Peter R de Vries: la conmoción en Países Bajos por el tiroteo en plena calle contra un famoso periodista holandés experto en crimen

Getty Images

Peter R de Vries.

Un famoso periodista holandés experto en crimen resultó gravemente herido este martes al recibir varios disparos en una céntrica calle de Ámsterdam.La policía dijo que Peter R de Vries fue trasladado al hospital y que está grave.La cadena pública de televisión holandesa NOS dijo que fue atacado minutos después de aparecer en un programa.En redes sociales circularon videos en los que se le ve en el suelo aparentemente con una herida en la cabeza.NOS citó a testigos que dijeron que De Vries recibió cinco disparos desde cerca.En el pasado, De Vries ya tuvo protección policial al recibir amenazas por estar involucrado en la investigación de casos criminales como periodista y como experto en tribunales.La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, dijo que el periodista "está luchando por su vida" y condenó el tiroteo como un "ataque cruel".

EPA

El ataque tuvo lugar en una céntrica calle de Ámsterdam.

Arrestos

EPA De Vries recibió los disparos poco después de aparecer en un programa de televisión.

Popular por sus investigaciones

Getty Images Peter R de Vries (izquierda) es muy conocido por sus investigaciones.

Víctima de los crímenes que investigaba

La Policía anunció que tres personas han sido arrestadas.Dos sospechosos fueron detenidos en un auto en una autopista y un tercero en la misma ciudad de Ámsterdam. Se cree que el autor de los disparos está entre ellos.La Policía pidió la ayuda de testigos y está revisando las grabaciones de las cámaras de calle, pero también pidió que no se comparta en redes sociales material sobre el ataque ni la víctima.Asimismo, solicitaron al público que no se acerque a un sospechoso de piel clara con una constitución delgada, chaqueta de camuflaje verde oscura y gorra negra.El primer ministro holandés,, dijo que"el periodismo libre es crucial para la sociedad" y reconoció el enfado y la tristeza con la que Países Bajos ha respondido al ataque."Esperamos y rezamos por que sobreviva", dijo el primer ministro.La familia real holandesa también mostró su conmoción y resaltó que "los periodistas deben poder hacer su importante trabajo en libertad y sin amenazas".El ministro de Justicia,, homenajeó a un "periodista extraordinario" y calificó a De Vries como un "guerrero admirable que lucha contra la injusticia en nombre de los más desfavorecidos".De Vries, de 64 años, es muy famoso y frecuente comentarista de televisión debido a sus investigaciones contra el crimen en Países Bajos.Como reportero ha cubierto numerosos casos famosos, incluido el secuestro en 1983 del magnate de la cervezaEn 2013, el captor de Heineken,, fue condenado por amenazar a De Vries. Holleeder es uno de los criminales más famosos del país y fue condenado en 2019 a cadena perpetua por estar involucrado en cinco asesinatos. NOS dijo que De Vries es habitualmente el portavoz o confidente de testigos en casos policiales y judiciales.El canal dijo que ahora estaba aconsejando a Nabil B, un testigo en el caso contra, supuesto narcotraficante.El sospechoso holandés-marroquí y sus socios están siendo sometidos ahora a juicio en Países Bajos por asesinato y tráfico de drogas.Hasta su arresto en Dubai a final de 2019, Taghi estaba entre los fugitivos más buscados de Europa.Un exmiembro de la banda,, es considerado como un testigo clave en el juicio.El caso ya ha generado consternación en el país después de que el abogado de Nabil B, Derk Wiersum, fuera asesinado delante de su casa en Ámsterdam en septiembre de 2019.Peter R de Vries se hizo famoso reporteando sobre el tipo de crímenes del que ahora fue víctima.El ataque contra su vida no sólo ha provocado un shock en la sociedad holandesa, sino en las profesiones en las que tuvo un papel clave: el periodismo y la justicia criminal.La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, describió a De Vries como un "héroe nacional", "un espíritu libre valiente que buscaba justicia, ayudaba a gente en problemas y a padres de niños asesinados".Se sumergía en su trabajo, y su papel en numerosos casos de alto perfil llevaron a repetidos llamados a su "liquidación" por parte del mundo del hampa. El Colegio de Abogados de Países Bajos dijo en un comunicado que el "brutal ataque" tiene un enorme impacto en la profesión legal. De Vries es popular en los programas de televisión. La pasada semana lanzó una campaña de financiación para tratar de lograr un millón de euros para ayudar a resolver un caso antes de que murieran los padres de la víctima, Tanja Groen.Humberto Tan, presentador de televisión, describió a De Vries como un periodista con un corazón enorme.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.