Peng Shuai: la WTA suspende todos los torneos en China por la preocupación sobre la tenista que denunció una agresión sexual

Peng Shuai no ha sido vista en público en las últimas tres semanas, después de que denunciara agresión sexual.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA por su sigla en inglés) anunció la suspensión inmediata de todos los torneos en China en medio de la preocupación por la tenista china Peng Shuai.Peng no ha sido vista en público en tres semanas tras acusar a un alto funcionario chino de agresión sexual.El jefe de la WTA, Steve Simon, dijo que tiene "serias dudas" de que Pengesté"libre, segura y no sujeta a intimidación"."Siendo conscientes, no veo cómo puedo pedirles a nuestras atletas que compitan allí", señaló.La WTA ha solicitado repetidamente que se haga una investigación completa sobre las afirmaciones de Peng, después de que acusara al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli de agresión sexual y no se la viera en público.Durante una videollamada que mantuvo el 21 de noviembre con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, Peng dijo que estaba "sana y salva".Sin embargo, la WTA indicó que el video era "evidencia insuficiente" de la seguridad de Peng.

La estrecha relación de la WTA y China

En una extensa declaración, Simon dijo que está "muy preocupado" por los riesgos que los jugadores y el personal podrían enfrentar si se llevaran a cabo eventos en China en 2022."Los líderes en China no han abordado este tema tan serio de manera creíble", opinó."Si las personas poderosas pueden reprimir las voces de las mujeres y barrer las acusaciones de agresión sexual bajo la alfombra, entonces", añadió."No puedo permitir ni permitiré que eso le pase a la WTA y a sus jugadoras", sostuvo.En los últimos dos años no hubo eventos de la WTA en China debido a la pandemia de coronavirus.La WTA ha dependido en gran medida de la inversión china en su gira en los últimos años, lo que ha llevado a que se celebren una serie de lucrativos torneos en el país.China organizó nueve torneos en la temporada 2019, incluidas las finales de la WTA, con un total de US$30,4 millones en premios.Peng, ex número uno del mundo en dobles, escribió en la red social china Weibo que se vio obligada a tener una relación sexual con Zhang.La publicación fue eliminada minutos después y Peng no fue vista luego.Varios tenistas y atletas utilizaron el hashtag #WhereisPengShuai (#DóndeestáPengShuai) en Twitter para llamar la atención sobre el tema."Lamento mucho que haya llegado a este punto, pero los líderes de China dejaron a la WTA sin opción", dijo Simon."A menos que China tome las medidas que hemos pedido, no podemos poner en riesgo a nuestros jugadores y personal al realizar eventos en ese país", agregó."Tengo la esperanza de que nuestras súplicas sean escuchadas y que las autoridades chinas tomen medidas para abordar legítimamente este tema", concluyó.