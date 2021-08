Olímpicos en Tokio: qué papel juegan la pista elástica de Tokyo 2020 y el supercalzado en los récords mundiales logrados en el atletismo

EPA

La pista "te empuja hacia adelante" dice McLaughlin.

Ya son varios los récords del mundo que hemos visto en las pruebas de atletismo en Tokio 2020, y muchos lo atribuyen al impacto de las "superzapatillas" y a una pista olímpica elástica construida para la velocidad.Los tres nuevos récords mundiales establecidos en estos Juegos están a sólo uno de igualar los logrados en Pekín 2008 y en Londres 2012."Con más de la mitad del programa de atletismo por delante, otros tres récords mundiales convertirían a estos en los Juegos Olímpicos con la mayor cantidad de nuevos récords desde Montreal 1976, cuando hubo nueve", dice Simon Gleave, jefe de análisis deportivo de la consultora Nielsen Gracenote. Pero ¿qué papel tienen en esas marcas las zapatillas y la pista en Tokio?

¿Qué récords se han batido?

Getty Images ¿Pueden ser los avances tecnológicos en la pista y el calzado lo que esté impulsando a los atletas a batir récords?

Zapatillas: ¿progreso tecnológico o un paso demasiado lejos?

Reuters Warholm dijo que estaba trabajando con Puma y el equipo Mercedes de F1 en sus propias zapatillas.

La pista

Reuters La venezolana Yulimar Rojas estableció un récord mundial al ganar el oro olímpico en el triple salto.

Entonces, ¿cuál es el veredicto?

La estadounidensebatió este miércoles su propio récord mundial al ganar los 400 metros con vallas femeninos sólo 24 horas después de que el noruegohiciera lo mismo para lograr el oro en los 400 metros con vallas masculinos., quienes terminaron segundos en las carreras masculina y femenina, respectivamente, también batieron los viejos récords. Cinco de las mujeres finalistas de los 400 metros con vallas obtuvieron récords personales.La doble campeona de la velocidadbatió un récord olímpico en los 100 metros y corrió el segundo mejor tiempo de la historia en los 200 metros, mientras que la venezolanaestableció un récord mundial al ganar el oro olímpico en el triple salto.Muchos atletas usan un calzado superliviano que contiene una placa rígida y una espuma única que brindan unaa cada paso.Críticos afirman que este calzado, desarrollado por primera vez por Nike, es el equivalente al "dopaje mecánico".Sus partidarios lo consideran como un avance revolucionario después de décadas de estancamiento."Parece haber una aceptación ahora de que la nueva generación de zapatillas es parte del avance del deporte", dice Geoff Burns, investigador de biomecánica y rendimiento deportivo y experto en tecnología del calzado para correr.Pero después de ganar oro el martes, Warholm criticó el calzado Nike del subcampeón Rai Benjamin y dijo que estaba trabajando con Puma y el equipo Mercedes de Fórmula 1 en sus propias zapatillas."Él tenía esas cosas en su calzado que detesto", se quejó Warholm. "No veo por qué debería poner algo debajo de un zapatilla para correr. Creo que".El cuatro veces medallista de oro olímpicole dijo a la BBC que dudaba de que el "supercalzado" diera una ventaja injusta."Escuché a Usain Bolt decir el otro día que si los zapatos comienzan a ponerse demasiado rápidos eso es injusto". "Yo tendría un problema si la indumentaria comenzara a hacer que los atletas fueran más rápidos de lo que realmente son. No queremos eso".Los diseñadores de la pista del Estadio Olímpico han añadidoa la pista de 14 mm, mientras que la capa inferior tiene un diseño hexagonal que deja pequeñas bolsas de aire.Andrea Vallauri, diseñador de pistas, le dijo al periódico británico The Guardian que esto proporcionaba "absorción de impacto y algo de retorno de energía; al mismo tiempo, un efecto de trampolín"."Hemos mejorado esta combinación y es por eso que estamos viendo que la pista ha mejorado su rendimiento", agregó.Dijo además que la superficie les dio una ventaja de rendimiento del, lo que la convirtió en la más rápida de la historia.La campeona de 400 metros con vallas McLaughlin dijo después de su carrera récord este miércoles que la pista le devolvió la energía y queY añadió: "Fue realmente genial ... Empujar los límites de lo que es posible".Es evidente que la pista está resultando beneficiosa, aunque en todos los Juegos Olímpicos los organizadores apuestan por una innovación en la superficie donde se corre. El debate está más dividido sobre cuánto suma exactamente el "supercalzado", pero los atletas dicen que está teniendo un impacto.Sin embargo, el presidente de la Federación Mundial de Atletismo,, señaló que simplemente estaba "viendo a atletas realmente talentosos que probablemente corren más rápido en superficies rápidas"."Desde que tengo memoria, hemos hablado sobre pistas que son rápidas y pistas que no lo son", agregó."Warholm está corriendo rápido, pero siempre hemos sabido que corre rápido y probablemente corre un poco más rápido en esta pista".Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.