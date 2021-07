Olímpicos de Tokio: la increíble técnica con la que un pesista chino que levantó 166 kilos en una sola pierna

Getty Images

El pesista chino Li Fabin sostiene 166 kilos con una sola pierna.

En una pierna. El pesista chino Li Fabin no solo se adjudicó la medalla de oro de levantamiento de pesas en la categoría de 61 kilos durante este fin de semana, sino que logró levantar 166 kilos sosteniéndose en una pierna. Ocurrió durante su primer intento en el envión -el levantamiento de pesas está dividido en dos pruebas: arranque y envión-, donde el atleta debe sostener el peso con todo su cuerpo. Allí, Fabin hizo una maniobra que lo obligó a sostenerlos 166 kilos de las pesas -casi tres veces su propio peso corporal- sobre su pierna izquierda. Pero lo que en cualquier caso podría causar una seria lesión, para el pesista chino fue una forma de controlar la carga que estaba levantando para comenzar a puntuar en la competencia. De hecho, esta no fue la primera vez que ha probado esta técnica. En los campeonatos asiáticos de 2017 ya lo había hecho. Allí le dijo a los medios que no era para "humillar" a sus rivales, sino la mejor forma de controlar las pesas.Fabin se quedó con el oro después de levantar 313 kilos (el puntaje combinado entre arranque y envión, como se calculan los resultados en esta disciplina olímpica). La plata fue para el indonesio Eko Yuli Irawan y el bronce, para el kazajo Igor Son.

BBC

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.