Paz entre Israel, EAU y Bahréin: 5 razones por las que los acuerdos de paz son importantes

El asesor de seguridad nacional de Israel estuvo a bordo de un vuelo histórico a Emiratos Árabes Unidos el 1 de septiembre.

Delegaciones de alto nivel de Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmarán este martes un histórico acuerdo de paz negociado por Estados Unidos en la Casa Blanca.El ministro de Relaciones Exteriores de Bahréin asistirá al evento y firmará su propio acuerdo para normalizar las relaciones con Israel, según anunció el presidente Donald Trump la semana pasada.

1. Los países del Golfo ven oportunidades de comercio (y más)

PA Media Los países árabes se muestran interesados en el armamento estadounidense. Por ejemplo, el caza F-35.

2. Israel reduce su aislamiento regional

3. Donald Trump celebra un golpe en política exterior

Reuters Donald Trump anunció los llamados "Acuerdos de Abraham" en la Casa Blanca en agosto.

4. Los palestinos se sienten traicionados

Reuters Los líderes palestinos han denunciado las medidas de los dos países del Golfo para normalizar los lazos con Israel.

5. Irán tiene un nuevo dolor de cabeza estratégico

EPA El acuerdo de EAU con Israel provocó protestas en Irán.

Estas son las razones por las que estos acuerdos son clave.Los tratados son beneficiosos para los ambiciosos Emiratos, que, además de un lugar para hacer negocios o ir de vacaciones.Parece como si Estados Unidos ayudara a sellar el trato con la promesa de avanzadas armas que en el pasado Emiratos Árabes Unidos apenas podía mirar por el escaparate. Entre ellas,y el avión de guerra electrónica EA-18G.Emiratos Árabes Unidos ha utilizado sus bien equipadas fuerzas armadas en Libia y Yemen. PeroIsrael y Estados Unidos comparten las sospechas emiratíes sobre los iraníes. Bahréin también.Hasta 1969, Irán solía afirmar que Bahréin formaba parte de su territorio por derecho propio. Los gobernantes sunitas de Bahréin también consideran algunas secciones de su inquieta mayoría chiíta como una posible quinta columna para Irán.Ambos estados del Golfo ya tenían vínculos poco disimulados con Israel.; Israel tiene uno de los sectores de la alta tecnología más avanzados del mundo.En tiempos de no covid, los israelíes son ávidos turistas que estarán deseosos de explorar los desiertos, las playas y los centros comerciales del Golfo.Normalizar las relaciones con EAU y Bahréin es un auténtico logro para los israelís.El primer ministro Benjamin Netanyahu es partidario de la estrategia que fue descrita en la década de 1920 como elLa idea es que la fuerza israelí al final hará que los árabes se den cuenta de que su única opción es reconocer su existencia.. La paz con Egipto y Jordania nunca ha sido cálida. Podrían tener más esperanzas sobre las relaciones futuras con los países del Golfo, lejos del centro mando de Jerusalén y los territorios ocupados.Fortalecer la alianza contra Irán es otra gran ventaja. Netanyahu ve a Irán como, y a veces ha llegado a comparar a sus líderes con los nazis. Ahora ha silenciado sus quejas originales sobre el posible acuerdo armamentístico de EAU.Además, Netanyahu está asediado; enfrenta un juicio por corrupción que podría llevarlo a la cárcel. Su manejo de la pandemia de coronavirus comenzó bien y ha terminado muy mal. Y sus opositores organizan manifestaciones semanales frente a su residencia en Jerusalén.Una ceremonia en la Casa Blanca no podía llegar en mejor momento.El acuerdo beneficia de diversas maneras al presidente de Estados Unidos.Es un gran impulso para su. También es una munición útil, especialmente en un año electoral, para respaldar su alarde de que es el mejor negociador del mundo.Cualquier cosa que beneficie a Israel, y más específicamente al gobierno de Benjamin Netanyahu, funciona para los, una parte importante de su base electoral.La alianza de "amigos de Estados Unidos" contra Irán funcionaría mejor si los países del Golfo Arábigo pudieran ser abiertos, en lugar de herméticos, sobre sus relaciones con Israel.El llamado "Acuerdo del Siglo" del presidente Trump para lograr la paz entre Israel y los palestinos es un fracaso.Pero los "Acuerdos de Abraham", como se conoce al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, son, y están siendo presentados por la Casa Blanca de Trump como un gran golpe en política exterior.Una vez más, se quedan con la peor parte.Palestina condenó los Acuerdos de Abraham como una traición. El nuevo trato rompe un antiguo consenso árabe de que el precio de las relaciones normales con Israel era.Pero ahora Israel está cimentando nuevas relaciones públicas con los estados árabes ,mientras los palestinos aún languidecen bajo la ocupación en Jerusalén Este y Cisjordania, y en lo que equivale a.El príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el gobernante de facto de EAU, dice que su precio por el trato fue el acuerdo de Israel de detener la anexión de gran parte de Cisjordania.Pero el primer ministro Netanyahu parecía haberse alejado de la idea, al menos por ahora, debido a la abrumadora presión internacional. Los emiratíes le ofrecieron una salida de lo que se había convertido en un incómodo.El nerviosismo palestino aumentará ahora que Bahréin se ha unido al acuerdo.Eso nunca hubiera sucedido sin la aprobación de Arabia Saudita. Los saudíes fueron los autores del plan de paz árabe que exigía la independencia palestina.El estatus del rey Salman como custodio de los dos santuarios más sagrados del Islam le otorga una enorme autoridad.Su hijo y heredero, Mohammed bin Salman, podría mostrarse menos reacio.El acuerdo ha sido condenado rotundamente por los líderes iraníes.Es más que retórica. Los "Acuerdos de Abraham" los someten a una tensión adicional.Las sanciones del presidente Trump ya están causando un verdadero dolor económico. Ahora también les suponen un dolor de cabeza estratégico.Las bases aéreas locales de Israel están a un largo vuelo de Irán. Los Emiratos están al otro lado de las aguas del Golfo. Israel, EE.UU., Bahréin y Emiratos Árabes Unidos tienen un abanico de nuevas opciones.Los iraníes creen que su margen de maniobra se ha reducido.