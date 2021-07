Olímpicos de Tokio: Tom Daley, el niño prodigio de los clavados que logró la medalla de oro en sus cuartos Juegos

Getty Images

Tom Daley ha participado, a sus 24 años, en cuatro Juegos Olímpicos.

El clavadista británico Tom Daley tuvo que disputar cuatro Juegos Olímpicos y prepararse más de la mitad de su vida para poder lograr la medalla de oro. Considerado como un niño prodigio -compitió en Beijing 2008 con apenas 14 años- no había podido quedarse con la presea dorada, a pesar de grandes presentaciones como la que realizó en las olimpiadas de Londres 2012 y Río 2016, donde se colgó el bronce en la plataforma de 10 metros individual y 10 metros sincronizados respectivamente. Pero este lunes fue distinto. En una impecable presentación junto a su compañero Matty Lee logró la medalla de oro esta vez en la plataforma de 10 metros sincronizada. Daley y Lee lograron superar por poco más de un punto a la pareja china conformada por Cao Yian y Chen Aisen, quienes son los actuales campeones del mundo. La pareja británica puntuó un total de 471.81, mientras que Cao y Chen lograron 470.58. Además de esta forma, los británicos lograron romper la hegemonía china en esta disciplina que venía desde Sídney 2000. Fue un momento de mucha emoción. Daley, quien ahora tiene 27 años, le dijo a la BBC: "honestamente, todavía no puedo creer lo que está sucediendo". "En ese momento, cuando estaban a punto de decir que éramos campeones olímpicos, me fui. Estaba llorando".

Un recorrido dorado

Daley se había convertido, desde su temprano debut en Beijing 2008, en un personaje dentro del deporte olímpico.Reino Unido lamentó mucho que en 2011, un año antes de las olimpiadas de Londres, su padre muriera. Daley dijo entonces en una entrevista que esperaba algún día ser "la mitad del padre que mi padre fue para mí", y su oro olímpico llegó en las primeras justas desde que en 2018 se convirtió en padre de Robbie. https://twitter.com/DLanceBlack/status/1419556281078091782 Daley, quien se casó en 2017 con su pareja Dustin Lance, también señaló que haberse convertido en padre le había dado un "espacio mental diferente" para ir a los juegos de Tokyo 2020. Y tal vez fue así, porque logró mejorar sus marcas de los anteriores juegos y en la plataforma de 10 metros sincronizada, donde había conseguido la medalla de bronce en Río 2016, se colgó el oro."He estado haciendo esto por dos décadas, por lo que me da mucha felicidad tener esta medalla alrededor de mi cuello", afirmó. Durante los últimos años se había especulado si Daley tendría el nivel para competir en una olimpiada más tras Río 2016, especialmente después de que cambiara a Daniel Goodfellow por Matty Lee como su compañero en la prueba en 2018."Mucha gente me había descartado, pero estoy en la mejor forma y con el apoyo de Matty, hemos tenido esa mentalidad imparable este año y es la primera vez que puedo pensar así."No puedo creer lo que está pasando. No pensé que llegaría aquí en primer lugar".