Plymouth: qué se sabe del peor tiroteo ocurrido en una década en Reino Unido y de su autor vinculado con los incels

Jake Davison, de 22 años, mató a cinco personas antes de dispararse a sí mismo.

Jake Davison, que el jueves mató a cinco personas, incluidas su madre y una niña de 3 años, en Plymouth, en el sur de Reino Unido, tenía licencia para portar armas de fuego, dijo Shaun Sawyer, el jefe de la policía local.El joven de 22 años disparó contra Maxine Davison (su madre, de 51 años), contra otra mujer, dos hombres y la niña en un lapso de seis minutos en el área de Keyham de la localidad británica el jueves por la noche.La policía dijo que el incidente, el peor tiroteo masivo en Reino Unido desde 2010, no está relacionado con el terrorismo.En videos en internet, Davison hablaba desentirse"golpeado" y "derrotado por la vida".¿Cómo fue el ataque?

El jueves, la policía recibió llamadas desde una dirección en Biddick Drive, la calle donde ocurrió el ataque, a las 18:11 hora local y agentes armados y desarmados llegaron en unos minutos.Cinco personas, entre ellas Davison y su madre, murieron en el lugar y una murió más tarde en el hospital.El agente Sawyer dijo que el arma utilizada en el tiroteo fue descrita por testigos como una, pero la policía no confirmó el detalle.El jefe de la policía añadió que se recuperó un arma de fuego del lugar y que los agentes no estaban buscando a nadie más en relación con el incidente."Creemos que fue un incidente relacionado con temas domésticos, que se desbordó a la calle y que les quitó la vida a varias personas en Plymouth en circunstancias extraordinariamente trágicas", añadió.Después de dispararle a su madre en su casa, Davison salió a la calle, donde "inmediatamente disparó y mató a una niña", identificada como Sophie Martyn.También le disparó y mató al padre de la niña, Lee Martyn, de 43 años.Davison luego disparó contra otra mujer, de 53 años, y un hombre, de 33, que permanecen en el hospital con heridas "que no se cree que pongan en peligro sus vidas".Luego fue a un parque, donde le disparó a Stephen Washington, de 59 años, que murió en el lugar, y luego se movió a Henderson Place, donde le disparó a Kate Shepherd, de 66 años, que murió después en el Hospital Derriford."Testigos oculares dijeron que entonces Davison se disparó a sí mismo y se quitó la vida", dijo Sawyer.La policía está trabajando en 13 escenas del crimen y dijo que examinará el disco duro de la computadora de Davison y sus publicaciones en redes sociales como parte de la investigación.Sawyer indicó que, hasta este viernes, "no se había identificado ningún móvil" del tiroteo.En sus videos en internet, Davison decía que estaba socialmente aislado, que tenía dificultades para conocer mujeres y hacía referencias a los "incels" o "célibes involuntarios", unos grupos de hombres misóginos en internet que culpan a las mujeres por sus fracasos sexuales y que han sido vinculados con varios actos violentos en todo el mundo.En un video de 11 minutos, que parece ser el último que publicó, Davison dijo: "Sé que es una película, pero a veces me gusta pensar que soy Terminator o algo así. A pesar de sufrir una falla casi total del sistema, sigue intentando cumplir su misión"..El joven, que afirmaba haber conseguido un trabajo como operador de grúa, también discutía en Reddit sobre las leyes de armas de fuego. Una vez escribió "hay muchas más armas en Europa y Reino Unido de lo que la gente piensa".En otro foro de Reddit, un grupo para vírgenes, se quejó de ser "virgen" y dijo: "No puedo atraer mujeres en absoluto".Davison también había publicado quejas llenas de odio en internet sobre las madres solteras y sobre su propia madre en particular, llamándola "vil, disfuncional y caótica".YouTube y Facebook confirmaron que las cuentas de Davison fueron eliminadas por violar sus políticas.Corresponsal de Desinformación y Redes socialesEn su cuenta de YouTube, ahora eliminada, Davison lamentaba su apariencia personal, hablaba sobre sentirse aislado y sus dificultades para conocer mujeres.A veces lanzaba diatribas usando términos acuñados por los "célibes involuntarios", conocidos como "incels".Esta subcultura de internet alienta a los hombres a culpar a las mujeres de su propia insatisfacción con la apariencia, con las relaciones románticas y sus vidas, y a los hombres que logran tener relaciones con ellas.Davison se refería a estos hombres como "Chads" en sus videos. Las comparaciones con ellos no se centran solo en la personalidad o la autoconfianza, sino que algunos "incels" creen también que están genéticamente en desventaja frente a estos hombres.También usaba otras frases vinculadas a la comunidad incel, incluida "la sobredosis de la pastilla negra". La mentalidad de la "pastilla negra" consiste esencialmente en la creencia de que si no eres atractivo físicamente, no mereces amor y estás destinado a ser más infeliz cada vez que lo buscas y a fracasar."Conmoción" es la palabra que escuché una y otra vez de la gente local.He hablado con varios que viven aquí y todos me han dicho: "Pude haber sido yo".Un padre me dijo que estaba con su pequeña niña en su auto cuando vio a gente agitando los brazos hacia él, en la autopista que estaba a punto de tomar .Le decían: "No vengas, hay un atacante, vete".Otras personas dijeron que sus teléfonos sonaban sin parar con llamadas de sus seres queridos para comprobar que estuvieran a salvo.Normalmente Keyham es una comunidad tranquila, pero un párroco dijo que todo se sentía particularmente en calma este viernes mientras la gente reflexiona sobre lo que sucedió.El primer ministro británico, Boris Johnson, tuiteó: "Mis pensamientos están con los amigos y familiares de quienes perdieron la vida y con todos los afectados por el trágico incidente en Plymouth anoche. Agradezco a los servicios de emergencia por su respuesta".El Ayuntamiento de Plymouth dijo que las banderas de la ciudad ondean a media asta, mientras que la Torre de Smeaton en Plymouth se encendió la noche del viernes en memoria de las víctimas.Las autoridades le pidieron a la gente que permaneciera en casa y siguiera los consejos de la policía mientras respondían a la emergencia.El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, dijo que había hablado con la secretaria del Interior, Priti Patel, y que le aseguró que la situación estaba "controlada".El líder del Ayuntamiento de Plymouth, Nick Kelly, dijo que nada en su "memoria de vida" se compara con el tiroteo."Hoy nuestra ciudad está de luto y mi corazón está con todos los que se ven directamente afectados por este incidente", comentó.El obispo de Plymouth, el reverendo Nick McKinnel, dijo que la ciudad quedó "con un legado de dolor y trauma, así como con una gran ansiedad" que "afectaría la vida de las personas para siempre".La comisionada de policía y criminal de Devon y Cornwall, Alison Hernández, dijo que muchos en la comunidad "habrían presenciado lo que ocurrió, justo frente a sus ojos, donde viven".El último tiroteo masivo en Reino Unido ocurrió en 2010 cuando el taxista Derrick Bird mató a 12 personas en Cumbria, en el noroeste del país.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 