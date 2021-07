Olímpicos de Tokio: la controversia sobre lo que pueden usar o no las mujeres deportistas en las competencias

Niclas Dovsjö / Norwegian Handball Federation

Así de diferentes lucen las vestimentas de los equipos de balonmano de playa femenino y masculino de Noruega.

"Juntos seguiremos luchando para cambiar las reglas de la ropa, para que las jugadoras puedan jugar con la ropa con la que se sientan cómodas".Esa fue la declaración de la Federación Noruega de Balonmano (NHF), después de que el equipo femenino de balonmano de playa de su país recibiera una multa de US$ 1.764 dólares.¿Su delito? Haberse negado a usar la parte de abajo de una bikini cuando competían en los Campeonatos Europeos. Sin embargo, justo un día antes, a una para-atleta le dijeron que esa misma parte de su indumentaria era "demasiado corta y reveladora".Desafortunadamente, la atención en torno a lo que visten las mujeres atletas (y las mujeres en general) no es nada nuevo.Aquí hacemos un repaso de algunos de los incidentes más conocidos sobre este tema y las respuestas que generaron.

El equipo de balonmano de playa multado por no usar bikini

La reacción

Getty Images Las mujeres deportistas han sido criticadas muy veces a lo largo de los años por lo que llevan puesto.

Solo para mujeres

Falta de mujeres en la dirección de organismos deportivos

Los shorts considerados 'demasiado cortos y reveladores"

Jugando con un hijab

Reuters Esta foto tomada en Rio 2016 generó un intenso debate que poco tuvo que ver con el dsempeño deportivo de los equipos involucrados.

El catusit de Serena Williams

Getty Images A Serena Williams le informaron que no podria volver a usar este atuendo en futuras competencias.

Las gimnastas que usan trajes enteros en Tokio

Getty Images La alemana Pauline Schaefer-Betz compite en un traje entero en los Juegos de Tokio 2020.

Gorra de natación Soul cap

Luke Hutson-Flynn Alice Dearing, del equipo GB, con una gorra de natación Soul Cap.

Las jugadoras del equipo noruego de balonmano de playa se quejaron de que los calzones (bragas, pantaletas, bombachas, en distintos países de América Latina) que les dijeron que usaran en su última competencia era demasiado https://twitter.com/NORhandball/status/1417409827026919439 Por ello eligieron usar shorts (como muestra la foto de arriba) durante el partido que disputaron con España por la medalla de bronce. Antes de que comenzara el campeonato, Noruega se acercó a la Federación Internacional de Balonmano y pidió permiso para que las mujeres pudieran usar pantalones cortos.La solicitud no solo fue rechazada, sino que se les recordó que las infracciones a las reglas eran punibles y cuando el equipo optó por pantalones cortos para el partido,La Federación Europea de Balonmano (EHF) impuso la multa por el uso dey declaró que Noruega había jugado con pantalones cortos, algo que "no concuerda con las regulaciones sobre el uniforme de atleta que figura en el reglamento de juego de balonmano de playa de la Federación Internacional de Balonmano".La respuesta a la multa no se hizo esperar.Mucha gente señaló que si los jugadores masculinos de balonmano de playa podían usar camisetas holgadas sin mangas y pantalones cortos que les llegaban hasta la parte superior de los muslos, ¿por qué las mujeres no podían usar algo similar?"Lo más importante es tener una vestimenta con la que los atletas", argumentó el director de la Federación Noruega de Balonmano, Kåre Geir Lio, quien no solo respaldó a las mujeres, sino que la federación acordó pagar la multa.El presidente de la Federación Noruega de Vóleibol, Eirik Sordahl, dijo: "En 2021, esto ni siquiera debería ser un problema".Y el ministro de Cultura y Deportes del país, Abid Raja, tuiteó: "Es completamente, se necesita un cambio de actitud en el machista y conservador mundo del deporte internacional".Incluso la cantante estadounidense Pink se ofreció a pagar la multa. https://twitter.com/Pink/status/1419127641068630016 Durante muchos años, las jugadoras se han quejado sobre esta diferencia en los deportes de playa y han dicho que encuentran que el"Todo deporte necesita reglas. Pero cuando tenemos un conjunto de reglas solo para mujeres, entonces tenemos un problema", le dice a la BBC la periodista deportiva Renata Mendonca."Esto es. Desafortunadamente, el sexismo en los deportes ocurre mucho y juega un factor importante en por qué tantas atletas brillantes abandonan su campo", le dice a la BBC Tova Leigh, creadora de contenido digital y exabogada. "El tema no son los pantalones cortos. El tema es que, incluso en 2021, a las mujeres todavía se les dice lo que pueden o no pueden usar porque los cuerpos de las mujeres todavía son vistos como, lo que le da a todos el derecho a comentar, exigir y opinar sobre ellos "."Las mujeres en el deporte no son tomadas en serio, son tratadas como algo vistoso y no como las atletas profesionales que son", agrega Leigh, quien a menudo ha escrito y comentado en las redes sociales sobre el escrutinio sexista que enfrentan los cuerpos de las mujeres a diario.Mendonca concuerda: "No hay una justificación razonable para el bikini, el deporte no cambiará de ninguna manera si a las mujeres se les permite jugar en pantalones cortos; en todo caso, se sentirán más cómodas".Mendonca, cofundó la plataforma digital Dibradoras, que tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las mujeres en el deporte, dándoles la exposición que merecen, dice, pero que a menudo no se les da en los medios más importantes. "Las competencias deportivas se concibieron para hombres, como muestra este tipo de incidentes. En 2021, las personas que dirigen organizaciones deportivas, generalmente hombres blancos, todavía ven a las mujeres atletas como un adorno, solo para complacer a los hombres". "cuál es el mejor atuendo para ellas. Pero como hay pocas mujeres a cargo de organizaciones deportivas y la mayoría de las veces no hay ninguna, las voces de las atletas femeninas no se escuchan ", aclara. "¿Por qué no se tienen en cuenta las voces de las deportistas y por qué los cuerpos y la vestimenta de las deportistas siguen siendo vigilados por las autoridades deportivas y otras personas a su alrededor?".Pero el del equipo noruego no es el primer caso de una mujer en el deporte que se enfrenta a este problema y seguramente no será el último.De hecho, fue el día antes de esta multa, que la para-atleta del equipo GB (el equipo británico) y doble campeona mundial,, se quedó "sin palabras" cuando le dijeron que usara pantalones cortos "más apropiados" mientras competía en los Campeonato Ingleses. https://twitter.com/BreenOlivia/status/1417064573467828228/photo/1 El comentario provino de un funcionario, quien dijo que sus shorts eran "demasiado cortos y reveladores". (Puedes ver lo que lleva puesto en el tweet de arriba).La velocista y saltadora de longitud, que está lista para competir en los Juegos Paralímpicos en Tokio, dice que su intención era evitar que les pasara a otros.Breen describe su prenda como "parte de abajo del bikini de cintura alta". "Queremos estar lo más ligeras posible cuando competimos, no tener que sentirnos pesadas,", dijo a la BBC."Las he usado por nueve años, y nunca he tenido un problema. Sencillamente deberíamos usar lo que tenemos derecho a usar". "Estos dos ejemplos pueden parecer contradictorios entre sí, pero son simplemente", argumenta Leigh."Los cuerpos de las mujeres son tratados y vistos como 'el problema'. Nuestros cuerpos son 'inapropiados' o 'no lo suficientemente entretenidos'".Este mismo problema también surgió en 2016, cuando una imagen de los Juegos Olímpicos de Río fue ampliamente compartida y comentada.Una foto degeneró muchísimos comentarios no por sus impresionantes habilidades deportivas sino por el "contraste de sus vestimentas" y algunos periódicos dijeron que la fotografía representaba un "choque cultural".Ese comentario fue ferozmente refutado y muchos dijeron que en realidad mostraba el "Doaa Elghobashy de Egipto (que aparece en la imagen de arriba) fue la primera jugadora olímpica de vóleibol de playa en usar un hiyab. Ella simplemente comentó en ese momento: "He usado el hiyab durante 10 años ... No me aleja de las cosas que amo hacer, y el vóleibol de playa es una de ellas".Pero la excesiva discusión sobre una imagen, puso de relieve un problema mayor para muchos."No importa de qué cultura vengas, los cuerpos de las mujeres y la forma en que se visten todavía se considera propiedad pública, o, más exactamente,", escribió la periodista británica Hannah Smith en ese momento."No importa qué te pongas para hacer deporte como mujer, siempre serás juzgada por los hombres que miran".La gran tenista estadounidense Serena Williams dedicó su atuendo del Abierto de Francia 2018 a "todas las mamás que tuvieron un embarazo difícil" cuando regresó al trabajo después de su licencia por maternidad.La 23 veces campeona de Grand Slam dijo que su "catsuit" la hizo sentir como una "reina de Wakanda" en referencia a la película "Black Panther". A Williams le informaron quey el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, le dijo a la revista Tennis: "Creo que a veces hemos ido demasiado lejos. Hay que respetar el juego y el lugar".Williams dijo que esta ropa la ayudó a lidiar con el problema de los coágulos de sangre, que según dijo casi acaban con su vida cuando dio a luz.Ella dice que habló con Giudicelli en ese momento, insistiendo en que la decisión "no fue un gran problema" y "si saben que algunas cosas son por razones de salud, entonces no hay forma de que no estén de acuerdo con eso".Entonces, con más atletas femeninas que plantean su posición y con cada vez más gente que protesta sobre el tema, ¿podemos pensar que las cosas están empezando a cambiar?Las gimnastas alemanas vistieron trajes enteros en la clasificación femenina en los Juegos Olímpicos mientras continuaban manteniendo su posición en contra de laAlgunas de ellas usaron atuendos similares en el Campeonato de Europa a principios de este año, y Sarah Voss dijo que ella y sus compañeras de equipo querían que las jóvenes se sintieran seguras en el deporte.Los trajes enteros, como los que usa Pauline Schaefer-Betz en la foto de arriba,.La mayoría de las gimnastas optan por un leotardo y las que cubren sus piernas en la competencia internacional lo hacen por razones religiosas.El equipo alemán había usado atuendos similares durante los entrenamientos la semana pasada, y la tres veces campeona olímpica Elizabeth Seitz dijo en ese momento que se trataba de ""."Queríamos mostrar que todas las mujeres, todo el mundo, debería decidir qué ponerse", dijo.Aunque las gorras de natación diseñadas por Soul Cap no han tenido una suerte fácil, la marea parece estar cambiando.La decisión de no permitir estas gorras diseñadas para el pelo africano en los torneos internacionales podría ser reconsiderada después de las reacciones que ha generado. La empresa ha dicho que Fina, el organismo que gobierna los deportes de agua, les dijo que los gorros no son apropiados porque no siguen "la forma natural de la cabeza". Pero los comentarios provocarony algunos dijeron que desanimaría a las personas negras de participar en el deporte.Como resultado, Fina ahora dice que está "revisando la situación" con respecto a los productos.Es poco probable que las historias sobre las mujeres atletas que son criticadas por lo que visten no dominen los titulares en el futuro.Pero según Leigh, hay una cosa que todos podemos hacer para ayudar ahora y es "llamar la atención cada vez que ocurre".¿Por qué? Porque "tenemos que mostrar a las niñas, desde pequeñas, que"Juntos seguiremos luchando para cambiar las reglas de la vestimenta, para que las jugadoras puedan participar con la ropa con la que se sientan cómodas ".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 