Olímpicos de Tokio: las quejas por las sofocantes condiciones bajo las que tienen que competir los atletas

Getty Images

Doble refrigeración durante el caluroso triatlón masculino de Tokyo 2020.

Una arquera se desmaya en medio de su ronda eliminatoria mientras examina su puntaje, asistentes de carrera se apresuran a socorrer con toallas heladas a los triatletas colapsados en la meta, tenistas élite piden que se programen sus partidos para horarios menos cálidos, se cambia la sede del maratón por la ola de calor.Las altas temperaturas durante los eventos al aire libre se han vuelto protagonistas en los Juegos Olímpicos.Desde antes de la inauguración de Tokyo 2020, los expertos ya había advertido de que el intenso calor y la humedad podrían no sólo mermar el rendimiento de los deportistas, sino presentar riesgos significativos para su salud.

Condiciones sofocantes

Getty Images Novak Djokovic dijo haber sentido el calor como "un peso sobre sus hombros".

Cambios de horario y sede

EPA Varios atletas cayeron desplomados en la meta al final del triatlón masculino y tuvieron que recibir asistencia.

"Estrés térmico"

Getty Images La temperatura, humedad, velocidad del viento, ángulo de los rayos solares y la cobertura de las nubes son todos factores de riesgo.

BBC

Atletas de diferentes disciplinas se han quejado de tener que competir al medio día, cuando la temperatura asciende a.En el primer día de competencia oficial, la arquera rusa Svetlana Gomboeva, se desmayó durante una ronda de eliminatoria cuando constataba su puntaje. Aunque recobró el conocimiento, tuvo que salir en camilla."Resultó que ella [Gomboeva] no pudo soportar estar parada todo el día en el calor", declaró Stanislav Popov, entrenador del equipo del Comité Olímpico de Rusia.Ese viernes, el termómetro en el domo de arquería marcaba 33°C y muchos de los competidores tuvieron.El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, que va en pos de un "Slam Dorado" (ganar los 4 Grand Slam más la medalla de oro olímpica el mismo año), pidió que los partidos empezaran más tarde, cuando hay menos calor.Tanto Djokovic como su contraparte rusa Daniil Medvedev -que jugaron el sábado en partidos separados al mediodía- declararon que las sofocantes condiciones habían sido."Sientes como si tuvieras una carga en los hombros porque hay tanto calor y humedad y aire estancado", dijo el tenista serbio.El Comité Olímpico Internacional (COI) declaró el domingo que estarían dispuestos a cambiar los horarios de ciertos eventos, si las condiciones meteorológicas así lo indican.Sin embargo, el director deportivo del COI dijo que "en lo posible, los horarios de competencia han sido armados para evitar los momentos más calurosos del día, pero eso no es posible con todos los deportes". Esa fue la razón por la que, y a lo largo de la ruta había secciones con chorros de rocío helado y más puestos de agua que las usuales, donde los corredores podían también recoger hielo triturado y toallas heladas para controlar la temperatura.Aun así, muchos cayeron tendidos en la meta de llegada, algunos convulsionando, otros vomitando y tuvieron que recibir asistencia.También se ha reportado que jugadores de voleibol de playa -que se juega con pies descalzos- se han quejado de quey los funcionarios han tenido que rociarla con agua.Algunos eventos, como el maratón, han sido cambiados a la ciudad de Sapporo, para evitar las condiciones en Tokio. Otros eventos han sido pospuestos, no necesariamente por el calor, pero sí por condiciones climatológicas adversas.Un informe preparado por expertos de las universidades de Portsmouth y Leeds, en Reino Unido, y respaldado por destacados atletas, advirtió sobre el efecto del clima en los atletas.El informe, titulado, hizo un análisis de las olas de calor veraniegas en Tokio durante los últimos tres años indicando que las condiciones serían difíciles.Uno de los autores, el profesor Mike Tipton, vaticinó que los Juegos de Tokio serían los "Olímpicos de más estrés térmico" en tiempos recientes.El riesgo se calcula en función del índice de la, o WBGT (por sus siglas en inglés).El WBGT mide el estrés térmico bajo la luz directa del Sol, teniendo en cuenta la temperatura, humedad, velocidad del viento, ángulo de los rayos solares y la cobertura de las nubes.Las autoridades deportivas dicen que estarán monitoreando el WBGT en consideración de una posible suspensión de eventos.Las altas temperaturas no sólo representan un riesgo de salud para los atletas, sino para los aficionados. Aunque la entrada está vetada en los estadios, hay unos que salen a ver las competencias que se realizan en sitios abiertos al público y podría sufrir deAhora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.