino.