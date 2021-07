Olímpicos de Tokio: Momiji Nishiya, la adolescente de 13 años que ha hecho historia en Tokyo 2020 con su medalla de oro

Getty Images

Momiji Nishiya encabezó un podio bastante joven.

Momiji Nishiya acaba de hacer historia al ganar la primera medalla de oro olímpica en skateboarding femenino en calle en los Juegos de Tokio."No pensé que pudiera ganar, pero todos a mi alrededor me animaron, así que me alegro de haber podido encontrar mi ritmo", dijo Nishiya.Ladeportistajaponesatiene apenas 13 años y compite en un deporte que ha hecho su debut olímpico en Tokyo 2020.El skateboarding es una de las cinco nuevas disciplinas agregadas para estos Juegos. El circuito para la competencia emula un entorno urbano que incluye bancos y rieles para las piruetas de los deportistas."Estoy tan feliz de ganar los Juegos Olímpicos en Japón, y estoy tan feliz de ganar mis primeros Juegos Olímpicos como una de las competidoras más jóvenes", dijo mientras encabezaba un podio bastante juvenil.

Rayssa Leal de Brasil, también de 13 años, se llevó la medalla de plata en la competencia, y la japonesa Funa Nakayama, de 16 años, ganó el bronce.

El futuro es ahora

Ezra Shaw / Getty Images (De izquierda a derecha) Rayssa Leal de 13 años de Brasil ganó medalla de plata, Momiji Nishiya de Japón, también de 13 años, se llevó el oro, y Funa Nakayama, de 16 años y compitiendo por Japón, ganó el bronce.

Potenciales campeones olímpicos

Steph Chambers / Getty Images La atleta siria de tenis de mesa Hend Zaza, de 12 años, fue la competidora más joven en los Juegos.

Con una edad media de 14 años y 191 días, el de skateboardingde calle femenino fue el podio individual más joven de la historia de los Juegos Olímpicos.La campeona olímpica más joven de la historia es, quien ganó el título en salto de trampolín en los Juegos de Berlín de 1936 a la edad de 13 años y 267 días, solo 63 días más joven que Nishiya.Nishiya tropezó y falló el aterrizaje en sus dos primeras piruetas, pero acertó en sus últimas tres y terminó con una puntuación de 15,26, superando el total de Leal de 14,64.La adolescente sonrió de alegría cuando se confirmó su medalla de oro.Originaria de Osaka, Nishiya se inició en el skate a la edad de 5 años, inspirada por su hermano mayor.En segundo lugar, la brasileña Rayssa Leal también podría haber hecho historia. A los 13 años y 203 días, se habría convertido en la campeona olímpica individual más joven de la historia."Pude realizar mi sueño y el de mi padre", dijo mientras celebraba su medalla de plata.Cuando un periodista le preguntó cómo respondería a las personas que dicen que las niñas no pueden patinar, la brasileña respondió que no debería haber barreras de género en el deporte."Creo que el skate es para todos", dijo.Japón también ganó el oro en skateboarding masculino en calle, con Yuto Horigome, de 22 años, patinando hacia la victoria.El récord de Gestring como la campeona olímpica más joven aún podría ser superado en estos Juegos., con 13 años y 28 días, se convertirá en la atleta olímpica más joven de Reino Unido cuando compita en skateboarding femenino en parque el 4 de agosto.de Japón (12 años y 343 días) también competirá en el mismo evento y es la segunda atleta olímpica de Tokyo 2020 más joven y la atleta más joven de Japón en representar al país en los Juegos de verano.La competidora más joven de Tokyo 2020 fue la estrella siria del tenis de mesa, de 12 años, quien abandonó los Juegos el sábado después de perder 4-0 en su partido de primera ronda contra la austriaca Liu Jia.Otras jóvenes aspirantes a ganar medallas olímpicas son las gemelas, de 16 años, que compiten en el equipo femenino de gimnasia de Reino Unido.La buceadora de 14 añoscompetirá por China en el evento femenino de salto de plataforma de 10 metros.Otra joven de 14 años,de Canadá, estableció un nuevo récord de natación canadiense el domingo cuando terminó una serie de 400 metros estilo libre en 4:02.72., nadadora de 15 años, es la integrante más joven en la historia del equipo de natación de EE.UU. desde Katie Ledecky, ganadora de una medalla de oro y que también debutó en los Juegos Olímpicos a la edad de 15 años.